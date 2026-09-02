Εν μέσω ψυχροπολεμικού κλίματος με τη Ρωσία, η Γερμανία ανακοίνωσε τη δοκιμή ισραηλινού βαλλιστικού πυραύλου: Δείτε βίντεο
Εν μέσω ψυχροπολεμικού κλίματος με τη Ρωσία, η Γερμανία ανακοίνωσε τη δοκιμή ισραηλινού βαλλιστικού πυραύλου: Δείτε βίντεο
Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό της Γερμανίας στον Βόρειο Ατλαντικό και ήταν επιτυχημένη, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις - Ο πύραυλος έχει εμβέλεια 400 χιλιομέτρων
Μερικές ώρες μετά την επίσημη κατηγορία της Ρωσίας για το προ εβδομάδων περιστατικό με το drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας και το ψυχροπολεμικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί, η Γερμανία προχώρησε σε άλλη μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, που στέλνει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις.
Συγκεκριμένα, το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δοκιμή του ισραηλινού βαλλιστικού πυραυλικού συστήματος LORA και πλέον προχωρά τα σχέδια για την προμήθειά του.
Η δοκιμή του LORA (Long-Range Artillery Weapon System) πραγματοποιήθηκε τη νύχτα στον Βόρειο Ατλαντικό, σε μια εξέλιξη που το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό χαρακτηρίζει ιστορική.
Σύμφωνα με τη γερμανική υπηρεσία ειδήσεων DPA, δύο γερμανικές φρεγάτες είχαν αναπτυχθεί στα ύδατα μεταξύ Ιρλανδίας και Ισλανδίας για την «μυστική» δοκιμή του ισραηλινής κατασκευής πυραυλικού συστήματος.
Το LORA, που κατασκευάζεται από την Ισραηλινή Αεροδιαστημική Υπηρεσία (IAI), έχει εμβέλεια περίπου 400 χιλιομέτρων και ακρίβεια έως και 10 μέτρων, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία. Κατατάσσεται στην κατηγορία των βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς.
«Για την προστασία της Γερμανίας και των συμμάχων μας, αυτή η δοκιμή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην αποτροπή και την επιχειρησιακή ετοιμότητα στη θάλασσα», πρόσθεσε.
Το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό έδωσε παράλληλα στη δημοσιότητα βίντεο από τη δοκιμαστική εκτόξευση του LORA.
Μετά την επιτυχή δοκιμή, η Γερμανία σχεδιάζει πλέον να προχωρήσει τα σχέδια για την προμήθεια του ισραηλινού συστήματος.
Συγκεκριμένα, το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δοκιμή του ισραηλινού βαλλιστικού πυραυλικού συστήματος LORA και πλέον προχωρά τα σχέδια για την προμήθειά του.
Η δοκιμή του LORA (Long-Range Artillery Weapon System) πραγματοποιήθηκε τη νύχτα στον Βόρειο Ατλαντικό, σε μια εξέλιξη που το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό χαρακτηρίζει ιστορική.
German Navy test-fires an Israeli-made LORA ballistic missile from a Baden-Württemberg-class frigate. pic.twitter.com/ozqp4Zmr5r— Fabian Hinz (@fab_hinz) September 2, 2026
Σύμφωνα με τη γερμανική υπηρεσία ειδήσεων DPA, δύο γερμανικές φρεγάτες είχαν αναπτυχθεί στα ύδατα μεταξύ Ιρλανδίας και Ισλανδίας για την «μυστική» δοκιμή του ισραηλινής κατασκευής πυραυλικού συστήματος.
Το LORA, που κατασκευάζεται από την Ισραηλινή Αεροδιαστημική Υπηρεσία (IAI), έχει εμβέλεια περίπου 400 χιλιομέτρων και ακρίβεια έως και 10 μέτρων, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία. Κατατάσσεται στην κατηγορία των βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς.
«Γράψαμε ιστορία στο Πολεμικό Ναυτικό»«Με την επιτυχή εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου χθες το βράδυ στον Βόρειο Ατλαντικό, γράψαμε ιστορία στο Πολεμικό Ναυτικό. Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος από αυτό το επίτευγμα», δήλωσε ο αντιναύαρχος Γιαν Κρίστιαν Κάακ, αρχηγός του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Ο ίδιος ανέφερε ότι η δοκιμή απέδειξε πως το LORA «μπορεί να αναπτυχθεί με επιτυχία από τις μονάδες μας», ενώ υπογράμμισε ότι η δυνητική εμβέλειά του «ξεπερνά οτιδήποτε γνωρίζαμε μέχρι σήμερα».
«Για την προστασία της Γερμανίας και των συμμάχων μας, αυτή η δοκιμή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην αποτροπή και την επιχειρησιακή ετοιμότητα στη θάλασσα», πρόσθεσε.
Το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό έδωσε παράλληλα στη δημοσιότητα βίντεο από τη δοκιμαστική εκτόξευση του LORA.
Μετά την επιτυχή δοκιμή, η Γερμανία σχεδιάζει πλέον να προχωρήσει τα σχέδια για την προμήθεια του ισραηλινού συστήματος.
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