Ο βασιλιάς Χάακον της Νορβηγίας ορκίζεται ενώπιον του κοινοβουλίου μετά τον θάνατο του πατέρα του
Ο βασιλιάς Χάακον της Νορβηγίας ορκίζεται ενώπιον του κοινοβουλίου μετά τον θάνατο του πατέρα του
Δεν θα πραγματοποιηθεί τελετή στέψης, καθώς ο θεσμός καταργήθηκε το 1908.
Ο βασιλιάς Χάακον Η΄ της Νορβηγίας θα ορκιστεί σήμερα Τρίτη ενώπιον του κοινοβουλίου της χώρας, δεσμευόμενος να υπερασπιστεί το Σύνταγμα και τους νόμους του σκανδιναβικού βασιλείου, σε μία ακόμη τελετή μετά τον θάνατο του πατέρα του και την αλλαγή στον θρόνο.
Ο βασιλιάς Χάραλντ πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών, με τη Νορβηγία να βρίσκεται έκτοτε σε περίοδο εθνικού πένθους. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν επισκεφθεί τα ανάκτορα για να αφήσουν λουλούδια, κεριά, σημαίες και προσωπικά μηνύματα, αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα μονάρχη.
Ο νέος βασιλιάς Χάακον, στην πρώτη του ομιλία προς το έθνος μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, τον χαρακτήρισε «υπέροχο πατέρα».
Η μοναρχία εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή υποστήριξη στη Νορβηγία. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Norstat για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη και είναι η πρώτη μετά τον θάνατο του Χάραλντ, το 72% των Νορβηγών τάσσεται υπέρ της διατήρησης του θεσμού, ενώ το 20% προτιμά μια δημοκρατία ή διαφορετική μορφή διακυβέρνησης.
Στην προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, τον Μάιο, η υποστήριξη προς τη μοναρχία ανερχόταν στο 64%.
Με βάση όσα προβλέπει το Σύνταγμα, ο βασιλιάς Χάακον θα δηλώσει: «Υπόσχομαι και ορκίζομαι να κυβερνήσω το Βασίλειο της Νορβηγίας σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του, με τη βοήθεια του Παντοδύναμου και Παντογνώστη Θεού».
Στο πλευρό του θα βρίσκεται η σύζυγός του, βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία αναρρώνει μετά από επιτυχημένη μεταμόσχευση πνεύμονα τον Ιούνιο. Αντίστοιχα, η βασίλισσα Σόνια είχε σταθεί δίπλα στον Χάραλντ όταν εκείνος έδωσε τον ίδιο όρκο το 1991.
Στην τελετή θα παρευρεθούν επίσης τα παιδιά του νέου βασιλιά, η διάδοχος του θρόνου πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, 22 ετών, και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, 20 ετών, καθώς και η γιαγιά τους, βασίλισσα Σόνια, 89 ετών.
Ο Χάακον έγινε αυτόματα βασιλιάς τη στιγμή του θανάτου του πατέρα του. Στη Νορβηγία δεν θα πραγματοποιηθεί τελετή στέψης, καθώς ο θεσμός καταργήθηκε το 1908.
Μετά την τελετή στο κοινοβούλιο, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποτίσουν φόρο τιμής στη σορό του βασιλιά Χάραλντ, η οποία θα παραμείνει σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι των ανακτόρων έως τις 8 Σεπτεμβρίου.
Ο βασιλιάς Χάραλντ πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών, με τη Νορβηγία να βρίσκεται έκτοτε σε περίοδο εθνικού πένθους. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν επισκεφθεί τα ανάκτορα για να αφήσουν λουλούδια, κεριά, σημαίες και προσωπικά μηνύματα, αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα μονάρχη.
Ο νέος βασιλιάς Χάακον, στην πρώτη του ομιλία προς το έθνος μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, τον χαρακτήρισε «υπέροχο πατέρα».
Η μοναρχία εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή υποστήριξη στη Νορβηγία. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Norstat για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη και είναι η πρώτη μετά τον θάνατο του Χάραλντ, το 72% των Νορβηγών τάσσεται υπέρ της διατήρησης του θεσμού, ενώ το 20% προτιμά μια δημοκρατία ή διαφορετική μορφή διακυβέρνησης.
Στην προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, τον Μάιο, η υποστήριξη προς τη μοναρχία ανερχόταν στο 64%.
Με βάση όσα προβλέπει το Σύνταγμα, ο βασιλιάς Χάακον θα δηλώσει: «Υπόσχομαι και ορκίζομαι να κυβερνήσω το Βασίλειο της Νορβηγίας σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του, με τη βοήθεια του Παντοδύναμου και Παντογνώστη Θεού».
Στο πλευρό του θα βρίσκεται η σύζυγός του, βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία αναρρώνει μετά από επιτυχημένη μεταμόσχευση πνεύμονα τον Ιούνιο. Αντίστοιχα, η βασίλισσα Σόνια είχε σταθεί δίπλα στον Χάραλντ όταν εκείνος έδωσε τον ίδιο όρκο το 1991.
Στην τελετή θα παρευρεθούν επίσης τα παιδιά του νέου βασιλιά, η διάδοχος του θρόνου πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, 22 ετών, και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, 20 ετών, καθώς και η γιαγιά τους, βασίλισσα Σόνια, 89 ετών.
Ο Χάακον έγινε αυτόματα βασιλιάς τη στιγμή του θανάτου του πατέρα του. Στη Νορβηγία δεν θα πραγματοποιηθεί τελετή στέψης, καθώς ο θεσμός καταργήθηκε το 1908.
Μετά την τελετή στο κοινοβούλιο, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποτίσουν φόρο τιμής στη σορό του βασιλιά Χάραλντ, η οποία θα παραμείνει σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι των ανακτόρων έως τις 8 Σεπτεμβρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα