Ισπανία: Έκλεψαν τον Θησαυρό της Βιγιένα, αλλά άφησαν πίσω ένα από τα πολυτιμότερα κομμάτια του

Πρόκειται για ένα βραχιόλι κατασκευασμένο από σίδηρο προερχόμενο από μετεωρίτη

από την κλοπή που σημειώθηκε στο αρχαιολογικό μουσείο της ισπανικής πόλης, σύμφωνα με την El País.



Το συγκεκριμένο βραχιόλι, μαζί με μία μικρή ημισφαιρική κατασκευή από σίδηρο καλυμμένη με φύλλο χρυσού, θεωρούνται από τους ειδικούς δύο από τα σημαντικότερα αντικείμενα του







🇪🇸 One of the world's most important collections of #BronzeAge artifacts, most of them made of gold, was almost entirely stolen from the museum in #Villena in Spain early on Thursday.



Hitting the museum at around 5:20 am, the thieves carried out the robbery in less than four… pic.twitter.com/W1bkOOLFBh — FRANCE 24 English (@France24_en) August 28, 2026 Γιατί οι κλέφτες άφησαν πίσω το βραχιόλι Το βραχιόλι φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε από τους δράστες, πιθανότατα επειδή θεώρησαν ότι ήταν κατασκευασμένο από μέταλλο μικρής αξίας. Δεν συνέβη, ωστόσο, το ίδιο με τη μικρή σιδερένια ημισφαιρική κατασκευή, η οποία ήταν καλυμμένη με χρυσό.



Μαζί με το βραχιόλι, οι δράστες άφησαν πίσω τρία ασημένια κύπελλα και ακόμη ένα χρυσό βραχιόλι.



Πριν από την κλοπή, ο Θησαυρός της Βιγιένα αποτελούνταν από 59 χρυσά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων 27 βραχιόλια και 11 κύπελλα, καθώς και αντικείμενα από ασήμι και τα δύο ιδιαίτερα ευρήματα από σίδηρο.



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Η ανάλυση που αποκάλυψε την προέλευση του μετάλλου Η πραγματική προέλευση του υλικού διαπιστώθηκε μόλις το 2024, όταν πραγματοποιήθηκε επιστημονική ανάλυση των δύο αντικειμένων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι είχαν κατασκευαστεί από υλικό που προήλθε από μετεωρίτη και χρησιμοποιήθηκε κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού.



Ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα του περίφημου Θησαυρού της Βιγιένα, ένα βραχιόλι κατασκευασμένο από σίδηρο προερχόμενο από μετεωρίτη, γλίτωσεπου σημειώθηκε στο αρχαιολογικό μουσείο της ισπανικής πόλης, σύμφωνα με την El País.Το συγκεκριμένο βραχιόλι, μαζί με μία μικρή ημισφαιρική κατασκευή από σίδηρο καλυμμένη με φύλλο χρυσού, θεωρούνται από τους ειδικούς δύο από τατου θησαυρού της Εποχής του Χαλκού, ο οποίος χρονολογείται στην περίοδο μεταξύ 2200 και 750 π.Χ.Έχουν ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία, καθώς, σύμφωνα με σχετική επιστημονική μελέτη, αποτελούν τα πρώτα αντικείμενα που έχουν εντοπιστεί στην Ιβηρική Χερσόνησο και είναι κατασκευασμένα από σίδηρο προερχόμενο από μετεωρίτη.Το βραχιόλι φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε από τους δράστες, πιθανότατα επειδή θεώρησαν ότι ήταν κατασκευασμένο από. Δεν συνέβη, ωστόσο, το ίδιο με τη μικρή σιδερένια ημισφαιρική κατασκευή, η οποία ήταν καλυμμένη με χρυσό.Μαζί με το βραχιόλι, οι δράστες άφησαν πίσω τρία ασημένια κύπελλα και ακόμη ένα χρυσό βραχιόλι.Πριν από την κλοπή, ο Θησαυρός της Βιγιένα αποτελούνταν από, μεταξύ των οποίων 27 βραχιόλια και 11 κύπελλα, καθώς και αντικείμενα από ασήμι και τα δύο ιδιαίτερα ευρήματα από σίδηρο.Το βραχιόλι από μετεωριτικό σίδηρο έχει τη μορφή ανοιχτού δακτυλίου, με στρογγυλεμένα άκρα. Ο αρχαιολόγος Χοσέ Μαρία Σολέρ, ο οποίος ανακάλυψε τον Θησαυρό της Βιγιένα το 1963, είχε περιγράψει το υλικό του ως ένα σκούρο μέταλλο με απόχρωση μολύβδου, γυαλιστερό σε ορισμένα σημεία και καλυμμένο σε μεγάλο μέρος του από οξείδωση που παρέπεμπε σε σίδηρο.Η πραγματική προέλευση του υλικού διαπιστώθηκε μόλις το 2024, όταν πραγματοποιήθηκε επιστημονική ανάλυση των δύο αντικειμένων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι είχαν κατασκευαστεί από υλικό που προήλθε από μετεωρίτη και χρησιμοποιήθηκε κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού.

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, ο μετεωριτικός σίδηρος εντοπίζεται σε συγκεκριμένους τύπους μετεωριτών που φτάνουν στη Γη από το Διάστημα και αποτελούνται από κράμα σιδήρου και νικελίου. Η περιεκτικότητά τους σε νικέλιο ξεπερνά το 5%, ενώ περιλαμβάνουν επίσης μικρότερες ποσότητες άλλων χημικών στοιχείων, με το κοβάλτιο να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα.



Ο Ιγνάθιο Μοντέρο Ρουίθ, ερευνητής του Ινστιτούτου Ιστορίας του ισπανικού CSIC και ένας από τους επιστήμονες που συμμετείχαν στη μελέτη, είχε επισημάνει το 2024 ότι τα δύο σιδερένια αντικείμενα είχαν εξαιρετικά μεγάλη αξία ήδη για τους ανθρώπους της Εποχής του Χαλκού.



Αυτός ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, ο λόγος για τον οποίο τοποθετήθηκαν μαζί με τα πολυάριθμα και περίτεχνα χρυσά αντικείμενα του Θησαυρού της Βιγιένα.



«Σίδηρος και χρυσός μαζί, αλλά ένας πολύ ιδιαίτερος σίδηρος», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.



Το ποιος κατασκεύασε τα δύο αντικείμενα, καθώς και από πού ακριβώς προήλθε ο μετεωριτικός σίδηρος που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία τους, παραμένουν μέχρι σήμερα ερωτήματα χωρίς οριστική απάντηση.