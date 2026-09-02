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Οι νέες επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα κρατήσουν πολύ, υπόσχεται ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν

Οι νέες επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα κρατήσουν πολύ, υπόσχεται ο Τραμπ

Μεταξύ άλλων σχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει έναν πύραυλο που ρίχνει νάρκες αλλά οι ΗΠΑ τον κατέστρεψαν

Οι νέες επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα κρατήσουν πολύ, υπόσχεται ο Τραμπ
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν «για πάρα πολύ καιρό», μετά τις σφοδρότερες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον από τον Ιούλιο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει έναν πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι ΗΠΑ τον κατέστρεψαν.

Είπε επίσης ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν επίσης στόχο των αμερικανικών πληγμάτων.

«Εξουδετερώσαμε όλο τον νέο εξοπλισμό που προσπάθησαν να κατασκευάσουν κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ - κάποιον αμυντικό, κάποιον επιθετικό... Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες το βράδυ, και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε», πρόσθεσε.

Και ακόμη, ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν τα πάντα στο Ιράν καθώς «δεν μπορούν να πάνε στο μπάνιο χωρίς να τους δούμε».
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