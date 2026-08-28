Μάχη με τον χρόνο στο Νεπάλ: 100 εργάτες εγκλωβισμένοι σε σήραγγα μετά τη φονική κατολίσθηση
ΚΟΣΜΟΣ
Νεπάλ Πλημμύρες Κατολίσθηση

Μάχη με τον χρόνο στο Νεπάλ: 100 εργάτες εγκλωβισμένοι σε σήραγγα μετά τη φονική κατολίσθηση

Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ήδη 350 άτομα - Τουλάχιστον 472 οι νεκροί σε Νεπάλ και Θιβέτ, πάνω από 1.400 οι αγνοούμενοι

Μάχη με τον χρόνο στο Νεπάλ: 100 εργάτες εγκλωβισμένοι σε σήραγγα μετά τη φονική κατολίσθηση
Συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πάνω από εκατό εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος μετά την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που άφησε πίσω εκατοντάδες νεκρούς προχθές Τετάρτη στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ και της Κίνας, ανακοίνωσε ο νεπαλικός στρατός.

«Λάβαμε την πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη σήραγγα στο (εργοτάξιο της ανέγερσης φράγματος) Τρισούλι», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ.



Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού, 350 εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής που είχαν παγιδευτεί απομακρύνθηκαν εσπευσμένα ήδη, ωστόσο πιστεύεται πως απομένουν εκατό ακόμη παγιδευμένοι.

Η γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε προχθές Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας σήμερα.



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Οι κινεζικές αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για τρεις νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ο ακόμη προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 472 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.

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