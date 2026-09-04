Τι είναι το Ελ Νίνιο και πόσο μπορεί να επηρεάσει τον χειμώνα στην Ελλάδα, 10 ερωτήσεις και απαντήσεις

Πώς μπορεί κάτι που συμβαίνει στον Ειρηνικό προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε άλλες χώρες και πώς επηρεάζει την ατμόσφαιρα - Η ανάλυση Τσατραφύλλια





Η ανάλυση του



1. Τι είναι το Ελ Νίνιο;







2. Γιατί ζεσταίνεται η θάλασσα;



Κανονικά οι άνεμοι σπρώχνουν τα ζεστά νερά προς την Αυστραλία και την Ινδονησία. Όταν αυτοί οι άνεμοι εξασθενούν, τα ζεστά νερά απλώνονται προς τα ανατολικά. Παράλληλα ανεβαίνει λιγότερο κρύο νερό από τα βάθη. Έτσι ο κεντρικός και ανατολικός Ειρηνικός γίνεται θερμότερος.



3. Γιατί εξασθενούν οι άνεμοι;



Είναι μέρος των φυσικών αλλαγών που συμβαίνουν συνεχώς ανάμεσα στον ωκεανό και την ατμόσφαιρα. Μια αρχική αλλαγή στους ανέμους μπορεί να ξεκινήσει το φαινόμενο. Στη συνέχεια το θερμότερο νερό αλλάζει τις πιέσεις και τους ανέμους και το Ελ Νίνιο μπορεί να δυναμώσει.



4. Πώς επηρεάζει την ατμόσφαιρα;









5. Πώς μπορεί κάτι που συμβαίνει στον Ειρηνικό να επηρεάζει άλλες χώρες;



Κλείσιμο



6. Τι σημαίνει «πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο»;



Σημαίνει, πολύ απλά, ότι η θάλασσα σε μια συγκεκριμένη περιοχή του Ειρηνικού έχει θερμανθεί αρκετά περισσότερο από το κανονικό και το φαινόμενο είναι έντονο. Δεν σημαίνει ότι παντού στον κόσμο θα έχουμε ακραίο καιρό.



7. Πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο σημαίνει πολύ βαρύ χειμώνα;



Όχι. Το «πολύ ισχυρό» περιγράφει το Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό. Δεν περιγράφει τον χειμώνα στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα.



8. Μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα;



Ναι, μπορεί, αλλά έμμεσα. Δεν υπάρχει ένας απλός κανόνας που να λέει ότι όταν έχουμε Ελ Νίνιο στην Ελλάδα θα έχουμε περισσότερο κρύο, περισσότερες βροχές ή περισσότερα χιόνια. Ο καιρός στη χώρα μας εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες.



9. Μπορούμε από το Ελ Νίνιο να ξέρουμε τι χειμώνα θα κάνει στην Ελλάδα;



Τις τελευταίες ημέρες ακούμε πολλά για ένα πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο και για ακραία καιρικά φαινόμενα που μπορεί να προκαλέσει. Τι είναι όμως πραγματικά το Ελ Νίνιο και πόσο μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα;Η ανάλυση του Γιώργου Τσατραφύλλια στο protothema.gr:Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό φαινόμενο που εμφανίζεται κάθε λίγα χρόνια στον Ειρηνικό Ωκεανό. Μια τεράστια περιοχή της θάλασσας κοντά στον Ισημερινό γίνεται πιο ζεστή από το κανονικό. Αυτή η αλλαγή επηρεάζει στη συνέχεια και την ατμόσφαιρα.Κανονικά οι άνεμοι σπρώχνουν τα ζεστά νερά προς την Αυστραλία και την Ινδονησία. Όταν αυτοί οι άνεμοι εξασθενούν, τα ζεστά νερά απλώνονται προς τα ανατολικά. Παράλληλα ανεβαίνει λιγότερο κρύο νερό από τα βάθη. Έτσι ο κεντρικός και ανατολικός Ειρηνικός γίνεται θερμότερος.Είναι μέρος των φυσικών αλλαγών που συμβαίνουν συνεχώς ανάμεσα στον ωκεανό και την ατμόσφαιρα. Μια αρχική αλλαγή στους ανέμους μπορεί να ξεκινήσει το φαινόμενο. Στη συνέχεια το θερμότερο νερό αλλάζει τις πιέσεις και τους ανέμους και το Ελ Νίνιο μπορεί να δυναμώσει.Η πιο ζεστή θάλασσα ζεσταίνει και δίνει περισσότερη υγρασία στον αέρα από πάνω της. Έτσι αλλάζει το πού ανεβαίνει ο αέρας, πού σχηματίζονται σύννεφα και πού εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζει σταδιακά η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας.Η ατμόσφαιρα λειτουργεί σαν ένα μεγάλο ενιαίο σύστημα. Μια μεγάλη αλλαγή σε μια περιοχή μπορεί να προκαλέσει αλλαγές και πολύ μακρύτερα. Έτσι το Ελ Νίνιο μπορεί να επηρεάσει τις βροχές, τις θερμοκρασίες και τις καταιγίδες σε διάφορες περιοχές του κόσμου.Σημαίνει, πολύ απλά, ότι η θάλασσα σε μια συγκεκριμένη περιοχή του Ειρηνικού έχει θερμανθεί αρκετά περισσότερο από το κανονικό και το φαινόμενο είναι έντονο. Δεν σημαίνει ότι παντού στον κόσμο θα έχουμε ακραίο καιρό.Όχι. Το «πολύ ισχυρό» περιγράφει το Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό. Δεν περιγράφει τον χειμώνα στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα.Ναι, μπορεί, αλλά έμμεσα. Δεν υπάρχει ένας απλός κανόνας που να λέει ότι όταν έχουμε Ελ Νίνιο στην Ελλάδα θα έχουμε περισσότερο κρύο, περισσότερες βροχές ή περισσότερα χιόνια. Ο καιρός στη χώρα μας εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες.

Όχι. Μπορεί να μας δώσει κάποιες ενδείξεις, αλλά δεν μπορεί από μόνο του να προβλέψει τον ελληνικό χειμώνα. Είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που εξετάζουν οι μετεωρολόγοι.



10. Γιατί γίνεται τόση κινδυνολογία;



Γιατί η φράση «πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο» ακούγεται ανησυχητική. Είναι όμως λάθος να μεταφράζεται ως «έρχεται ακραίος χειμώνας στην Ελλάδα».



Το Ελ Νίνιο είναι ένα σημαντικό φαινόμενο που μπορεί να επηρεάσει τον καιρό σε πολλές περιοχές του κόσμου. Δεν μπορεί όμως από μόνο του να μας πει αν στην Ελλάδα θα έχουμε πλημμύρες, χιόνια, πολύ κρύο ή μεγάλες κακοκαιρίες.



Με δύο λόγια: Πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο δεν σημαίνει πολύ ισχυρός χειμώνας στην Ελλάδα. Χρειάζεται ενημέρωση και παρακολούθηση, όχι κινδυνολογία.