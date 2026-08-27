Τρόμος για νέες πλημμύρες ενώ το Νεπάλ μετράει ακόμα θύματα: Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να μείνουν σπίτια τους, 389 οι νεκροί, πάνω από 1.000 οι αγνοούμενοι
Οι επιχειρήσεις στις πληγείσες περιοχές συνεχίζονται, ενώ σήμερα διασώθηκαν τουλάχιστον 573 άνθρωποι - Η κατάρρευση παγετώνα το επικρατέστερο σενάριο
Οι επιχειρήσεις διάσωσης στις πληγείσες περιοχές συνεχίζονται ενώ την Πέμπτη (28/8) διασώθηκαν τουλάχιστον 573 άνθρωποι. Μεταξύ των διασωθέντων είναι 94 Νεπαλέζοι και 29 τουρίστες. Οι πλημμύρες προκάλεσαν ζημιές σε 80 γέφυρες και σε περίπου 40 χιλιόμετρα ασφαλτοστρωμένων δρόμων.
Σύμφωνα με την Αρχή διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ, ο κίνδυνος δεν φαίνεται να έχει παρέλθει, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει «σημαντικός κίνδυνος ξαφνικών πλημμυρών», καθώς η λίμνη που σχηματίστηκε από τις σαρωτικές πλημμύρες θα μπορούσε να υπερχειλίσει. Η Αρχή ανέφερε ότι η προειδοποίηση ισχύει για τις κοινότητες κατά μήκος των ποταμών Μπότε Κόσι και Τρισούλι. Οι κάτοικοι, οι τουρίστες και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης έχουν ενημερωθεί να μείνουν μακριά από τις όχθες του ποταμού και να βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους μέχρι νεωτέρας.
Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι και περίπου 90 Αμερικανοί υπήκοοι. «Αναζητάμε αυτήν τη στιγμή 90 Αμερικανούς που έχουν πιθανώς πληγεί από τις πλημμύρες και αγνοούνται (…). Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως τρεις Αμερικανοί διασώθηκαν στο Νεπάλ», δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, διευκρινίζοντας πως προς το παρόν οι ΗΠΑ δεν έχουν ενημέρωση σχετικά με θανάτους πολιτών τους.
Οι περιοχές που έχουν επηρεαστεί είναι: Γκόρκα, Ρασούβα, Νουακότ, Ντάντινγκ, Τσιτβάν, Ναουαλπούρ, Τανάχουν. Η επαρχία Ρασούβα είναι η πιο κοντινή στην πηγή των πλημμυρών, ενώ η γειτονική επαρχία Νουακότ έχει επίσης πληγεί σοβαρά. Στην τελευταία ενημέρωσή της, η αστυνομία του Νεπάλ αναφέρει ότι 17 σοροί εντοπίστηκαν στην Ρασούβα, 28 στην Νουβακότ και 132 στο Τσιτβάν, όπου ο ποταμός Τρισούλι διατρέχει την πορεία του και εκβάλλει στον ποταμό Σέτι Γκαντάκι.
Η κατάρρευση παγετώνα το επικρατέστερο σενάριοΗ φονική ξαφνική πλημμύρα προκλήθηκε, σύμφωνα με εκτιμήσεις, όταν το κατώτερο τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs.
The flash flooding along the Lhende Khola and Bhotekoshi Rivers near the Nepal,China border was triggered by a cascade of geological events:— Cio (@LoveLigth7) August 26, 2026
Ice-Rock Avalanche:
A massive ice-rock avalanche detached from a glacier high on the Himalayan slopes.
Landslide Dam Creation:
The… pic.twitter.com/E7QluW7K5L
Δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν την περιοχή πριν και μετά την καταστροφή από το Planet Labs, τις οποίες ήλεγξε το Reuters, δείχνουν την καταπράσινη, πλούσια σε βλάστηση βουνοπλαγιά να είναι πλέον θαμμένη κάτω από συντρίμμια και πέτρες.
«Επιβεβαιώνεται ότι ένα σημαντικό τμήμα του παγετώνα κατέρρευσε, προκαλώντας το φαινόμενο -- πιθανότατα παρασύροντας ή συμπεριλαμβάνοντας σημαντική ποσότητα βράχων και ιζημάτων», δήλωσε ο Βίκραμ Γκούπτα, ειδικός στην τεχνική γεωλογία και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Sikkim στην Ινδία.
Ο γεωλόγος Νταν Σούγκαρ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, σημείωσε πως οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν ότι ένας μεγάλος όγκος χιονιού έλιωσε σε διάστημα 24 ωρών πριν από την καταστροφή.
«Ορισμένοι από τους παγετώνες στην κοιλάδα ήταν χθες (σ.σ.: προχθές) καλυμμένοι από χιόνι και σήμερα [σ.σ. χθες] είναι ως επί το πλείστον σκέτος πάγος. Με άλλα λόγια, και χωρίς να έχω δει ακόμη τα δεδομένα από κάποιον μετεωρολογικό σταθμό, πιθανότατα επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες», είπε.
