Goldman Sachs: «Ταύρος» για το ελληνικό χρηματιστήριο – Στόχος οι 2.900 μονάδες

Η Ελλάδα κατατάσσεται στις αγορές με αυξημένη στάθμιση - Εκτιμά αύξηση των κερδών ανά μετοχή του ελληνικού δείκτη κατά περίπου 13% το 2026 και κατά 9% το 2027 - Σημαντικό μέρος του ελληνικού επενδυτικού σεναρίου παραμένουν οι τράπεζες