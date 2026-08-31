Το Βερολίνο επιτρέπει την είσοδο σε τεχνική αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν, με στόχο τη διευκόλυνση των απελάσεων Αφγανών
Το Βερολίνο επιτρέπει την είσοδο σε τεχνική αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν, με στόχο τη διευκόλυνση των απελάσεων Αφγανών
Η αποστολή θα επικεντρωθεί σε «καθαρά τεχνικά ζητήματα», όπως η επισκευή εξοπλισμού για την εκτύπωση ετικετών διαβατηρίων και παρόμοιες εργασίες, δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών
Η κυβέρνηση της Γερμανίας ενέκρινε την είσοδο στη χώρα τεχνικής αντιπροσωπείας των Ταλιμπάν, με αντικείμενο την επιτάχυνση των απελάσεων Αφγανών προς την πατρίδα τους.
Η αντιπροσωπεία πρόκειται να παράσχει «τεχνική υποστήριξη» στις αφγανικές διπλωματικές αποστολές στη Γερμανία με στόχο να αυξήσει την «αποτελεσματικότητα» τους, δήλωσε νωρίτερα σήμερα o αναπληρωτής εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάρτιν Γκίζε, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες με εκπροσώπους της γερμανικής κυβέρνησης.
Η αποστολή θα επικεντρωθεί σε «καθαρά τεχνικά ζητήματα» - όπως η επισκευή εξοπλισμού για την εκτύπωση ετικετών διαβατηρίων και παρόμοιες εργασίες, δήλωσε ο κ. Γκίζε και πρόσθεσε ότι «είναι σαφής στόχος της γερμανικής κυβέρνησης να αυξήσει τον αριθμό των απελάσεων στο Αφγανιστάν και για αυτό πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη τεχνική υποδομή». Είναι επίσης προς το συμφέρον της Γερμανίας, τόνισε, «οι αφγανικές διπλωματικές αποστολές να είναι σε θέση να παρέχουν προξενικές υπηρεσίες στους περίπου 450.000 Αφγανούς υπηκόους στη Γερμανία».
Η γερμανική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει επίσημα το καθεστώς των Ταλιμπάν στην Καμπούλ, διατηρεί ωστόσο επαφή μαζί του, για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των διπλωματικών του αποστολών στη Γερμανία —σε αντίθεση με την Αυστρία και πολλές άλλες χώρες.
Εκτός από την πρεσβεία, υπάρχουν γενικά προξενεία στη Βόννη και στο Μόναχο. Τις ενέργειες στηρίζει σθεναρά ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU), του οποίου ο δηλωμένος στόχος είναι η αύξηση των απελάσεων.
Η αντιπροσωπεία πρόκειται να παράσχει «τεχνική υποστήριξη» στις αφγανικές διπλωματικές αποστολές στη Γερμανία με στόχο να αυξήσει την «αποτελεσματικότητα» τους, δήλωσε νωρίτερα σήμερα o αναπληρωτής εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάρτιν Γκίζε, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες με εκπροσώπους της γερμανικής κυβέρνησης.
Η αποστολή θα επικεντρωθεί σε «καθαρά τεχνικά ζητήματα» - όπως η επισκευή εξοπλισμού για την εκτύπωση ετικετών διαβατηρίων και παρόμοιες εργασίες, δήλωσε ο κ. Γκίζε και πρόσθεσε ότι «είναι σαφής στόχος της γερμανικής κυβέρνησης να αυξήσει τον αριθμό των απελάσεων στο Αφγανιστάν και για αυτό πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη τεχνική υποδομή». Είναι επίσης προς το συμφέρον της Γερμανίας, τόνισε, «οι αφγανικές διπλωματικές αποστολές να είναι σε θέση να παρέχουν προξενικές υπηρεσίες στους περίπου 450.000 Αφγανούς υπηκόους στη Γερμανία».
Berlin justifie cette décision par la nécessité de disposer de services consulaires fonctionnels pour les 450 000 ressortissants afghans présents sur son territoire. Ces techniciens doivent permettre l’impression de documents... https://t.co/pNaNV4NSQ1— Le Temps (@LeTemps) August 31, 2026
Η γερμανική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει επίσημα το καθεστώς των Ταλιμπάν στην Καμπούλ, διατηρεί ωστόσο επαφή μαζί του, για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των διπλωματικών του αποστολών στη Γερμανία —σε αντίθεση με την Αυστρία και πολλές άλλες χώρες.
Εκτός από την πρεσβεία, υπάρχουν γενικά προξενεία στη Βόννη και στο Μόναχο. Τις ενέργειες στηρίζει σθεναρά ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU), του οποίου ο δηλωμένος στόχος είναι η αύξηση των απελάσεων.
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