Θέμα στους New York Times η αμυντική συμφωνία 3,5 δισ. δολαρίων ανάμεσα σε Ισραήλ και Ελλάδα

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση να ενισχύσουν τα οπλοστάσιά τους, γράφουν οι New York Times