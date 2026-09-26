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Ο Τραμπ ενέκρινε «νέα πρότυπα οικονομίας καυσίμων» καταργώντας το πλαίσιο του Μπάιντεν
Ο Τραμπ ενέκρινε «νέα πρότυπα οικονομίας καυσίμων» καταργώντας το πλαίσιο του Μπάιντεν
Αυτό σημαίνει χαμηλότερες τιμές για τις οικογένειες που θα εξοικονομήσουν χιλιάδες δολάρια για νέο αυτοκίνητο, ισχυρίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι ενέκρινε νέα πρότυπα οικονομίας καυσίμων τα οποία τερματίζουν το υποχρεωτικό πλαίσιο που είχε επιβάλει η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν για τα ηλεκτρικά οχήματα.
«Αυτά τα νέα πρότυπα θα περιορίσουν την περιττή σπατάλη από την κατασκευή αυτοκινήτων στην Αμερική. Αυτό σημαίνει χαμηλότερες τιμές για τις οικογένειες που θα εξοικονομήσουν χιλιάδες (δολάρια) για ένα νέο, πανέμορφο και ασφαλές αυτοκίνητο», υποστήριξε ο Τραμπ που επιτίθενται με χλευαστικούς χαρακτηρισμούς κατά του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν και του υπουργού Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζετζ.
Μέσα στον Αύγουστο η αμερικανική κυβέρνηση ανέφερε ότι επρόκειτο να ανακοινώσει νέα πρότυπα οικονομίας καυσίμων, ανατρέποντας την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης που επιδίωκε να υποχρεώσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να κατασκευάζουν οχήματα χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου.
Επί προεδρίας Μπάιντεν, η αμερικανική κυβέρνηση επιχείρησε να ωθήσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να κατασκευάζουν περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα ώστε να ανταποκριθούν στα νέα πρότυπά της για την απόδοση των καυσίμων.
«Αυτά τα νέα πρότυπα θα περιορίσουν την περιττή σπατάλη από την κατασκευή αυτοκινήτων στην Αμερική. Αυτό σημαίνει χαμηλότερες τιμές για τις οικογένειες που θα εξοικονομήσουν χιλιάδες (δολάρια) για ένα νέο, πανέμορφο και ασφαλές αυτοκίνητο», υποστήριξε ο Τραμπ που επιτίθενται με χλευαστικούς χαρακτηρισμούς κατά του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν και του υπουργού Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζετζ.
Μέσα στον Αύγουστο η αμερικανική κυβέρνηση ανέφερε ότι επρόκειτο να ανακοινώσει νέα πρότυπα οικονομίας καυσίμων, ανατρέποντας την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης που επιδίωκε να υποχρεώσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να κατασκευάζουν οχήματα χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου.
Επί προεδρίας Μπάιντεν, η αμερικανική κυβέρνηση επιχείρησε να ωθήσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να κατασκευάζουν περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα ώστε να ανταποκριθούν στα νέα πρότυπά της για την απόδοση των καυσίμων.
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