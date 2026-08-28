Με ζαφείρια και πολύτιμους λίθους στο US Open η Σαμπαλένκα: «Τα κοσμήματα είναι ένας τρόπος με τον οποίο εκφράζω τον εαυτό μου»
Η Λευκορωσίδα τενίστρια εμφανίστηκε στο κορτ για το μεικτό διπλό μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, φορώντας σκουλαρίκια, κολιέ και βραχιόλι από τη συλλογή που έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον οίκο Material Good
Μετά την εμφάνισή της στο Roland Garros με κοσμήματα αξίας 140.000 ευρώ, η Αρίνα Σαμπαλένκα επέλεξε να αγωνιστεί και στο US Open φορώντας κοσμήματα μεγάλης αξίας.
Η Λευκορωσίδα τενίστρια εμφανίστηκε στο κορτ για το μεικτό διπλό μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, φορώντας σκουλαρίκια, κολιέ και βραχιόλι από τη συλλογή που έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον οίκο Material Good.
Το σετ περιλάμβανε συνολικά 127 καράτια πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, μεταξύ των οποίων ζαφείρια, τουρμαλίνες, γρανάτες, σε διαφορετικά χρώματα και σχήματα.
Το κολιέ έχει σχεδιαστεί με ανοιχτές βάσεις για τις πέτρες, ώστε αυτές να μπορούν να κινούνται. Σύμφωνα με την περιγραφή του οίκου, η συγκεκριμένη κατασκευή παραπέμπει στον τρόπο με τον οποίο κινείται η Σαμπαλένκα μέσα στο γήπεδο.
Η συλλογή ονομάζεται «Prisma» και περιλαμβάνει τα τρία κοσμήματα που φόρεσε η Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης: σκουλαρίκια, κολιέ και βραχιόλι. Οι τιμές τους δεν αναγράφονται και γνωστοποιούνται μόνο κατόπιν αιτήματος.
Η Σαμπαλένκα και ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκαν στη φάση των «16» του μεικτού διπλού.
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Μετά τον αγώνα, η Λευκορωσίδα τενίστρια βρέθηκε στο κατάστημα της Material Good στο Μανχάταν για την επίσημη παρουσίαση της συλλογής, φορώντας ξανά τα συγκεκριμένα κοσμήματα.
«Τα κοσμήματα είναι ένας τρόπος με τον οποίο εκφράζω τον εαυτό μου, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο», δήλωσε η Σαμπαλένκα. «Αυτή η συνεργασία μού φάνηκε ένα φυσικό βήμα στην εξέλιξη του στιλ μου», πρόσθεσε.