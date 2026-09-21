Goldman Sachs: «Ταύρος» για το ελληνικό χρηματιστήριο – Στόχος οι 2.900 μονάδες
Goldman Sachs: «Ταύρος» για το ελληνικό χρηματιστήριο – Στόχος οι 2.900 μονάδες
Η Ελλάδα κατατάσσεται στις αγορές με αυξημένη στάθμιση - Εκτιμά αύξηση των κερδών ανά μετοχή του ελληνικού δείκτη κατά περίπου 13% το 2026 και κατά 9% το 2027 - Σημαντικό μέρος του ελληνικού επενδυτικού σεναρίου παραμένουν οι τράπεζες
Θετική παραμένει η Goldman Sachs για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, διατηρώντας την Ελλάδα στις αγορές στις οποίες προτείνει αυξημένη έκθεση μεταξύ των αναδυόμενων αγορών, ενώ παράλληλα ξεχωρίζει τη δυναμική των ελληνικών τραπεζών έναντι των πολωνικών.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, ο δείκτης ASE έχει στόχο 12μήνου τις 2.900 μονάδες, από επίπεδο 2.688 μονάδων κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η κίνηση αυτή αντιστοιχεί σε δυνητική άνοδο περίπου 8% σε ευρώ. Μαζί με εκτιμώμενη μερισματική απόδοση περίπου 4% και αρνητική επίδραση περίπου 3% από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για επενδυτή σε δολάρια, η Goldman Sachs υπολογίζει συνολική δυνητική απόδοση περίπου 9% σε δολάρια σε ορίζοντα 12 μηνών.
Η Ελλάδα κατατάσσεται στις αγορές στις οποίες η Goldman Sachs διατηρεί αυξημένη στάθμιση, μαζί με την Ταϊβάν, τη Νότια Κορέα, τη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική και την Ουγγαρία. Ο οίκος χαρακτηρίζει την Ελλάδα και την Ουγγαρία ως αγορές με ιδιαίτερους εγχώριους καταλύτες, διαφοροποιώντας τες από τις μεγαλύτερες ασιατικές αγορές όπου κυρίαρχος παράγοντας παραμένει η τεχνολογία.
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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, ο δείκτης ASE έχει στόχο 12μήνου τις 2.900 μονάδες, από επίπεδο 2.688 μονάδων κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η κίνηση αυτή αντιστοιχεί σε δυνητική άνοδο περίπου 8% σε ευρώ. Μαζί με εκτιμώμενη μερισματική απόδοση περίπου 4% και αρνητική επίδραση περίπου 3% από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για επενδυτή σε δολάρια, η Goldman Sachs υπολογίζει συνολική δυνητική απόδοση περίπου 9% σε δολάρια σε ορίζοντα 12 μηνών.
Η Ελλάδα κατατάσσεται στις αγορές στις οποίες η Goldman Sachs διατηρεί αυξημένη στάθμιση, μαζί με την Ταϊβάν, τη Νότια Κορέα, τη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική και την Ουγγαρία. Ο οίκος χαρακτηρίζει την Ελλάδα και την Ουγγαρία ως αγορές με ιδιαίτερους εγχώριους καταλύτες, διαφοροποιώντας τες από τις μεγαλύτερες ασιατικές αγορές όπου κυρίαρχος παράγοντας παραμένει η τεχνολογία.
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