Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Ανοίγει ξανά ο δρόμος για αεροψεκασμούς με γλυφοσάτη στις καλλιέργειες κόκας της Κολομβίας
Ανοίγει ξανά ο δρόμος για αεροψεκασμούς με γλυφοσάτη στις καλλιέργειες κόκας της Κολομβίας
Η κυβέρνηση δε λα Εσπριέγια ήρε την απαγόρευση που ίσχυε από το 2015, προκαλώντας αντιδράσεις αγροτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων
Η νέα κυβέρνηση της δεξιάς στην Κολομβία, που έχει υποσχεθεί να πατάξει τη διακίνηση ναρκωτικών, άνοιξε τον δρόμο για την επανέναρξη αεροψεκασμών με το ζιζανιοκτόνο γλυφοσάτη, προκειμένου να καταστρέφονται καλλιέργειες κόκας, σύμφωνα με έγγραφό της που αποκαλύφθηκε χθες Παρασκευή.
Η χώρα της Λατινικής Αμερικής, που κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στην παραγωγή κοκαΐνης, που βασίζεται στα φύλλα κόκας, είχε ανατείλει το 2015 τους ψεκασμούς με το συγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο, το οποίο θεωρείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) «δυνητικά καρκινογόνο για τα ανθρώπινα όντα».
Όμως η κυβέρνηση υπό τον νέο πρόεδρο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανέλαβε τα καθήκοντά του την 7η Αυγούστου υποσχόμενος να συντρίψει τις ένοπλες οργανώσεις που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησε στην άρση της απαγόρευσης αυτής, με έγγραφο που φέρει ημερομηνία 18η Αυγούστου και δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Παρασκευή.
Η κατάργηση αυτή «δεν συνεπάγεται την αυτόματη επανέναρξη» των ψεκασμών με γλυφοσάτη από αεροσκάφη, διευκρινίζεται στο έγγραφο, πάντως εγκρίνει την πρακτική αυτή αν είναι εγγυημένη η ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων συνεπειών.
Είχε αποφασιστεί όταν απαγορεύτηκε, πριν από δέκα και πλέον χρόνια, η επανέναρξη της πρακτικής αυτής να γίνει ταυτόχρονα με μέτρα που θα λαμβάνουν υπόψη τις δυνητικές ζημιές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Υπερασπιστές του περιβάλλοντος εναντιώνονται στην πρακτική αυτή, όπως και αγρότες, που τονίζουν πως οι ψεκασμοί με γλυφοσάτη θα βλάψουν περισσότερο το δικό τους βιός παρά τα καρτέλ των ναρκωτικών.
Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας, υποστηρίχτηκε ενθουσιωδώς από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αφού ανέλαβε την εξουσία αυτόν τον μήνα η Κολομβία εντάχτηκε στην «Ασπίδα της Αμερικής», συμμαχία με δημόσια διακηρυγμένο στόχο την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών, στην οποία συμμετέχουν διάφορα κράτη της Λατινικής Αμερικής, ανάμεσά τους η Αργεντινή, ο Ισημερινός και το Ελ Σαλβαδόρ.
Η χώρα της Λατινικής Αμερικής, που κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στην παραγωγή κοκαΐνης, που βασίζεται στα φύλλα κόκας, είχε ανατείλει το 2015 τους ψεκασμούς με το συγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο, το οποίο θεωρείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) «δυνητικά καρκινογόνο για τα ανθρώπινα όντα».
Όμως η κυβέρνηση υπό τον νέο πρόεδρο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανέλαβε τα καθήκοντά του την 7η Αυγούστου υποσχόμενος να συντρίψει τις ένοπλες οργανώσεις που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησε στην άρση της απαγόρευσης αυτής, με έγγραφο που φέρει ημερομηνία 18η Αυγούστου και δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Παρασκευή.
Η κατάργηση αυτή «δεν συνεπάγεται την αυτόματη επανέναρξη» των ψεκασμών με γλυφοσάτη από αεροσκάφη, διευκρινίζεται στο έγγραφο, πάντως εγκρίνει την πρακτική αυτή αν είναι εγγυημένη η ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων συνεπειών.
Είχε αποφασιστεί όταν απαγορεύτηκε, πριν από δέκα και πλέον χρόνια, η επανέναρξη της πρακτικής αυτής να γίνει ταυτόχρονα με μέτρα που θα λαμβάνουν υπόψη τις δυνητικές ζημιές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Υπερασπιστές του περιβάλλοντος εναντιώνονται στην πρακτική αυτή, όπως και αγρότες, που τονίζουν πως οι ψεκασμοί με γλυφοσάτη θα βλάψουν περισσότερο το δικό τους βιός παρά τα καρτέλ των ναρκωτικών.
Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας, υποστηρίχτηκε ενθουσιωδώς από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αφού ανέλαβε την εξουσία αυτόν τον μήνα η Κολομβία εντάχτηκε στην «Ασπίδα της Αμερικής», συμμαχία με δημόσια διακηρυγμένο στόχο την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών, στην οποία συμμετέχουν διάφορα κράτη της Λατινικής Αμερικής, ανάμεσά τους η Αργεντινή, ο Ισημερινός και το Ελ Σαλβαδόρ.
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