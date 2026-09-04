Δείπνο Πιερρακάκη με 45 βουλευτές της ΝΔ από τη βόρεια Ελλάδα: Σουτζουκάκια και γύρος στη θρυλική «Διαγώνιο», δείτε φωτογραφίες

Δείτε ποιοι έδωσαν το «παρών» σε μια συνάντηση που τείνει να γίνει... θεσμός για το οικονομικό επιτελείο τις ημέρες της ΔΕΘ