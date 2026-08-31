Ο Τραμπ ρίχνει λάδι στη φωτιά μετά τον νέο γύρο έντασης με το Ιράν: Δημοσίευσε βίντεο ΑΙ με βομβαρδισμό στο νησί Χαργκ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Νησί Χαργκ Ιράν Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ ρίχνει λάδι στη φωτιά μετά τον νέο γύρο έντασης με το Ιράν: Δημοσίευσε βίντεο ΑΙ με βομβαρδισμό στο νησί Χαργκ

H ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ έγινε λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Λαράκ κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ ρίχνει λάδι στη φωτιά μετά τον νέο γύρο έντασης με το Ιράν: Δημοσίευσε βίντεο ΑΙ με βομβαρδισμό στο νησί Χαργκ
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«Λάδι στη φωτιά» μετά τον νέο γύρο έντασης με το Ιράν το βράδυ της Κυριακής που ακολούθησε περίπου έναν μήνα σχετικής ηρεμίας έριξε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Λαράκ κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με την CENTCOM να ανακοινώνει ότι στόχος ήταν δύο ιρανικοί εκτοξευτήρες, ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε ξανά στο κάδρο το νησί Χαργκ, το οποίο αποτελεί το κεντρικό σημείο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.



Στο βίντεο ΑΙ που ανήρτησε στο Truth Social φαίνεται το νησί Χαργκ να γίνεται στόχος βομβαρδισμών, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να γράφει στην ανάρτησή του: «Το νησί Χαργκ ανατινάζεται σε κομμάτια».

Ο Τραμπ ρίχνει λάδι στη φωτιά μετά τον νέο γύρο έντασης με το Ιράν: Δημοσίευσε βίντεο ΑΙ με βομβαρδισμό στο νησί Χαργκ
Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, μέλη των Φρουρών της Επανάστασης είχαν εντοπιστεί να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους φορτωμένους με θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν «θανάτους και τραυματισμούς», χωρίς να δημοσιοποιήσουν συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων, και προανήγγειλαν αντίποινα.

Σε ανακοίνωσή της η CENTCOM υποστήριξε ότι «πι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περιορισμένη και ακριβή επιχείρηση εναντίον δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης που τοποθετούσαν νάρκες και συνιστούσαν άμεση απειλή στα Στενά του Ορμούζ. Ουσιαστικά, το Ιράν δημιούργησε την απειλή και ο αμερικανικός στρατός την εξουδετέρωσε, προκειμένου να προστατεύσει τους πολίτες ναυτικούς, την εμπορική ναυτιλία και την απρόσκοπτη ροή του παγκόσμιου εμπορίου».



Ιρανικά αντίποινα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία

Λίγο αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στην απάντησή τους, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων του αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και αποτέλεσε άμεσο αντίποινο για τα αμερικανικά πλήγματα στο Λαράκ.

Στόχος των ιρανικών επιθέσεων ήταν τεχνικές εγκαταστάσεις και υποδομές συντήρησης, καθώς και αεροσκάφη που βρίσκονταν σταθμευμένα σε δύο βάσεις στην Ιορδανία.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν παράλληλα ότι «οποιαδήποτε νέα εχθρική ενέργεια» θα προκαλέσει «ακόμη πιο ισχυρά αντίποινα».

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν και κατέρριψαν οκτώ πυραύλους, χωρίς να διευκρινίσουν από πού εκτοξεύτηκαν, αφού παρείσφρησαν στον εναέριο χώρο της χώρας, λίγη ώρα έπειτα από ανακοινωθέν των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης κατά το οποίο στοχοποίησαν με πυραύλους και drones αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο χασεμιτικό βασίλειο.

Στο ανακοινωθέν τους, οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν πως «κατέστρεψαν επιτυχώς» τους πυραύλους, αφού η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως προχώρησε σε αντίποινα εναντίον δυο βάσεων όπου είναι εγκατεστημένα ή σταθμεύουν στοιχεία του στρατού των ΗΠΑ, σε αντίποινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ.
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