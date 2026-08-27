Τρόμος για νέες πλημμύρες ενώ το Νεπάλ μετράει ακόμα θύματα: Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να μείνουν σπίτια τους, 389 οι νεκροί, πάνω από 1.000 οι αγνοούμενοι

Το Διεθνές Κέντρο για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών δημοσιοποίησε λεπτομερή εκτίμηση για την καταστροφή, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος να ακολουθήσει και δεύτερο πλημμυρικό επεισόδιο.

Είχαν σταλεί σχεδόν 680.000 προειδοποιητικά μηνύματα



Πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται βοήθεια

Ακούνγκα

Διεθνής κινητοποίηση για βοήθεια

Οι τεράστιες ποσότητες βράχων, λάσπης και άλλων φερτών υλικών που παρασύρθηκαν στα ποτάμια της περιοχής ενδέχεται να έχουν δημιουργήσει επικίνδυνα σημεία απόφραξης.Οι ειδικοί εξετάζουν εάν ο ποταμός Τρισούλι έχει αποκλειστεί προσωρινά στα στενότερα τμήματά του. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, τα συσσωρευμένα υλικά θα μπορούσαν να σχηματίσουν ένα φυσικό φράγμα κατολίσθησης, πίσω από το οποίο θα συγκεντρωθούν μεγάλες ποσότητες νερού. Μια ενδεχόμενη αιφνίδια κατάρρευση αυτού του φράγματος θα μπορούσε να προκαλέσει νέο, ισχυρό πλημμυρικό κύμα στις περιοχές που βρίσκονται χαμηλότερα, προς τις εκβολές. Οι Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ κάτοικοι παραποτάμιων οικισμών καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι πριν από τις πλημμύρες είχαν σταλεί συνολικά 679.295 προειδοποιητικά μηνύματα σε κατοίκους πόλεων και χωριών κατά μήκος των ποταμών Μποτεκόσι και Τρισούλι.Η αποστολή των μηνυμάτων άρχισε στις 09:15 το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα. Με αυτά, οι πολίτες καλούνταν να μετακινηθούν σταδιακά προς ασφαλέστερες τοποθεσίες.Παρά την έγκαιρη ενεργοποίηση του συστήματος προειδοποίησης, η πρωτοφανής ορμή και ταχύτητα των νερών φαίνεται ότι περιόρισαν δραματικά τον χρόνο αντίδρασης των κατοίκων και των επισκεπτών.Οι ξαφνικές πλημμύρες στο Νεπάλ έχουν αφήσει πάνω από 17.000 παιδιά να χρειάζονται επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με την Unicef. Η εκπρόσωπός της στο Νεπάλ, Άλις Ακούνγκα, αναφέρει ότι τα παιδιά στις πληγείσες περιοχές «είδαν τις ζωές τους να παρασύρονται κυριολεκτικά», ενώ «πάρα πολλά έχασαν τη ζωή τους και τους αγαπημένους τους».«Τα παιδιά που επέζησαν από τις πλημμύρες αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένους κινδύνους ασθενειών, υποσιτισμού, βίας και εκμετάλλευσης», προσθέτει.αναφέρει ότι η Unicef προσφέρει υποστήριξη επί τόπου, αλλά χρειάζεται «επειγόντως» περισσότερους πόρους «για να φτάσει σε κάθε παιδί που έχει ανάγκη». Η οργάνωση ζητά 17,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για να συνεχίσει την άμεση ανταπόκρισή της «μέχρι να εκτιμηθεί η πλήρης έκταση των αναγκών», προειδοποιώντας ότι οι υπηρεσίες της προς τα παιδιά και τις γυναίκες θα «περιοριστούν σοβαρά» χωρίς χρηματοδότηση.Χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν αρχίσει να αποστέλλουν οικονομική βοήθεια, υγειονομικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης στο Νεπάλ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςδήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να «κινητοποιήσει περαιτέρω ευρωπαϊκή βοήθεια».απέστειλε δέκα μετρικούς τόνους υλικού αντιμετώπισης καταστροφών, μεταξύ των οποίων προσωρινά καταλύματα, κουβέρτες, είδη ατομικής υγιεινής, ηλιακά φωτιστικά και φάρμακα.αποδέσμευσε ένα εκατομμύριο ελβετικά φράγκα ως επείγουσα χρηματοδότηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων του Ερυθρού Σταυρού του Νεπάλ.Οιστέλνουν σύμβουλο αντιμετώπισης καταστροφών και παρέχουν οικονομική ενίσχυση ύψους 500.000 δολαρίων, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.έχει επίσης αποστείλει βασικό επείγον υγειονομικό υλικό, μεταξύ του οποίου φάρμακα και σκηνές πολλαπλών χρήσεων, καθώς οι Αρχές προετοιμάζονται για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των πληγέντων.