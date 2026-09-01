Jerusalem Post: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει πιθανές τουρκικές προκλήσεις στη Μεσόγειο, στο κάδρο Ελλάδα και Κύπρος

Οι Ισραηλινοί επιτηρούν περιοχές κοντά στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Συρία και τη Γάζα - Ποικίλουν τα σενάρια για τον ρόλο της Αιγύπτου και την προσέγγισή της με την Τουρκία