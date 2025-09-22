30χρονος πήρε γράμμα που είχε γράψει η μητέρα του πριν σκοτωθεί την 11η Σεπτεμβρίου - «Είμαστε πολύ περήφανοι για τον γιο μας»
Η Σίσι Λάιλς εργαζόταν ως αεροσυνοδός στη United Airlines και έχασε τη ζωή της στην πτήση 93, την οποία τρομοκράτες της Αλ Κάιντα κατέλαβαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 - «Ελπίζω να μπορέσω να δω ξανά το πρόσωπό σου», είχε πει στον σύζυγό της πριν πεθάνει - Οι τελευτές τραγικές στιγμές της
Ο Τζέβον Καστρίλο ήταν μόλις 5 ετών, όταν η μητέρα του σκοτώθηκε σε μία από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 στις ΗΠΑ.
Πρόσφατα, όμως, απέκτησε ξανά ένα κομμάτι της μητέρας του, καθώς έλαβε ένα γράμμα, το οποίο εκείνη είχε γράψει λίγο πριν τον τραγικό θάνατό της.
Σύμφωνα με τη New York Post, ο 30χρονος πλέον Καστρίλο έγινε πρόσφατα πατέρας και η νηπιαγωγός, Τάμι Θέρμαν, του έκανε ένα απρόσμενο «δώρο» - ένα γράμμα που η μητέρα του – Σίσι Λάιλς – το οποίο είχε γράψει σε εκείνη πριν τον τραγικό θάνατό της.
Το γράμμα αυτό, περιείχε κάτι ανεκτίμητο για τον Τζέβον Καστρίλο: την επιβεβαίωση πως η μητέρα του ήταν περήφανη για εκείνον.
«Αγαπητή κυρία Θέρμαν, ο Τζέβον διάβασε χθες το βράδυ ένα βιβλίο που έφερε στο σπίτι από τη βιβλιοθήκη. Το διάβασε από την αρχή μέχρι το τέλος. Του είπα ότι θα σας έγραφα ένα σημείωμα για να σας πω πόσο εξαιρετική δουλειά έκανε. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτόν και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί του στο σπίτι. Και πάλι, σας ευχαριστούμε για την αφοσίωση και το θάρρος που επιδεικνύετε στη δουλειά σας. Σίσι Λάιλς», έγραφε το γράμμα.
Η πρώην νηπιαγωγός του 30χρονου είχε κρατήσει το γράμμα όλα αυτά τα χρόνια, και παρότι για κάποια περίοδο τον είχε χάσει, το γράμμα παρέμεινε σε άριστη κατάσταση. «Ως μητέρα (και εγώ), γνωρίζω ότι τα παιδιά πρέπει να βλέπουν αυτά τα λόγια της μητέρας τους. Ήταν μια υπέροχη γυναίκα και εσύ ήσουν ένας υπέροχος μαθητής», είπε η Θέρμαν στον Καστίλο, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια διάβασε το γράμμα.
Η Σίσι Λάιλς εργαζόταν ως αεροσυνοδός στην United Airlines και έχασε τη ζωή της στην πτήση 93, την οποία τρομοκράτες της Αλ Κάιντα κατέλαβαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001.
Μόλις η Αλ Κάιντα κατέλαβε το αεροσκάφος, η Λάιλς προσπάθησε να επικοινωνήσει με την οικογένειά της, αφήνοντας στον τηλεφωνητή του συζύγου της το εξής μήνυμα:
«Έχουν καταλάβει το αεροπλάνο, προσπαθώ να μείνω ήρεμη. Έχουμε κάνει στροφή και άκουσα ότι υπάρχουν αεροπλάνα που έχουν συντριβεί στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Ελπίζω να μπορέσω να δω ξανά το πρόσωπό σου, αγάπη μου. Σ' αγαπώ»
Η Σίσι Λάιλς άφησε το φωνητικό μήνυμα στις 9:47 π.μ. Στη Νέα Υόρκη, ο Νότιος Πύργος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου κατέρρευσε μόλις 10 λεπτά αργότερα.
Λίγο αργότερα, στις 10 π.μ., η Λάιλς τελικά επικοινώνησε με τον πανικοβλημένο σύζυγό της λίγο μετά τις 10 π.μ. και του μετέφερε ένα σχέδιο που εκείνη και άλλοι επιβάτες της καταδικασμένης πτήσης προσπαθούσαν να καταστρώσουν για να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροπλάνου από τους αεροπειρατές – ρίχνοντάς τους βραστό νερό.
Οι τελευταίες στιγμές της Σίσι Λάιλς - «Ελπίζω να μπορέσω να δω ξανά το πρόσωπό σου»
Μόλις η Αλ Κάιντα κατέλαβε το αεροσκάφος, η Λάιλς προσπάθησε να επικοινωνήσει με την οικογένειά της, αφήνοντας στον τηλεφωνητή του συζύγου της το εξής μήνυμα:
«Έχουν καταλάβει το αεροπλάνο, προσπαθώ να μείνω ήρεμη. Έχουμε κάνει στροφή και άκουσα ότι υπάρχουν αεροπλάνα που έχουν συντριβεί στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Ελπίζω να μπορέσω να δω ξανά το πρόσωπό σου, αγάπη μου. Σ' αγαπώ»
Η Σίσι Λάιλς άφησε το φωνητικό μήνυμα στις 9:47 π.μ. Στη Νέα Υόρκη, ο Νότιος Πύργος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου κατέρρευσε μόλις 10 λεπτά αργότερα.
Λίγο αργότερα, στις 10 π.μ., η Λάιλς τελικά επικοινώνησε με τον πανικοβλημένο σύζυγό της λίγο μετά τις 10 π.μ. και του μετέφερε ένα σχέδιο που εκείνη και άλλοι επιβάτες της καταδικασμένης πτήσης προσπαθούσαν να καταστρώσουν για να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροπλάνου από τους αεροπειρατές – ρίχνοντάς τους βραστό νερό.
«Ετοιμαζόμαστε να το κάνουμε τώρα. Συμβαίνει τώρα!», είπε στον σύζυγό της πριν κλείσει το τηλέφωνο.
Το αεροπλάνο συνετρίβη τελικά σε ένα χωράφι στην Πενσυλβάνια στις 10:03 π.μ., λίγα λεπτά μετά την τελευταία συνομιλία της Λάιλς με τον σύζυγό της.
Κανένας από τους 40 επιβάτες του αεροσκάφους δεν επέζησε. Ένα άγαλμα της Σίσι Λάιλς έχει στηθεί στο Φορτ Πιρς της Φλόριντα, όπου ο 30χρονος γιος της ζει σήμερα με το 3 μηνών εγγόνι της.
Σημειώνεται ότι η πτήση κατευθυνόταν προς την Ουάσιγκτον και οι Αρχές υποπτεύονταν ότι η Αλ Κάιντα σχεδίαζε να χτυπήσει το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, το Μνημείο του Ουάσιγκτον ή τον Λευκό Οίκο, αλλά τελικά το γενναίο σχέδιο των επιβατών εμπόδισε τα σχέδιά τους.
Φωτογραφίες: New York Post
