Ο Τραμπ απέρριψε την προσφορά του Ιράν για να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, προβλέπει ωστόσο συμφωνία με την Κούβα
Ο Τραμπ απέρριψε την προσφορά του Ιράν για να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, προβλέπει ωστόσο συμφωνία με την Κούβα
«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία για να ανοίξουν αμέσως τα Στενά του Ορμούζ επειδή ηττώνται πολύ άσχημα, εμείς κερδίζουμε τρομερά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι απέρριψε την πρόταση του Ιράν για να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να τερματιστούν οι μάχες στη Μέση Ανατολή.
Η Τεχεράνη διατύπωσε αυτήν την πρωτοβουλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, λέγοντας ότι οι Καταριανοί μεσολαβητές μετέφεραν στην Ουάσιγκτον την πρόταση να ξανανοίξει το Ορμούζ και να μπει ένα τέλος στις εχθροπραξίες στην περιοχή μέσα σε επτά ημέρες.
Μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για το Τενεσί, ο Τραμπ είπε: «Απορρίπτω την πρότασή τους. Απέρριψα τη συμφωνία. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία για να ανοίξουν αμέσως τα Στενά του Ορμούζ επειδή ηττώνται πολύ άσχημα. Εμείς κερδίζουμε τρομερά».
«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία και νομίζω ότι αυτό είναι μια χαρά, θα ήθελα να κάνω συμφωνία και εγώ επίσης. Αυτό που θέλουν είναι να ανοίξει αμέσως το Ορμούζ επειδή δεν έχουν έσοδα, επειδή βγάζουν τα χρήματά τους από το Ορμούζ», υποστήριξε.
Η εφημερίδα Wall Street Journal, που πρώτη μετέδωσε ότι ο Τραμπ απέρριψε την ιρανική πρόταση, έγραψε ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατ’ ιδίαν εξέφραζε αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη θα ικανοποιούσε τα αιτήματά του και ότι είπε στους συνεργάτες του ότι θεωρεί πιθανό να εξαπολύσει μια νέα επιχείρηση βομβαρδισμών στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Νωρίτερα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε «θετικές και εποικοδομητικές» τις συζητήσεις με το Ιράν μέσω των μεσολαβητών.
Η Τεχεράνη διατύπωσε αυτήν την πρωτοβουλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, λέγοντας ότι οι Καταριανοί μεσολαβητές μετέφεραν στην Ουάσιγκτον την πρόταση να ξανανοίξει το Ορμούζ και να μπει ένα τέλος στις εχθροπραξίες στην περιοχή μέσα σε επτά ημέρες.
Μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για το Τενεσί, ο Τραμπ είπε: «Απορρίπτω την πρότασή τους. Απέρριψα τη συμφωνία. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία για να ανοίξουν αμέσως τα Στενά του Ορμούζ επειδή ηττώνται πολύ άσχημα. Εμείς κερδίζουμε τρομερά».
Trump: "I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately ... we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait ... that deal would not be acceptable. They want to immediately open the Hormuz Strait." pic.twitter.com/iqlz69Wsz2— Aaron Rupar (@atrupar) September 26, 2026
«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία και νομίζω ότι αυτό είναι μια χαρά, θα ήθελα να κάνω συμφωνία και εγώ επίσης. Αυτό που θέλουν είναι να ανοίξει αμέσως το Ορμούζ επειδή δεν έχουν έσοδα, επειδή βγάζουν τα χρήματά τους από το Ορμούζ», υποστήριξε.
Η εφημερίδα Wall Street Journal, που πρώτη μετέδωσε ότι ο Τραμπ απέρριψε την ιρανική πρόταση, έγραψε ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατ’ ιδίαν εξέφραζε αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη θα ικανοποιούσε τα αιτήματά του και ότι είπε στους συνεργάτες του ότι θεωρεί πιθανό να εξαπολύσει μια νέα επιχείρηση βομβαρδισμών στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Νωρίτερα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε «θετικές και εποικοδομητικές» τις συζητήσεις με το Ιράν μέσω των μεσολαβητών.
Ο Τραμπ προβλέπει μια «συμφωνία» με την ΚούβαΟ Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον και η Αβάνα θα καταλήξουν σε συμφωνία και είπε ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί η ανάληψη στρατιωτικής δράσης.
🇺🇸🇨🇺 ÚLTIMA HORA: Donald Trump cree que hará un acuerdo con Cuba y que no será “necesaria” una intervención militar:— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 26, 2026
“Yo diría que Cuba y nosotros haremos un trato. No creo que necesitemos al ejército. Cuba está fracasando muy mal. Queremos ayudar a Cuba. Queremos abrir Cuba a… pic.twitter.com/4lI45v1op8
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα