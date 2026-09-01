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Αστυνομικός στη Νότια Κορέα έκλεινε υποθέσεις αγνοουμένων για να μη δουλέψει: «Θα είχα πολλά να κάνω»
Αστυνομικός στη Νότια Κορέα έκλεινε υποθέσεις αγνοουμένων για να μη δουλέψει: «Θα είχα πολλά να κάνω»
Έλεγε στους συγγενείς αγνοουμένων ότι τους είχε μιλήσει και αργότερα βρέθηκαν νεκροί
Σάλο έχει προκαλέσει στη Νότια Κορέα η υπόθεση αστυνομικού που παραδέχθηκε ότι έκλεινε πρόωρα φακέλους εξαφανίσεων χωρίς να διερευνά τι είχε συμβεί στους αγνοούμενους, προκειμένου να αποφύγει τον πρόσθετο φόρτο εργασίας.
Σύμφωνα με το BBC, ο αστυνομικός, ο οποίος αναφέρεται με το επώνυμο Μπου, συνελήφθη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κατηγορούμενος ότι έκλεισε ψευδώς υποθέσεις εξαφανίσεων στο δημοφιλές τουριστικό νησί Τζετζού, ενώ φέρεται να έλεγε ψέματα ακόμη και στις οικογένειες των αγνοουμένων.
Μετά τις αποκαλύψεις και την έντονη δημόσια κατακραυγή, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν εκ νέου έρευνες για αρκετές από τις υποθέσεις. Μέσα στις τελευταίες εβδομάδες έχουν εντοπιστεί τέσσερις σοροί. Το σκάνδαλο έχει πάρει πλέον και πολιτικές διαστάσεις, με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ να δεσμεύεται για μεταρρύθμιση της αστυνομίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση σχεδιάζει να της παραχωρήσει ακόμη μεγαλύτερες ανακριτικές αρμοδιότητες.
Η αστυνομία της επαρχίας Τζετζού ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο Μπου φέρεται να έκλεισε με ψευδή στοιχεία τουλάχιστον δύο υποθέσεις που έχουν προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για πλαστογράφηση δημόσιων ηλεκτρονικών αρχείων, παρεμπόδιση υπηρεσιακού έργου και παράβαση καθήκοντος.
Και στις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με τις αρχές, ο αστυνομικός υποστήριξε ψευδώς ότι είχε επικοινωνήσει με τους αγνοούμενους και στη συνέχεια έκλεισε τις υποθέσεις χωρίς να έχει επιβεβαιώσει πού βρίσκονταν ή εάν ήταν ασφαλείς. Κατά την έρευνα, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ουσιαστικά ότι αντιμετώπισε τις υποθέσεις με επιπολαιότητα επειδή αφορούσαν ενήλικες.
«Σκέφτηκα επιπόλαια την υπόθεση επειδή επρόκειτο για έναν συνηθισμένο ενήλικα. Αν δεν έκλεινε η υπόθεση, θα υπήρχαν πολλά πράγματα που θα έπρεπε να διεκπεραιωθούν και, λόγω της πίεσης σχετικά με την παράδοσή της, την έκλεισα ψευδώς», φέρεται να δήλωσε στους ερευνητές.
Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές υποθέσεις αφορά την 37χρονη Τζανγκ Μι-ραν, η οποία εξαφανίστηκε τον Μάιο και δηλώθηκε ως αγνοούμενη από τον σύντροφό της. Ο Μπου είχε ισχυριστεί τότε στον σύντροφό της ότι είχε επικοινωνήσει με την 37χρονη και ότι εκείνη δεν επιθυμούσε ούτε να συναντήσει την αστυνομία ούτε να έχει επαφή μαζί του. Οι αρχές διαπίστωσαν αργότερα ότι η συγκεκριμένη συνομιλία δεν είχε γίνει ποτέ.
Ο αστυνομικός φέρεται μάλιστα να καταχώρισε τις ψευδείς πληροφορίες στο επίσημο σύστημα και να πρόσθεσε ότι η γυναίκα είχε σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα, προτού κλείσει τον φάκελο της εξαφάνισής της. Η σορός της Τζανγκ εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα κοντά σε φυτεία με φοίνικες στο νησί Τζετζού.
Σύμφωνα με το BBC, ο αστυνομικός, ο οποίος αναφέρεται με το επώνυμο Μπου, συνελήφθη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κατηγορούμενος ότι έκλεισε ψευδώς υποθέσεις εξαφανίσεων στο δημοφιλές τουριστικό νησί Τζετζού, ενώ φέρεται να έλεγε ψέματα ακόμη και στις οικογένειες των αγνοουμένων.
Μετά τις αποκαλύψεις και την έντονη δημόσια κατακραυγή, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν εκ νέου έρευνες για αρκετές από τις υποθέσεις. Μέσα στις τελευταίες εβδομάδες έχουν εντοπιστεί τέσσερις σοροί. Το σκάνδαλο έχει πάρει πλέον και πολιτικές διαστάσεις, με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ να δεσμεύεται για μεταρρύθμιση της αστυνομίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση σχεδιάζει να της παραχωρήσει ακόμη μεγαλύτερες ανακριτικές αρμοδιότητες.
🇰🇷 A police officer on Jeju Island in South Korea handled nearly 300 MISSING PERSON CASES… and was just caught faking the outcomes.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 26, 2026
In one case, a 37-year-old woman disappeared in May. Her boyfriend reported her. The officer closed the file that same night, claiming he had…
Έλεγε στους συγγενείς αγνοουμένων ότι είχε μιλήσει μαζί τους
Η αστυνομία της επαρχίας Τζετζού ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο Μπου φέρεται να έκλεισε με ψευδή στοιχεία τουλάχιστον δύο υποθέσεις που έχουν προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για πλαστογράφηση δημόσιων ηλεκτρονικών αρχείων, παρεμπόδιση υπηρεσιακού έργου και παράβαση καθήκοντος.
Και στις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με τις αρχές, ο αστυνομικός υποστήριξε ψευδώς ότι είχε επικοινωνήσει με τους αγνοούμενους και στη συνέχεια έκλεισε τις υποθέσεις χωρίς να έχει επιβεβαιώσει πού βρίσκονταν ή εάν ήταν ασφαλείς. Κατά την έρευνα, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ουσιαστικά ότι αντιμετώπισε τις υποθέσεις με επιπολαιότητα επειδή αφορούσαν ενήλικες.
«Σκέφτηκα επιπόλαια την υπόθεση επειδή επρόκειτο για έναν συνηθισμένο ενήλικα. Αν δεν έκλεινε η υπόθεση, θα υπήρχαν πολλά πράγματα που θα έπρεπε να διεκπεραιωθούν και, λόγω της πίεσης σχετικά με την παράδοσή της, την έκλεισα ψευδώς», φέρεται να δήλωσε στους ερευνητές.
«Δεν θέλει να σου μιλήσει» είχε πει στον σύντροφο αγνοούμενης που βρέθηκε νεκρή
Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές υποθέσεις αφορά την 37χρονη Τζανγκ Μι-ραν, η οποία εξαφανίστηκε τον Μάιο και δηλώθηκε ως αγνοούμενη από τον σύντροφό της. Ο Μπου είχε ισχυριστεί τότε στον σύντροφό της ότι είχε επικοινωνήσει με την 37χρονη και ότι εκείνη δεν επιθυμούσε ούτε να συναντήσει την αστυνομία ούτε να έχει επαφή μαζί του. Οι αρχές διαπίστωσαν αργότερα ότι η συγκεκριμένη συνομιλία δεν είχε γίνει ποτέ.
Ο αστυνομικός φέρεται μάλιστα να καταχώρισε τις ψευδείς πληροφορίες στο επίσημο σύστημα και να πρόσθεσε ότι η γυναίκα είχε σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα, προτού κλείσει τον φάκελο της εξαφάνισής της. Η σορός της Τζανγκ εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα κοντά σε φυτεία με φοίνικες στο νησί Τζετζού.
Σε ακόμη μία υπόθεση, ένας άνδρας περίπου 60 ετών δηλώθηκε αγνοούμενος τον Ιούλιο. Και σε αυτή την περίπτωση ο Μπου φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε μιλήσει μαζί του και ότι ο άνδρας δεν επιθυμούσε να επικοινωνήσει με κανέναν. Ο αγνοούμενος εντοπίστηκε τελικά νεκρός νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο ο Μπου να είχε κλείσει πρόωρα ακόμη 25 υποθέσεις εξαφανίσεων. Σε ορισμένες από αυτές διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι οι αγνοούμενοι ήταν ζωντανοί και ασφαλείς. Ωστόσο, η έκταση των πιθανών παραλείψεων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχει οδηγήσει σε επανεξέταση παλαιότερων φακέλων.
Κάθε χρόνο περισσότεροι από 70.000 ενήλικες δηλώνονται ως αγνοούμενοι στη Νότια Κορέα, με περίπου το 99% των υποθέσεων να θεωρείται ότι επιλύεται μέσα σε διάστημα ενός μήνα.
Η υπόθεση έρχεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτική συγκυρία, καθώς η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε νομοθετικές αλλαγές που προβλέπουν τη μεταφορά του πλήρους ανακριτικού έργου από την εισαγγελία στην αστυνομία. Στόχος της μεταρρύθμισης, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι ο περιορισμός της επιρροής που ασκούν οι εισαγγελείς στην πολιτική ζωή της χώρας.
Η μεταφορά περισσότερων εξουσιών στην αστυνομία, ωστόσο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε μέρος της κοινής γνώμης, καθώς εδώ και χρόνια διατυπώνονται κατηγορίες για φαινόμενα διαφθοράς και ανεπάρκειας στο σώμα.
Μετά το ξέσπασμα του νέου σκανδάλου, ο πρόεδρος Λι Τζε Μιουνγκ δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Την Τρίτη χαρακτήρισε «λυπηρό» το γεγονός ότι εξαιτίας λίγων ανθρώπων που δεν κάνουν το καθήκον τους πλήττονται «η τιμή και η υπερηφάνεια της μεγάλης πλειονότητας των αστυνομικών που εργάζονται ευσυνείδητα».
Ερευνώνται άλλες 25 υποθέσεις
Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο ο Μπου να είχε κλείσει πρόωρα ακόμη 25 υποθέσεις εξαφανίσεων. Σε ορισμένες από αυτές διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι οι αγνοούμενοι ήταν ζωντανοί και ασφαλείς. Ωστόσο, η έκταση των πιθανών παραλείψεων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχει οδηγήσει σε επανεξέταση παλαιότερων φακέλων.
Κάθε χρόνο περισσότεροι από 70.000 ενήλικες δηλώνονται ως αγνοούμενοι στη Νότια Κορέα, με περίπου το 99% των υποθέσεων να θεωρείται ότι επιλύεται μέσα σε διάστημα ενός μήνα.
Η υπόθεση έρχεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτική συγκυρία, καθώς η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε νομοθετικές αλλαγές που προβλέπουν τη μεταφορά του πλήρους ανακριτικού έργου από την εισαγγελία στην αστυνομία. Στόχος της μεταρρύθμισης, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι ο περιορισμός της επιρροής που ασκούν οι εισαγγελείς στην πολιτική ζωή της χώρας.
Η μεταφορά περισσότερων εξουσιών στην αστυνομία, ωστόσο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε μέρος της κοινής γνώμης, καθώς εδώ και χρόνια διατυπώνονται κατηγορίες για φαινόμενα διαφθοράς και ανεπάρκειας στο σώμα.
Μετά το ξέσπασμα του νέου σκανδάλου, ο πρόεδρος Λι Τζε Μιουνγκ δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Την Τρίτη χαρακτήρισε «λυπηρό» το γεγονός ότι εξαιτίας λίγων ανθρώπων που δεν κάνουν το καθήκον τους πλήττονται «η τιμή και η υπερηφάνεια της μεγάλης πλειονότητας των αστυνομικών που εργάζονται ευσυνείδητα».
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