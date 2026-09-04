Δείπνο Πιερρακάκη με 45 βουλευτές της ΝΔ από τη βόρεια Ελλάδα: Σουτζουκάκια και γύρος στη θρυλική «Διαγώνιο», δείτε φωτογραφίες
Δείπνο Πιερρακάκη με 45 βουλευτές της ΝΔ από τη βόρεια Ελλάδα: Σουτζουκάκια και γύρος στη θρυλική «Διαγώνιο», δείτε φωτογραφίες
Δείτε ποιοι έδωσαν το «παρών» σε μια συνάντηση που τείνει να γίνει... θεσμός για το οικονομικό επιτελείο τις ημέρες της ΔΕΘ
Δείπνο στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Βόρεια Ελλάδα παρέθεσε απόψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του οικονομικού επιτελείου.
Το «γαλάζιο» τραπέζι φιλοξένησε το ιστορικό εστιατόριο «Διαγώνιος» της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της παρουσίας της κυβέρνησης στην πόλη για τα εγκαίνια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης. Στην πρόσκληση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και προέδρου του Eurogroup ανταποκρίθηκαν περίπου 45 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη βόρεια Ελλάδα ενώ νωρίτερα στην εκδήλωση του υπουργείου Οικονομικών για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσαν το παρών πάνω από 600 άτομα...
Σε πιο χαλαρό κλίμα, μακριά από το αυστηρό πρόγραμμα των συναντήσεων και των επίσημων εκδηλώσεων, υπουργοί και βουλευτές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις πολιτικές εξελίξεις, τα ζητήματα που απασχολούν τις εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και όσα βρίσκονται στην ατζέντα της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα.
Το μενού περιλάμβανε, φυσικά, τα διάσημα σουτζουκάκια και τον περίφημο γύρο της «Διαγωνίου», ενός από τα ιστορικότερα καταστήματα εστίασης της Θεσσαλονίκης.
Η συγκεκριμένη συνάντηση έχει πλέον εξελιχθεί σε παράδοση για το οικονομικό επιτελείο κατά τις ημέρες της ΔΕΘ.
Δείτε φωτογραφίες
Το «γαλάζιο» τραπέζι φιλοξένησε το ιστορικό εστιατόριο «Διαγώνιος» της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της παρουσίας της κυβέρνησης στην πόλη για τα εγκαίνια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης. Στην πρόσκληση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και προέδρου του Eurogroup ανταποκρίθηκαν περίπου 45 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη βόρεια Ελλάδα ενώ νωρίτερα στην εκδήλωση του υπουργείου Οικονομικών για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσαν το παρών πάνω από 600 άτομα...
Σε πιο χαλαρό κλίμα, μακριά από το αυστηρό πρόγραμμα των συναντήσεων και των επίσημων εκδηλώσεων, υπουργοί και βουλευτές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις πολιτικές εξελίξεις, τα ζητήματα που απασχολούν τις εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και όσα βρίσκονται στην ατζέντα της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα.
Το μενού περιλάμβανε, φυσικά, τα διάσημα σουτζουκάκια και τον περίφημο γύρο της «Διαγωνίου», ενός από τα ιστορικότερα καταστήματα εστίασης της Θεσσαλονίκης.
Η συγκεκριμένη συνάντηση έχει πλέον εξελιχθεί σε παράδοση για το οικονομικό επιτελείο κατά τις ημέρες της ΔΕΘ.
Δείτε φωτογραφίες
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