Χούθι: Νέος χάρτης κινδύνου στην Ερυθρά Θάλασσα, εξαιρούν τις ΗΠΑ - Αποκλεισμός για τη Σαουδική Αραβία

Η οργάνωση διαβεβαιώνει ότι δεν θα επιτίθεται σε πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ όσο η Ουάσιγκτον δεν επαναλαμβάνει τα πλήγματα, αλλά κηρύσσει αποκλεισμό της σαουδαραβικής ναυτιλίας - Η σημαία δεν αρκεί πλέον για την εκτίμηση του κινδύνου - Ιδιοκτησία, ναύλωση, φορτίο και εμπορικές σχέσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο