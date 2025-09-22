30χρονος πήρε γράμμα που είχε γράψει η μητέρα του πριν σκοτωθεί την 11η Σεπτεμβρίου - «Είμαστε πολύ περήφανοι για τον γιο μας»

«Αγαπητή κυρία Θέρμαν, ο Τζέβον διάβασε χθες το βράδυ ένα βιβλίο που έφερε στο σπίτι από τη βιβλιοθήκη. Το διάβασε από την αρχή μέχρι το τέλος. Του είπα ότι θα σας έγραφα ένα σημείωμα για να σας πω πόσο εξαιρετική δουλειά έκανε. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτόν και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί του στο σπίτι. Και πάλι, σας ευχαριστούμε για την αφοσίωση και το θάρρος που επιδεικνύετε στη δουλειά σας. Σίσι Λάιλς», έγραφε το γράμμα.







Οι τελευταίες στιγμές της Σίσι Λάιλς - «Ελπίζω να μπορέσω να δω ξανά το πρόσωπό σου»

Κλείσιμο

ήταν μόλις 5 ετών, όταν η μητέρα του σκοτώθηκε σε μία από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στιςστιςΠρόσφατα, όμως, απέκτησε ξανά ένα κομμάτι τηςτου, καθώς έλαβε ένα γράμμα, το οποίο εκείνη είχε γράψει λίγο πριν τον τραγικό θάνατό της.Σύμφωνα με τη New York Post, ο 30χρονος πλέον Καστρίλο έγινε πρόσφατα πατέρας και η νηπιαγωγός,του έκανε ένα απρόσμενο «δώρο» - έναπου η μητέρα του –– το οποίο είχε γράψει σε εκείνη πριν τον τραγικό θάνατό της.Το γράμμα αυτό, περιείχε κάτι ανεκτίμητο για τον Τζέβον Καστρίλο: την επιβεβαίωση πως η μητέρα του ήταν περήφανη για εκείνον.Η πρώην νηπιαγωγός του 30χρονου είχε κρατήσει το γράμμα όλα αυτά τα χρόνια, και παρότι για κάποια περίοδο τον είχε χάσει, το γράμμα παρέμεινε σε άριστη κατάσταση. «Ως μητέρα (και εγώ), γνωρίζω ότι τα παιδιά πρέπει να βλέπουν αυτά τα λόγια της μητέρας τους. Ήταν μια υπέροχη γυναίκα και εσύ ήσουν ένας υπέροχος μαθητής», είπε η Θέρμαν στον Καστίλο, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια διάβασε το γράμμα.Η Σίσι Λάιλς εργαζόταν ως αεροσυνοδός στηνκαι έχασε τη ζωή της στην πτήση 93, την οποία τρομοκράτες τηςκατέλαβαν στιςΜόλις η Αλ Κάιντα κατέλαβε το αεροσκάφος, η Λάιλς προσπάθησε να επικοινωνήσει με την οικογένειά της, αφήνοντας στον τηλεφωνητή του συζύγου της το εξής μήνυμα:«Έχουν καταλάβει το αεροπλάνο, προσπαθώ να μείνω ήρεμη. Έχουμε κάνει στροφή και άκουσα ότι υπάρχουν αεροπλάνα που έχουν συντριβεί στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Ελπίζω να μπορέσω να δω ξανά το πρόσωπό σου, αγάπη μου. Σ' αγαπώ»Η Σίσι Λάιλς άφησε το φωνητικό μήνυμα στις 9:47 π.μ. Στη, ο Νότιος Πύργος τουκατέρρευσε μόλις 10 λεπτά αργότερα.Λίγο αργότερα, στις 10 π.μ., η Λάιλς τελικά επικοινώνησε με τον πανικοβλημένο σύζυγό της λίγο μετά τις 10 π.μ. και του μετέφερε ένα σχέδιο που εκείνη και άλλοι επιβάτες της καταδικασμένης πτήσης προσπαθούσαν να καταστρώσουν για να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροπλάνου από τους αεροπειρατές – ρίχνοντάς τους βραστό νερό.