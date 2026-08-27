«Τσουνάμι από τον ουρανό» σάρωσε το Νεπάλ: Όγκοι νερού 20 εκατ. κυβικών μέτρων σκόρπισαν τον θάνατο με πάνω από 350 νεκρούς, φόβοι για νέο πλημμυρικό κύμα
Τουλάχιστον 350 νεκροί, πάνω από 900 οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τις ενημερώσεις των Αρχών - Εκατοντάδες τουρίστες δεν έχουν δώσει σημεία ζωής
Τα ορμητικά νερά, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις έφθασαν σε ύψος από 300 έως και 650 πόδια – περίπου 90 έως 200 μέτρα – άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 353 νεκρούς, ενώ πάνω από 900 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.
Ο Μπισάλ Ναθ Ουπρέτι, γεωλόγος και ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο Τριμπουβάν στο Κατμαντού, έκανε λόγο για «μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην ιστορία του Νεπάλ». Όπως εξήγησε, η κατάρρευση του παγετώνα προκάλεσε ένα «τσουνάμι από τον ουρανό» και απελευθέρωσε περίπου 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα επιπλέον νερού.
Οι εικόνες από την πληγείσα περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με οικισμούς και υποδομές να έχουν καλυφθεί από νερό, λάσπη και τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών.
People risk their lives by wading through waist-deep floodwater to retrieve an LPG cylinder that was swept away by the powerful currents in Nepal. The dramatic video captures the dangers faced by people amid severe flooding.#NepalFloods #Floods #Flooding #FloodVideo… pic.twitter.com/2c5VFef0Ld— NewsMobile (@NewsMobileIndia) August 27, 2026
Εκατοντάδες τουρίστες δεν έχουν δώσει σημεία ζωήςΤο Συμβούλιο Τουρισμού του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 644 τουρίστες παραμένουν εκτός επικοινωνίας. Ανάμεσά τους βρίσκονται 33 Βρετανοί υπήκοοι, καθώς και σχεδόν 100 Κινέζοι, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.
Την Πέμπτη, εταιρεία τουριστικών υπηρεσιών στο Νεπάλ επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται εννέα Βρετανοί που συμμετείχαν σε προσκύνημα στα Ιμαλάια. Στην ομάδα περιλαμβάνεται ένα αγόρι 14 ετών. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες ηλικίας 14, 50, 50 και 54 ετών και πέντε γυναίκες ηλικίας 40, 46, 50, 50 και 53 ετών. Η ομάδα πραγματοποιούσε προσκύνημα στο ιερό για τους Ινδουιστές όρος Καϊλάς.
🇳🇵 NEPAL FLOODS: A MASSIVE TRAGEDY— Uncle Joe (@Joe_thebaduncle) August 26, 2026
Nepal is facing one of its worst flash-flood disasters in recent years after a massive surge hit the Nepal–Tibet border and swept through the Bhote Koshi–Trishuli river system.
🔴 At least 157 people have died in Nepal, while China has… pic.twitter.com/ZcTN2Pl3sZ
Ο γενικός διευθυντής της τουριστικής εταιρείας, Ροσάν Μπασνέτ, δήλωσε ότι οι ταξιδιώτες βρίσκονταν ακόμη στις κινεζικές υπηρεσίες μετανάστευσης στα σύνορα όταν ξέσπασε η πλημμύρα. «Όταν σημειώθηκε η πλημμύρα, βρίσκονταν ακόμη στο κινεζικό σημείο ελέγχου στα σύνορα. Μετά την πλημμύρα χάσαμε κάθε επικοινωνία με τον ξεναγό μας», ανέφερε. «Είμαστε συντετριμμένοι. Στο ταξίδι συμμετείχαν και ορισμένα ξαδέλφια μου και δεν γνωρίζουμε ούτε πού βρίσκονται ούτε τι τους έχει συμβεί», πρόσθεσε.
Την ίδια ώρα, περίπου 100 Ινδοί επισκέπτες και 25 Κινέζοι εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν αρχικά δηλωθεί ως αγνοούμενοι, εντοπίστηκαν από τις ομάδες διάσωσης στο Νεπάλ.
