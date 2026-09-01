Ορκίστηκε ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας: Απούσα η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ λόγω επιπλοκών μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα

Ο Χάακον Η΄ μετέβη από τα βασιλικά ανάκτορα στο νορβηγικό κοινοβούλιο, όπου ο πρόεδρος του σώματος, Μασούντ Γκαραχκάνι, ανέγνωσε την επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο του Χάραλντ και την ανάληψη του θρόνου από τον γιο του