Γκάφα υποψήφιου Γερουσιαστή των Ρεπουμπλικάνων: Έδωσε ραντεβού για προεκλογική συγκέντρωση στην... Κύπρο!
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Γκάφα υποψήφιου Γερουσιαστή των Ρεπουμπλικάνων: Έδωσε ραντεβού για προεκλογική συγκέντρωση στην... Κύπρο!

Ο Κεν Πάξτον αντί για το Cypress του Τέξας, έδωσε ραντεβού στην Cyprus - H πολιτική αντιπαράθεση με τους Δημοκρατικούς

Γκάφα υποψήφιου Γερουσιαστή των Ρεπουμπλικάνων: Έδωσε ραντεβού για προεκλογική συγκέντρωση στην... Κύπρο!
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Σε ένα ορθογραφικό ολίσθημα στο οποίο έμπλεξε την Κύπρο υπέπεσε ο υποψήφιος Γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων στο Τέξας, Κεν Πάξτον.

Θέλοντας να ανακοινώσει ότι η επόμενη προεκλογική του συγκέντρωση θα ήταν στο Cypress του Τέξας, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ «Next stop: Cyprus with the great @TedCruz» (μτφ. «Επόμενη στάση: Κύπρος με τον σπουδαίο Τεντ Κρουζ»).

Γκάφα υποψήφιου Γερουσιαστή των Ρεπουμπλικάνων: Έδωσε ραντεβού για προεκλογική συγκέντρωση στην... Κύπρο!
Η επίμαχη ανάρτηση του υποψήφιου των Ρεπουμπλικανών, Κεν Πάξτον


Το λάθος εκμεταλλεύτηκε το επιτελείο του αντιπάλου του από τους Δημοκρατικούς, Τζέιμς Ταλαρίκο, ο οποίος εκτός από διόρθωση του ορθογραφικού λάθους κατηγόρησε τον Πάξτον για τα ταξίδια του στην Ευρώπη γράφοντας: «Με όλο τον καιρό που περνάς με πολυτελή ταξίδι στην Ευρώπη, δεν είναι έκπληξη ότι δεν γνωρίζεις το Τέξας».



Η αρχική ανάρτηση του Πάξτον διαγράφηκε στη συνέχεια, ενώ σε ανάρτηση στο Facebook το όνομα Cypress εμφανίστηκε γραμμένο σωστά. Σύμφωνα με τη Houston Chronicle, η ανάρτηση της αντίπαλης εκστρατείας είχε πλησιάσει το ένα εκατομμύριο προβολές μέχρι το απόγευμα της Κυριακής.

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Η εκπρόσωπος της εκστρατείας του Πάξτον απάντησε ότι οι Δημοκρατικοί επικεντρώνονται σε «ασήμαντους περισπασμούς και τυπογραφικά λάθη», υποστηρίζοντας ότι ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος επικεντρώνεται σε ζητήματα οικονομίας και κόστους ζωής.

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