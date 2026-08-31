Ο Καναδάς υπερασπίζεται τη Λίμνη Οντάριο με γιγαντιαία πινακίδα: Ο Τραμπ την... γκρέμισε με AI βίντεο και χόρεψε YMCA

Η διαμάχη γύρω από την ονομασία της λίμνης αποτελεί πλέον το πιο ορατό σύμβολο μιας ευρύτερης εμπορικής σύγκρουσης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Καναδά - Στο επίκεντρο οι αμερικανικοί δασμοί 50% στον καναδικό χάλυβα και τα αντίποινα που έχει επιβάλει η Οτάβα

«Lake America», την ώρα που η εμπορική σύγκρουση μεταξύ Ουάσινγκτον και Οτάβα κλιμακώνεται.



Το Σάββατο, ο πρωθυπουργός της επαρχίας του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, ανάρτησε τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο εμφανίζεται να γκρεμίζει μια ψηφιακή εκδοχή της πινακίδας, να την αντικαθιστά με μία που γράφει «Lake America» και στη συνέχεια να χορεύει υπό τους ήχους του «YMCA».







Δείτε το βίντεο του Τραμπ:



AI Trump replaces the Lake Ontario sign with a “Lake America” sign, then starts dancing to “YMCA.” pic.twitter.com/Pmnp31qaRb — Clash Report (@clashreport) August 29, 2026 Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο οι αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες καλούνται να αναφέρονται στη λίμνη Οντάριο ως «Lake America». Η απόφαση είχε ήδη πρακτικές συνέπειες, καθώς η Google άλλαξε την ονομασία της λίμνης στους χάρτες της για χρήστες εντός των ΗΠΑ.







Με τις συνομιλίες για την επίλυση της εμπορικής διαφοράς να παραμένουν σε αδιέξοδο, ο Τραμπ επανέφερε μια τακτική που είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα στη δεύτερη προεδρική του θητεία, όταν είχε δώσει εντολή στις αμερικανικές υπηρεσίες να αποκαλούν τον Κόλπο του Μεξικού «Gulf of America».



«Θα αλλάξουμε το όνομα της λίμνης Οντάριο, με άμεση ισχύ, σε Lake America», είχε δηλώσει ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, λίγο πριν υπογράψει το σχετικό διάταγμα.



Κλείσιμο επίσημες κυβερνητικές πηγές.



Η απόφαση του Τραμπ επηρεάζει το ομοσπονδιακό Σύστημα Πληροφοριών Γεωγραφικών Ονομάτων (GNIS) των ΗΠΑ, το οποίο καθορίζει τα επίσημα γεωγραφικά ονόματα που χρησιμοποιούνται στους αμερικανικούς χάρτες.



Η εταιρεία διευκρίνισε, πάντως, ότι η αλλαγή δεν επηρεάζει την καναδική ονομασία ούτε τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα στη λίμνη. Οι χρήστες στον Καναδά θα εξακολουθούν να βλέπουν την ονομασία «Λίμνη Οντάριο», ενώ εκτός ΗΠΑ και Καναδά θα εμφανίζονται και οι δύο ονομασίες.



Αντίστοιχη πρακτική είχε ακολουθήσει η Google μετά την εκτελεστική εντολή του Τραμπ για τον Κόλπο του Μεξικού, ο οποίος στους χάρτες που εμφανίζονται σε χρήστες στις ΗΠΑ καταγράφεται ως «Gulf of America».



Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Καναδά προκάλεσε η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να μετονομάσει διοικητικά τη λίμνη Οντάριο σετην ώρα που η εμπορική σύγκρουση μεταξύ Ουάσινγκτον και Οτάβα κλιμακώνεται.Το Σάββατο, ο πρωθυπουργός της επαρχίας του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, ανάρτησε μια τεράστια πινακίδα με τη φράση «Λίμνη Οντάριο. Τώρα και για πάντα». Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε με ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να γκρεμίζει μια ψηφιακή εκδοχή της πινακίδας, να την αντικαθιστά με μία που γράφει «Lake America» και στη συνέχεια να χορεύει υπό τους ήχους τουΗ διαμάχη γύρω από την ονομασία της λίμνης αποτελεί πλέον το πιο ορατό σύμβολο μιας ευρύτερης εμπορικής σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον βόρειο γείτονά τους. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αμερικανικοί δασμοί ύψους 50% στον καναδικό χάλυβα και τα αντίποινα που έχει επιβάλει η Οτάβα.Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο οι αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες καλούνται να αναφέρονται στη λίμνη Οντάριο ως «Lake America». Η απόφαση είχε ήδη πρακτικές συνέπειες, καθώςάλλαξε την ονομασία της λίμνης στους χάρτες της για χρήστες εντός των ΗΠΑ.Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ απέρριψε κατηγορηματικά την αλλαγή, υπενθυμίζοντας ότι το όνομα «Οντάριο» προέρχεται από λέξη της γλώσσας των ιθαγενών Wendat, η οποία αποδίδεται ως «η λίμνη είναι όμορφη, η λίμνη είναι μεγάλη» και χρησιμοποιείται εδώ και περισσότερα από 400 χρόνια.Με τις συνομιλίες για την επίλυση της εμπορικής διαφοράς να παραμένουν σε αδιέξοδο, ο Τραμπ επανέφερε μια τακτική που είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα στη δεύτερη προεδρική του θητεία, όταν είχε δώσει εντολή στις αμερικανικές υπηρεσίες να αποκαλούν τον Κόλπο του Μεξικού«Θα αλλάξουμε το όνομα της λίμνης Οντάριο, με άμεση ισχύ, σε Lake America», είχε δηλώσει ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, λίγο πριν υπογράψει το σχετικό διάταγμα.Η Google, εξηγώντας την απόφασή της να προσαρμόσει την ονομασία στους χάρτες της, ανέφερε ότι πάγια πρακτική της είναι να ακολουθεί τις αλλαγές που καταγράφονται σεΗ απόφαση του Τραμπ επηρεάζει το ομοσπονδιακό Σύστημα Πληροφοριών Γεωγραφικών Ονομάτων (GNIS) των ΗΠΑ, το οποίο καθορίζει τα επίσημα γεωγραφικά ονόματα που χρησιμοποιούνται στους αμερικανικούς χάρτες.Η εταιρεία διευκρίνισε, πάντως, ότι η αλλαγήούτε τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα στη λίμνη. Οι χρήστες στον Καναδά θα εξακολουθούν να βλέπουν την ονομασία «Λίμνη Οντάριο», ενώ εκτός ΗΠΑ και Καναδά θα εμφανίζονται και οι δύο ονομασίες.Αντίστοιχη πρακτική είχε ακολουθήσει η Google μετά την εκτελεστική εντολή του Τραμπ για τον, ο οποίος στους χάρτες που εμφανίζονται σε χρήστες στις ΗΠΑ καταγράφεται ως «Gulf of America».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε το Σάββατο την αντιπαράθεση μέσω αναρτήσεων με εικόνες και βίντεο που έχουν παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη.



Σε ένα από αυτά εμφανίζεται μια «στρατιά» από καναδικές χήνες με ξανθά μαλλιά που παραπέμπουν στον ίδιο τον Τραμπ, να κρατούν όπλα και να «υπερασπίζονται» τη «Lake America». Σε δεύτερο βίντεο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται να κλοτσά μια πινακίδα με την ένδειξη «Λίμνη Οντάριο», να τοποθετεί στη θέση της μία με την ονομασία «Lake America» και στη συνέχεια να χορεύει στο «YMCA» των Village People, τραγούδι που εδώ και χρόνια χρησιμοποιεί στις δημόσιες εμφανίσεις του.



Από την άλλη πλευρά των συνόρων, ο Νταγκ Φορντ απάντησε τοποθετώντας κοντά στο Γκρίμσμπι του Οντάριο μια τεράστια



Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «This Week» του ABC News, ο Φορντ παρομοίασε την απόφαση Τραμπ με σκετς του «Saturday Night Live».



«Κανείς δεν πρόκειται να την αποκαλεί Lake America. Ονομάζεται λίμνη Οντάριο εδώ και εκατοντάδες χρόνια και θα συνεχίσει να ονομάζεται έτσι», ανέφερε.



Σε προηγούμενη συνέντευξή του στο Associated Press, ο πρωθυπουργός του Οντάριο είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση και για τη δασμολογική πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης, λέγοντας ότι ο Ρόναλντ Ρίγκαν «θα έκανε εμετό» αν έβλεπε τις πολιτικές του Τραμπ.



Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο πρωθυπουργός της Μανιτόμπα, Γουάμπ Κινιού, ο οποίος παρομοίασε την κίνηση Τραμπ με ένα παλιό ροκ συγκρότημα που προσπαθεί να αναβιώσει μια επιτυχία του παρελθόντος.



«Ξέρετε όταν ένα ροκ συγκρότημα έχει περάσει την ακμή του και το βλέπεις σε ένα καζίνο να παίζει ένα τραγούδι πριν από 50 χρόνια; Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ βρισκόμαστε», σχολίασε.



Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ θεωρεί ότι είχε μια μεγάλη πολιτική «επιτυχία» με τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού και τώρα επιχειρεί να επαναλάβει την ίδια συνταγή για να συσπειρώσει τη βάση του.



Ο Τραμπ επανήλθε την Κυριακή με νέα ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, χαρακτηρίζοντας τον Καναδά «τον χειρότερο».



«Δεν θέλω τίποτα καναδικό. Μας εκμεταλλεύονται εδώ και δεκαετίες και αυτό θα σταματήσει», έγραψε, αναφερόμενος στην εμπορική σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες.