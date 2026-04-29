Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επισκέφθηκαν το μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη
ΚΟΣΜΟΣ
Ο βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου κατέθεσε λευκά λουλούδια που συνοδεύονταν από ένα χειρόγραφο σημείωμά του, στο οποίο δήλωνε την «ακλόνητη αλληλεγγύη του στον αμερικανικό λαό»

Ο βασιλιάς Κάρολος παρέστη σήμερα (29/4) σε μια τελετή στο Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, καταθέτοντας μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα ένα μπουκέτο λευκών λουλουδιών στη μνήμη των περίπου 3.000 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις πριν από 25 χρόνια.

Τα λευκά λουλούδια του Καρόλου συνοδεύονταν από ένα χειρόγραφο σημείωμά του, στο οποίο δήλωνε την «ακλόνητη αλληλεγγύη του στον αμερικανικό λαό». Το βασιλικό ζεύγος συνομίλησε με διασώστες, συγγενείς των θυμάτων και μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενώ κατά την επίσκεψή του συνοδευόταν από τον πρώην δήμαρχο της πόλης, Μάικλ Μπλούμπεργκ, ο οποίος είναι πρόεδρος του οργανισμού.

Ο Κάρολος είχε θερμή χειραψία με τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Ζοχράν Μαμντάνι. 

Αργότερα σήμερα ο Κάρολος θα επισκεφθεί μια ένωση που δημιουργεί φάρμες σε αστικό περιβάλλον, στην υποβαθμισμένη συνοικία του Χάρλεμ. Από την άλλη, η Καμίλα θα βρεθεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης και θα αποτίσει φόρο τιμής στον «Γουίνι το Αρκουδάκι», που φέτος κλείνει 100 χρόνια ζωής. Θα συναντηθεί επίσης με τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον αγώνα κατά της ενδοοικογενειακής βίας.

Το βασιλικό ζεύγος θα επιστρέψει αύριο (30/4) στην Ουάσινγκτον και από εκεί θα αναχωρήσει για επίσκεψη στις Βερμούδες.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Best of Network

Δείτε Επίσης