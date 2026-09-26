ΗΠΑ: Ακυρώσεις πτήσεων, διακοπές ρεύματος και πλημμύρες έφερε η σφοδρή καταιγίδα στα βορειοανατολικά

Η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη και η Φιλαδέλφεια βρίσκονται στην πορεία της καταιγίδας - Περισσότερα από 75.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, δείτε βίντεο





Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη και η Φιλαδέλφεια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες.









🔴🌊 LIVE: 2–4 FEET OF WATER FLOODS SHIP BOTTOM & BEACH HAVEN, NJ https://t.co/2loUQiIcMB — Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) September 26, 2026





Η κυβερνήτρια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το μεγάλο νησί Λονγκ Άιλαντ.





MAJOR NOR’EASTER SLAMS EAST COAST



A powerful storm is bringing 60+ mph gusts, waves up to 20 feet and prolonged coastal flooding across parts of the Northeast. New Jersey and Long Island are among the areas facing dangerous conditions through the weekend.#WashingtonEye pic.twitter.com/Ic2HCDAd5o — Washington Eye (@washington_EY) September 26, 2026 Κλείσιμο

«Η βροχή πέφτει ήδη (...) ακούστε με προσεκτικά: αναμένουμε πολλά περισσότερα», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Το Λονγκ Άιλαντ θα μπορούσε να δεχθεί έως και 15 εκατοστά βροχόπτωσης τις επόμενες ημέρες.



Κύματα ύψους άνω των έξι μέτρων αναμένονται επίσης σε ορισμένα σημεία, πρόσθεσε.



Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, εκ των οποίων 130 μόνο στο αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστώνης, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flight Aware.



Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν από σήμερα το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών , μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη και η Φιλαδέλφεια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες.«Προετοιμαστείτε αμέσως για σημαντικές πλημμύρες σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο κοντά στα παράλια, για πλημμύρες σε δρόμους, σε κατοικίες και καταστήματα», προειδοποίησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) στο τελευταίο της δελτίο.Περισσότερα από 75.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε τέσσερις Πολιτείες των βορειοανατολικών ΗΠΑ είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα γύρω στις 17.00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.com.Η κυβερνήτρια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το μεγάλο νησί Λονγκ Άιλαντ.«Η βροχή πέφτει ήδη (...) ακούστε με προσεκτικά: αναμένουμε πολλά περισσότερα», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Το Λονγκ Άιλαντ θα μπορούσε να δεχθεί έως και 15 εκατοστά βροχόπτωσης τις επόμενες ημέρες.Κύματα ύψους άνω των έξι μέτρων αναμένονται επίσης σε ορισμένα σημεία, πρόσθεσε.Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, εκ των οποίων 130 μόνο στο αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστώνης, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flight Aware.

Στον ΟΗΕ, όπου ηγέτες χωρών από όλο τον κόσμο είναι συγκεντρωμένοι για τη Γενική Συνέλευση, τα μέσα ενημέρωσης κλήθηκαν να μεταφέρουν σε εσωτερικούς χώρους τον εξοπλισμό τους που ήταν τοποθετημένος έξω από το κτίριο, λόγω των ισχυρών ανέμων.



Ακυρώθηκαν επίσης αρκετές εκδηλώσεις, όπως το φεστιβάλ Global Citizen στη Νέα Υόρκη. «Η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα», δήλωσαν οι διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης στο Σέντραλ Παρκ, όπου επρόκειτο να εμφανιστούν μεταξύ άλλων ο Λένι Κράβιτζ, η Λόριν Χιλ και η Αλίσια Κις.



Σε ορισμένες περιοχές της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης και της Βοστώνης, αναμένεται ποσότητα βροχής ίση με βροχοπτώσεις ενός μήνα. Λόγω των καιρικών συνθηκών ακυρώθηκαν και οι συναυλίες του Βρετανού σταρ της ποπ Εντ Σίραν.