Τραμπ στο Truth Social: Το Ιράν είναι επισήμως ένα αποτυχημένο κράτος, πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν

Τραμπ στο Truth Social: Το Ιράν είναι επισήμως ένα αποτυχημένο κράτος, πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Θα τους χτυπήσουμε σκληρά αν επιτεθούν στην Ιορδανία, απείλησε ο Τραμπ - Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως η ιρανική ηγεσία πρέπει να δικαστεί για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας  για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων

Τραμπ στο Truth Social: Το Ιράν είναι επισήμως ένα αποτυχημένο κράτος, πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
23 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «αποτυχημένο κράτος» και υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με κατάρρευση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της και βαθιά οικονομική κρίση.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ιρανικές Αρχές αδυνατούν να καταβάλουν τους μισθούς στρατιωτικών και αστυνομικών, ενώ έκανε λόγο για εκρηκτική άνοδο του πληθωρισμού και δραματική υποτίμηση του εθνικού νομίσματος.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη για αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ζητώντας να λογοδοτήσουν όσοι θεωρεί υπεύθυνους για τους θανάτους διαδηλωτών.



«Το Ιράν είναι επισήμως ένα αποτυχημένο κράτος. Είναι νεκρό! Δεν έχει ναυτικό, δεν έχει αεροπορία και δεν έχει νόμισμα που να έχει αξία. Δεν πληρώνει τους στρατιώτες ή τους αστυνομικούς του, ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 300% και η ηγεσία του βρίσκεται σε απόλυτο χάος και αδυνατεί να εκπροσωπήσει σωστά τη χώρα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ συνέχισε την επίθεσή του, στρεφόμενος και κατά όσων χαρακτηρίζει «fake news» σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν.

«Και το μόνο που έχουν είναι τα “fake news” που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η προθυμία να σκοτώνουν διαδηλωτές - ο αριθμός των νεκρών έχει πλέον ξεπεράσει τους 100.000. Θα πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας! - καθώς και η ικανότητά τους να προωθούν “ανοησίες και ψέματα”», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ θα ανταποκριθούν σε τυχόν ιρανικές επιθέσεις

Ο Τραμπ προειδοποίησε, ακόμα, ότι οι ΗΠΑ θα ανταποκριθούν σε τυχόν ιρανικές επιθέσεις κατά των δυνάμεών τους στην Ιορδανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν προς την Ιορδανία χθες το βράδυ αναχαιτίστηκαν, εκτός από έναν, ο οποίος κρίθηκε ότι δεν αποτελούσε απειλή.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι το Ιράν ικετεύει για μια συμφωνία με τις ΗΠΑ.
23 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της διατροφής

Το μέλλον της διατροφής

Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης