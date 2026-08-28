Τουλάχιστον 12 νεκροί από αεροπορικό πλήγμα στο Τσαντ κοντά στα σύνορα με το Σουδάν
ΚΟΣΜΟΣ
Τσαντ Σουδάν

Τουλάχιστον 12 νεκροί από αεροπορικό πλήγμα στο Τσαντ κοντά στα σύνορα με το Σουδάν

Η επίθεση έπληξε αγορά όπου οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης φέρονται να προμηθεύονταν καύσιμα – Επτά τραυματίες

Τουλάχιστον 12 νεκροί από αεροπορικό πλήγμα στο Τσαντ κοντά στα σύνορα με το Σουδάν
Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη στο Τσαντ, σε πλήγμα εναντίον τομέα κοντά στα σύνορα με το Σουδάν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στον μηχανισμό ασφαλείας της αφρικανικής χώρας, καθώς η Ντζαμενά και η Ουάσιγκτον κατηγορούν τον σουδανικό στρατό ότι εξαπολύει τελευταία επιθέσεις στο έδαφος της γειτονικής χώρας.

Αεροπορική επιδρομή στοχοποίησε «αγορά (...) όπου οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) προμηθεύονταν καύσιμα» κοντά στην Αντικόνγκ, είπε στο AFP η πηγή του στις δυνάμεις ασφαλείας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, αναφερόμενη στους σουδανούς παραστρατιωτικούς που έχουν εμπλακεί σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό από το 2023.

Το πλήγμα είχε απολογισμό «12 νεκρούς και επτά τραυματίες», πρόσθεσε.

Μέσα ενημέρωσης του Τσαντ απέδωσαν την επίθεση στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ).

Σε ανακοίνωσή του, το σουδανικό υπουργείο Εξωτερικών, που πρόσκειται στον στρατό, δήλωσε έκπληκτο διότι «ορισμένες πλευρές απέδωσαν στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις την ευθύνη για επιθέσεις πριν από οποιαδήποτε επαγγελματική επαλήθευση (...) των περιστάσεων του συμβάντος».

Τόνισε ακόμη ότι το Σουδάν σέβεται την εθνική κυριαρχία του Τσαντ.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ένοπλες δυνάμεις του Τσαντ αναφέρθηκαν σε αεροπορική επιδρομή που διεξήχθη με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, χωρίς να υπάρξουν θύματα, προσθέτοντας ότι υποπτεύονταν πως έγινε από τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Ουάσιγκτον καταδίκασε χθες Πέμπτη τις «πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές που διεξήχθησαν από τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις» στο Τσαντ, με ανακοίνωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Χαρτούμ.

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Το Σουδάν κατηγόρησε από την πλευρά του γειτονικές χώρες, την Αιθιοπία και το Τσαντ, ότι υποστηρίζουν τις ΔΤΥ, κάτι που αρνούνται οι κυβερνήσεις τους.

Τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ πρότειναν να επεκταθεί σε όλο το Σουδάν το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στην αχανή περιοχή Νταρφούρ (δυτικά), για να αποτραπεί ο κίνδυνος ο πόλεμος να εξαπλωθεί, να βάλει φωτιά σε όλη την περιφέρεια.

Ο πόλεμος στο Σουδάν ανάμεσα στις ΣΕΔ και τις ΔΤΥ, άλλοτε συμμάχους, ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023 κι έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 200.000 ανθρώπους, σύμφωνα με μάλλον συντηρητικές εκτιμήσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Μετέτρεψε σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες πάνω από 12 εκατομμύρια Σουδανούς, προκαλώντας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τη σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση στον πλανήτη.

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