😱 These videos look like they were pulled from a disaster movie. A wall of mud and water ripping through the Himalayas. Houses, bridges and people gone in seconds. Hard to believe they’re real. That’s the raw power of Mother Nature. 🌊🏔️— J Stewart (@triffic_stuff_) August 27, 2026
What we know so far (Thursday morning,… pic.twitter.com/htBPLsAfcL
Το Διεθνές Κέντρο για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών δημοσιοποίησε λεπτομερή εκτίμηση για την καταστροφή, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος να ακολουθήσει και δεύτερο πλημμυρικό επεισόδιο.Οι τεράστιες ποσότητες βράχων, λάσπης και άλλων φερτών υλικών που παρασύρθηκαν στα ποτάμια της περιοχής ενδέχεται να έχουν δημιουργήσει επικίνδυνα σημεία απόφραξης.
Οι ειδικοί εξετάζουν εάν ο ποταμός Τρισούλι έχει αποκλειστεί προσωρινά στα στενότερα τμήματά του. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, τα συσσωρευμένα υλικά θα μπορούσαν να σχηματίσουν ένα φυσικό φράγμα κατολίσθησης, πίσω από το οποίο θα συγκεντρωθούν μεγάλες ποσότητες νερού. Μια ενδεχόμενη αιφνίδια κατάρρευση αυτού του φράγματος θα μπορούσε να προκαλέσει νέο, ισχυρό πλημμυρικό κύμα στις περιοχές που βρίσκονται χαμηλότερα, προς τις εκβολές. Οι Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ κάτοικοι παραποτάμιων οικισμών καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.
नेपाल में 288 भारतीय लापता हैं - MEA— Rajni(बुंदेलखंडी) (@rajnisingh66) August 27, 2026
Rescue by Nepal Police #NEPAL#NepalFlashFloods pic.twitter.com/zzf6yZTUT2
Είχαν σταλεί σχεδόν 680.000 προειδοποιητικά μηνύματαΟι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι πριν από τις πλημμύρες είχαν σταλεί συνολικά 679.295 προειδοποιητικά μηνύματα σε κατοίκους πόλεων και χωριών κατά μήκος των ποταμών Μποτεκόσι και Τρισούλι.
Η αποστολή των μηνυμάτων άρχισε στις 09:15 το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα. Με αυτά, οι πολίτες καλούνταν να μετακινηθούν σταδιακά προς ασφαλέστερες τοποθεσίες.
Παρά την έγκαιρη ενεργοποίηση του συστήματος προειδοποίησης, η πρωτοφανής ορμή και ταχύτητα των νερών φαίνεται ότι περιόρισαν δραματικά τον χρόνο αντίδρασης των κατοίκων και των επισκεπτών.
Οι ξαφνικές πλημμύρες στο Νεπάλ έχουν αφήσει πάνω από 17.000 παιδιά να χρειάζονται επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με την Unicef. Η εκπρόσωπός της στο Νεπάλ, Άλις Ακούνγκα, αναφέρει ότι τα παιδιά στις πληγείσες περιοχές «είδαν τις ζωές τους να παρασύρονται κυριολεκτικά», ενώ «πάρα πολλά έχασαν τη ζωή τους και τους αγαπημένους τους».
Πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται βοήθεια
«Τα παιδιά που επέζησαν από τις πλημμύρες αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένους κινδύνους ασθενειών, υποσιτισμού, βίας και εκμετάλλευσης», προσθέτει.
Η Ακούνγκα αναφέρει ότι η Unicef προσφέρει υποστήριξη επί τόπου, αλλά χρειάζεται «επειγόντως» περισσότερους πόρους «για να φτάσει σε κάθε παιδί που έχει ανάγκη». Η οργάνωση ζητά 17,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για να συνεχίσει την άμεση ανταπόκρισή της «μέχρι να εκτιμηθεί η πλήρης έκταση των αναγκών», προειδοποιώντας ότι οι υπηρεσίες της προς τα παιδιά και τις γυναίκες θα «περιοριστούν σοβαρά» χωρίς χρηματοδότηση.
Διεθνής κινητοποίηση για βοήθειαΧώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν αρχίσει να αποστέλλουν οικονομική βοήθεια, υγειονομικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης στο Νεπάλ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να «κινητοποιήσει περαιτέρω ευρωπαϊκή βοήθεια».
Η Ινδία απέστειλε δέκα μετρικούς τόνους υλικού αντιμετώπισης καταστροφών, μεταξύ των οποίων προσωρινά καταλύματα, κουβέρτες, είδη ατομικής υγιεινής, ηλιακά φωτιστικά και φάρμακα.
Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου αποδέσμευσε ένα εκατομμύριο ελβετικά φράγκα ως επείγουσα χρηματοδότηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων του Ερυθρού Σταυρού του Νεπάλ.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν σύμβουλο αντιμετώπισης καταστροφών και παρέχουν οικονομική ενίσχυση ύψους 500.000 δολαρίων, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επίσης αποστείλει βασικό επείγον υγειονομικό υλικό, μεταξύ του οποίου φάρμακα και σκηνές πολλαπλών χρήσεων, καθώς οι Αρχές προετοιμάζονται για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των πληγέντων.
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