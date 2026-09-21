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Τρομακτικό βίντεο: Φορτηγό πλοίο χτύπησε ψαράδικο ανοιχτά της Σιγκαπούρης, το αλιευτικό έγειρε και το πλήρωμα «κρεμάστηκε» για να γλιτώσει
Τρομακτικό βίντεο: Φορτηγό πλοίο χτύπησε ψαράδικο ανοιχτά της Σιγκαπούρης, το αλιευτικό έγειρε και το πλήρωμα «κρεμάστηκε» για να γλιτώσει
Στο βίντεο που κατέγραψαν ψαράδες από το σκάφος Luqing Yuanyu 108 φαίνεται το φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά First Margaux να πλησιάζει με ταχύτητα ενώ γίνεται προσπάθεια ελιγμών για να αποφευχθεί η σύγκρουση
Στιγμές που κόβουν την ανάσα καταγράφηκαν την περασμένη Πέμπτη ανοιχτά της Σιγκαπούρης όταν ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου (bulker) χτύπησε ένα πολύ μικρότερό του ψαράδικο.
Στο βίντεο που κατέγραψαν ψαράδες από το αλιευτικό σκάφος Luqing Yuanyu 108 φαίνεται το φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά First Margaux να πλησιάζει με ταχύτητα ενώ γίνεται προσπάθεια ελιγμών για να αποφευχθεί η σύγκρουση.
Δευτερόλεπτα αργότερα το φορτηγό πλοίο φαίνεται να περνάει από αριστερά το ψαράδικο χωρίς, τελικά, να αποφεύγει τη σύγκρουση με αποτέλεσμα το Luqing Yuanyu 108 να πάρει νερά και να γείρει με το πλήρωμά του να αγωνίζεται για να μην βρεθεί στη θάλασσα.
Όπως αναφέρουν ειδικές ιστοσελίδες το περιστατικό συνέβη κοντά σε ένα πολυσύχναστο αγκυροβόλιο την ώρα που στην περιοχή κυκλοφορούσε μεγάλος αριθμός πλοίων γεγονός που έκανε πιο δύσκολους τους ελιγμούς.
Κάτα τις ίδιες πηγές το First Margaux κινούνταν περίπου 2-3 κόμβους ταχύτερα από το Luqing Yuanyu όταν περίπου στις 9 το πρωί της περασμένης Πέμπτης ήρθε σε επαφή στη δεξιά πλευρά της πρύμνης του κινεζικού αλιευτικού προκαλώντας την περιστροφή του με αποτέλεσμα να πάρει μεγάλη κλίση προς τα αριστερά.
Παρά τη σύγκρουση και τα νερά που πήρε το κινεζικό αλιευτικό δεν βυθίστηκε και δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση για τραυματισμό μέλους του πληρώματός του
Στο βίντεο που κατέγραψαν ψαράδες από το αλιευτικό σκάφος Luqing Yuanyu 108 φαίνεται το φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά First Margaux να πλησιάζει με ταχύτητα ενώ γίνεται προσπάθεια ελιγμών για να αποφευχθεί η σύγκρουση.
Δευτερόλεπτα αργότερα το φορτηγό πλοίο φαίνεται να περνάει από αριστερά το ψαράδικο χωρίς, τελικά, να αποφεύγει τη σύγκρουση με αποτέλεσμα το Luqing Yuanyu 108 να πάρει νερά και να γείρει με το πλήρωμά του να αγωνίζεται για να μην βρεθεί στη θάλασσα.
@protothema.gr 🚨 Το υπό σημαία Παναμά First Margaux συγκρούστηκε με κινεζικό αλιευτικό – Οι Κινέζοι ψαράδες βιντεοσκόπησαν όσα έγιναν 🎥 X: surajit_ghosh2 #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Όπως αναφέρουν ειδικές ιστοσελίδες το περιστατικό συνέβη κοντά σε ένα πολυσύχναστο αγκυροβόλιο την ώρα που στην περιοχή κυκλοφορούσε μεγάλος αριθμός πλοίων γεγονός που έκανε πιο δύσκολους τους ελιγμούς.
Κάτα τις ίδιες πηγές το First Margaux κινούνταν περίπου 2-3 κόμβους ταχύτερα από το Luqing Yuanyu όταν περίπου στις 9 το πρωί της περασμένης Πέμπτης ήρθε σε επαφή στη δεξιά πλευρά της πρύμνης του κινεζικού αλιευτικού προκαλώντας την περιστροφή του με αποτέλεσμα να πάρει μεγάλη κλίση προς τα αριστερά.
Παρά τη σύγκρουση και τα νερά που πήρε το κινεζικό αλιευτικό δεν βυθίστηκε και δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση για τραυματισμό μέλους του πληρώματός του
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