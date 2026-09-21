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Γκάφα υποψήφιου Γερουσιαστή των Ρεπουμπλικάνων: Έδωσε ραντεβού για προεκλογική συγκέντρωση στην... Κύπρο!
Γκάφα υποψήφιου Γερουσιαστή των Ρεπουμπλικάνων: Έδωσε ραντεβού για προεκλογική συγκέντρωση στην... Κύπρο!
Ο Κεν Πάξτον αντί για το Cypress του Τέξας, έδωσε ραντεβού στην Cyprus - H πολιτική αντιπαράθεση με τους Δημοκρατικούς
Σε ένα ορθογραφικό ολίσθημα στο οποίο έμπλεξε την Κύπρο υπέπεσε ο υποψήφιος Γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων στο Τέξας, Κεν Πάξτον.
Θέλοντας να ανακοινώσει ότι η επόμενη προεκλογική του συγκέντρωση θα ήταν στο Cypress του Τέξας, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ «Next stop: Cyprus with the great @TedCruz» (μτφ. «Επόμενη στάση: Κύπρος με τον σπουδαίο Τεντ Κρουζ»).
Το λάθος εκμεταλλεύτηκε το επιτελείο του αντιπάλου του από τους Δημοκρατικούς, Τζέιμς Ταλαρίκο, ο οποίος εκτός από διόρθωση του ορθογραφικού λάθους κατηγόρησε τον Πάξτον για τα ταξίδια του στην Ευρώπη γράφοντας: «Με όλο τον καιρό που περνάς με πολυτελή ταξίδι στην Ευρώπη, δεν είναι έκπληξη ότι δεν γνωρίζεις το Τέξας».
Η αρχική ανάρτηση του Πάξτον διαγράφηκε στη συνέχεια, ενώ σε ανάρτηση στο Facebook το όνομα Cypress εμφανίστηκε γραμμένο σωστά. Σύμφωνα με τη Houston Chronicle, η ανάρτηση της αντίπαλης εκστρατείας είχε πλησιάσει το ένα εκατομμύριο προβολές μέχρι το απόγευμα της Κυριακής.
Η εκπρόσωπος της εκστρατείας του Πάξτον απάντησε ότι οι Δημοκρατικοί επικεντρώνονται σε «ασήμαντους περισπασμούς και τυπογραφικά λάθη», υποστηρίζοντας ότι ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος επικεντρώνεται σε ζητήματα οικονομίας και κόστους ζωής.
Θέλοντας να ανακοινώσει ότι η επόμενη προεκλογική του συγκέντρωση θα ήταν στο Cypress του Τέξας, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ «Next stop: Cyprus with the great @TedCruz» (μτφ. «Επόμενη στάση: Κύπρος με τον σπουδαίο Τεντ Κρουζ»).
Το λάθος εκμεταλλεύτηκε το επιτελείο του αντιπάλου του από τους Δημοκρατικούς, Τζέιμς Ταλαρίκο, ο οποίος εκτός από διόρθωση του ορθογραφικού λάθους κατηγόρησε τον Πάξτον για τα ταξίδια του στην Ευρώπη γράφοντας: «Με όλο τον καιρό που περνάς με πολυτελή ταξίδι στην Ευρώπη, δεν είναι έκπληξη ότι δεν γνωρίζεις το Τέξας».
It’s Cypress, not “Cyprus.”— James Talarico (@jamestalarico) September 20, 2026
But for all the time you spend on luxury vacations in Europe, it's no surprise you don't know Texas. https://t.co/ganEiy6LGp
Η αρχική ανάρτηση του Πάξτον διαγράφηκε στη συνέχεια, ενώ σε ανάρτηση στο Facebook το όνομα Cypress εμφανίστηκε γραμμένο σωστά. Σύμφωνα με τη Houston Chronicle, η ανάρτηση της αντίπαλης εκστρατείας είχε πλησιάσει το ένα εκατομμύριο προβολές μέχρι το απόγευμα της Κυριακής.
Η εκπρόσωπος της εκστρατείας του Πάξτον απάντησε ότι οι Δημοκρατικοί επικεντρώνονται σε «ασήμαντους περισπασμούς και τυπογραφικά λάθη», υποστηρίζοντας ότι ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος επικεντρώνεται σε ζητήματα οικονομίας και κόστους ζωής.
Ken Paxton is All Hat & No Camel.— Houston Parents & Teachers United (@TxEdHouston) September 20, 2026
James Talarico KNOWS #Texas! #Cypress:
A residential area in Harris County, in Texas (a northwestern suburb of Houston).#Cyprus:
A country in the Middle East
(an island country in the eastern Mediterranean Sea).#AllHatNoCamel pic.twitter.com/JDPe9CRA4C
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