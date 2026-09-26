Ο Τραμπ απέρριψε την προσφορά του Ιράν για να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, προβλέπει ωστόσο συμφωνία με την Κούβα
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Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Στενά του Ορμούζ Μέση Ανατολή Αβάνα

Ο Τραμπ απέρριψε την προσφορά του Ιράν για να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, προβλέπει ωστόσο συμφωνία με την Κούβα

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία για να ανοίξουν αμέσως τα Στενά του Ορμούζ επειδή ηττώνται πολύ άσχημα, εμείς κερδίζουμε τρομερά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Τραμπ απέρριψε την προσφορά του Ιράν για να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, προβλέπει ωστόσο συμφωνία με την Κούβα
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι απέρριψε την πρόταση του Ιράν για να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να τερματιστούν οι μάχες στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη διατύπωσε αυτήν την πρωτοβουλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, λέγοντας ότι οι Καταριανοί μεσολαβητές μετέφεραν στην Ουάσιγκτον την πρόταση να ξανανοίξει το Ορμούζ και να μπει ένα τέλος στις εχθροπραξίες στην περιοχή μέσα σε επτά ημέρες.

Μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για το Τενεσί, ο Τραμπ είπε: «Απορρίπτω την πρότασή τους. Απέρριψα τη συμφωνία. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία για να ανοίξουν αμέσως τα Στενά του Ορμούζ επειδή ηττώνται πολύ άσχημα. Εμείς κερδίζουμε τρομερά».



«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία και νομίζω ότι αυτό είναι μια χαρά, θα ήθελα να κάνω συμφωνία και εγώ επίσης. Αυτό που θέλουν είναι να ανοίξει αμέσως το Ορμούζ επειδή δεν έχουν έσοδα, επειδή βγάζουν τα χρήματά τους από το Ορμούζ», υποστήριξε.

Η εφημερίδα Wall Street Journal, που πρώτη μετέδωσε ότι ο Τραμπ απέρριψε την ιρανική πρόταση, έγραψε ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατ’ ιδίαν εξέφραζε αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη θα ικανοποιούσε τα αιτήματά του και ότι είπε στους συνεργάτες του ότι θεωρεί πιθανό να εξαπολύσει μια νέα επιχείρηση βομβαρδισμών στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Νωρίτερα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε «θετικές και εποικοδομητικές» τις συζητήσεις με το Ιράν μέσω των μεσολαβητών.

Ο Τραμπ προβλέπει μια «συμφωνία» με την Κούβα

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον και η Αβάνα θα καταλήξουν σε συμφωνία και είπε ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί η ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

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