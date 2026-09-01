Θέμα στους New York Times η αμυντική συμφωνία 3,5 δισ. δολαρίων ανάμεσα σε Ισραήλ και Ελλάδα
Θέμα στους New York Times η αμυντική συμφωνία 3,5 δισ. δολαρίων ανάμεσα σε Ισραήλ και Ελλάδα
Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση να ενισχύσουν τα οπλοστάσιά τους, γράφουν οι New York Times
Ρεπορτάζ για τη μεγάλη αμυντική συμφωνία ύψους 3,5 δισ. δολαρίων που ανακοίνωσαν το Ισραήλ με την Ελλάδα, παρουσίασαν οι New York Times, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, πως η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι η ισχυρή ισραηλινή αμυντική βιομηχανία εξακολουθεί να ασκεί παγκόσμια επιρροή, παρά τις διπλωματικές φωνές για τη στάση του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.
Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, επικαλούμενο ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, η Ελλάδα θα πληρώσει το Ισραήλ για την κατασκευή ενός «ολοκληρωμένου, πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας», το οποίο θα βοηθήσει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να αντιμετωπίζουν εναέριες απειλές, όπως drones και βαλλιστικούς πυραύλους.
Παρότι το Ισραήλ διαθέτει μικρότερο μόνιμο στρατό σε σχέση με πολλούς από τους αντιπάλους του, η αμυντική του βιομηχανία θεωρείται ευρέως μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως, αναφέρουν οι NYT, προσθέτοντας πως οι δυνατότητές της έχουν αναδειχθεί εκ νέου μέσα από τις διαδοχικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ το 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.
Το ρεπορτάζ αναφέρει πως η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση να ενισχύσουν τα οπλοστάσιά τους, εν μέσω των ραγδαίων αλλαγών στις τακτικές του σύγχρονου πεδίου μάχης.
«Τόσο η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία όσο και ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του Ιράν έχουν περιορίσει τα αποθέματα πυρομαχικών της Δύσης και έχουν καταδείξει τους κινδύνους που δημιουργούν σύγχρονες απειλές, όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης πιέσει τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ να αυξήσουν σημαντικά τις στρατιωτικές τους δαπάνες, υποστηρίζοντας ότι τα μέλη της Συμμαχίας δεν έχουν αναλάβει το μερίδιο που τους αναλογεί. Ο Τραμπ έχει ζητήσει οι στρατιωτικές δαπάνες τους να αυξηθούν στο 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος έως το 2035» γράφουν οι Times.
Μάλιστα, τα έσοδα από τις ισραηλινές αμυντικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά σχεδόν 30% το 2025, φτάνοντας τα 19,2 δισ. δολάρια, με την άνοδο να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πωλήσεις συστημάτων αεράμυνας, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τον Δεκέμβριο, το γερμανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε αγορές ύψους 3,1 δισ. δολαρίων για το ισραηλινό αντιπυραυλικό σύστημα Arrow-3, παρά την αυξανόμενη δυσφορία στη Γερμανία για τη στρατιωτική δράση του Ισραήλ.
Στον επίλογό του, το ρεπορτάζ των Times επικαλείται τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκο Δένδια, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα αποκτήσει το συγκεκριμένο είδος ισραηλινού συστήματος, ενώ υπενθυμίζει πως η Αθήνα διαθέτει ήδη ορισμένα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot.
Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, επικαλούμενο ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, η Ελλάδα θα πληρώσει το Ισραήλ για την κατασκευή ενός «ολοκληρωμένου, πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας», το οποίο θα βοηθήσει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να αντιμετωπίζουν εναέριες απειλές, όπως drones και βαλλιστικούς πυραύλους.
Παρότι το Ισραήλ διαθέτει μικρότερο μόνιμο στρατό σε σχέση με πολλούς από τους αντιπάλους του, η αμυντική του βιομηχανία θεωρείται ευρέως μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως, αναφέρουν οι NYT, προσθέτοντας πως οι δυνατότητές της έχουν αναδειχθεί εκ νέου μέσα από τις διαδοχικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ το 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.
Το ρεπορτάζ αναφέρει πως η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση να ενισχύσουν τα οπλοστάσιά τους, εν μέσω των ραγδαίων αλλαγών στις τακτικές του σύγχρονου πεδίου μάχης.
«Τόσο η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία όσο και ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του Ιράν έχουν περιορίσει τα αποθέματα πυρομαχικών της Δύσης και έχουν καταδείξει τους κινδύνους που δημιουργούν σύγχρονες απειλές, όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης πιέσει τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ να αυξήσουν σημαντικά τις στρατιωτικές τους δαπάνες, υποστηρίζοντας ότι τα μέλη της Συμμαχίας δεν έχουν αναλάβει το μερίδιο που τους αναλογεί. Ο Τραμπ έχει ζητήσει οι στρατιωτικές δαπάνες τους να αυξηθούν στο 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος έως το 2035» γράφουν οι Times.
Η ισραηλινή αεράμυνα και η εμπειρία από τις επιθέσεις του ΙράνΤα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ - ιδιαίτερα το Iron Dome και το αντιπυραυλικό σύστημα Arrow - θεωρούνται ιδιαίτερα περιζήτητα από ξένες ένοπλες δυνάμεις, καθώς έχουν δοκιμαστεί απέναντι σε επανειλημμένες επιθέσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, επισημαίνουν οι NYT, προσθέτοντας πως «τα συστήματα αυτά κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να αποκρούσουν μαζικά κύματα επιθέσεων από το Ιράν, το οποίο εκτόξευσε εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, καθώς και από τη Χαμάς στη Γάζα και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, που έχουν εκτοξεύσει χιλιάδες ρουκέτες. Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ πέρυσι, οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 550 βαλλιστικούς πυραύλους και 1.000 drones εναντίον του ισραηλινού εδάφους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Παρότι 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο αριθμός των θυμάτων ήταν πολύ χαμηλότερος από εκείνον που φοβούνταν πολλοί στρατιωτικοί αναλυτές».
Στα 19,2 δισ. δολάρια οι ισραηλινές αμυντικές εξαγωγέςΣτο ίδιο ρεπορτάζ τονίζεται πως, παρά το γεγονός ότι οι ενέργειες του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα έχουν προκαλέσει έντονη κριτική στο εξωτερικό, χώρες τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλες περιοχές του κόσμου εξακολουθούν να επιδιώκουν την αγορά ισραηλινών οπλικών συστημάτων.
Μάλιστα, τα έσοδα από τις ισραηλινές αμυντικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά σχεδόν 30% το 2025, φτάνοντας τα 19,2 δισ. δολάρια, με την άνοδο να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πωλήσεις συστημάτων αεράμυνας, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τον Δεκέμβριο, το γερμανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε αγορές ύψους 3,1 δισ. δολαρίων για το ισραηλινό αντιπυραυλικό σύστημα Arrow-3, παρά την αυξανόμενη δυσφορία στη Γερμανία για τη στρατιωτική δράση του Ισραήλ.
Στον επίλογό του, το ρεπορτάζ των Times επικαλείται τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκο Δένδια, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα αποκτήσει το συγκεκριμένο είδος ισραηλινού συστήματος, ενώ υπενθυμίζει πως η Αθήνα διαθέτει ήδη ορισμένα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot.
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