🚨क्या इस मासूम को भी हुआ विनाशकारी बाढ़ का एहसास❓😥😥— Journalist Jyoti magan 🇮🇳 (@jyotimagan555) August 27, 2026
📍वहीं सेना इस मुश्किल घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बिना मासूम से लेकर बुजुर्ग तक को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रही है।#NepalFlood #Nepal #Flood #FlashFlood #NepalDisaster #NaturalDisaster #RescueOperation #FloodRescue https://t.co/3xzw5vtOWp pic.twitter.com/iBIgWrPToU
Νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι στο ΘιβέτΗ καταστροφή έπληξε και την κινεζική πλευρά των συνόρων. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας περιέγραψαν το φαινόμενο ως «καταστροφή από κατολίσθηση λάσπης».
🇳🇵Nepali Army Helicopter Saves Survivor After Devastating Border Floods Swallow Communities— RT_India (@RT_India_news) August 27, 2026
Dramatic footage shows rescuers lowering into the flood zone, helping the person into a basket and winching him aboard.
📹: Nepali Army/NTV World https://t.co/MnbaxjYSsT pic.twitter.com/Qj9wCCzb72
Το Πεκίνο ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι σχεδόν 100 Κινέζοι πολίτες δεν έχουν εντοπιστεί στην πλευρά του Νεπάλ μετά τις σαρωτικές πλημμύρες στη συνοριακή περιοχή.
Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς δρόμοι έχουν καταστραφεί, οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί και μεγάλες εκτάσεις παραμένουν καλυμμένες από λάσπη και συντρίμμια.
Watch | Nepal: The Nepali Army carries out rescue operations for victims affected by the devastating flood in Nepal.@NepaliArmyHQ | #BhoteKoshiFlood | #Nepal | #NepaliArmy | #UNI— United News of India (@uniindianews) August 27, 2026
(Source: Nepali Army/X) pic.twitter.com/Gp6rQn6QzH
Η κατάρρευση του παγετώνα το επικρατέστερο σενάριοΗ φονική ξαφνική πλημμύρα προκλήθηκε, σύμφωνα με εκτιμήσεις, όταν το κατώτερο τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs.
The flash flooding along the Lhende Khola and Bhotekoshi Rivers near the Nepal,China border was triggered by a cascade of geological events:— Cio (@LoveLigth7) August 26, 2026
Ice-Rock Avalanche:
A massive ice-rock avalanche detached from a glacier high on the Himalayan slopes.
Landslide Dam Creation:
The… pic.twitter.com/E7QluW7K5L
Δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν την περιοχή πριν και μετά την καταστροφή από το Planet Labs, τις οποίες ήλεγξε το Reuters, δείχνουν την καταπράσινη, πλούσια σε βλάστηση βουνοπλαγιά να είναι πλέον θαμμένη κάτω από συντρίμμια και πέτρες.
«Επιβεβαιώνεται ότι ένα σημαντικό τμήμα του παγετώνα κατέρρευσε, προκαλώντας το φαινόμενο -- πιθανότατα παρασύροντας ή συμπεριλαμβάνοντας σημαντική ποσότητα βράχων και ιζημάτων», δήλωσε ο Βίκραμ Γκούπτα, ειδικός στην τεχνική γεωλογία και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Sikkim στην Ινδία.
Ο γεωλόγος Νταν Σούγκαρ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, σημείωσε πως οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν ότι ένας μεγάλος όγκος χιονιού έλιωσε σε διάστημα 24 ωρών πριν από την καταστροφή.
«Ορισμένοι από τους παγετώνες στην κοιλάδα ήταν χθες (σ.σ.: προχθές) καλυμμένοι από χιόνι και σήμερα [σ.σ. χθες] είναι ως επί το πλείστον σκέτος πάγος. Με άλλα λόγια, και χωρίς να έχω δει ακόμη τα δεδομένα από κάποιον μετεωρολογικό σταθμό, πιθανότατα επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες», είπε.
😱 These videos look like they were pulled from a disaster movie. A wall of mud and water ripping through the Himalayas. Houses, bridges and people gone in seconds. Hard to believe they’re real. That’s the raw power of Mother Nature. 🌊🏔️— J Stewart (@triffic_stuff_) August 27, 2026
What we know so far (Thursday morning,… pic.twitter.com/htBPLsAfcL
Φόβοι για δεύτερο πλημμυρικό κύμαΤο Διεθνές Κέντρο για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών δημοσιοποίησε λεπτομερή εκτίμηση για την καταστροφή, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος να ακολουθήσει και δεύτερο πλημμυρικό επεισόδιο.
Οι τεράστιες ποσότητες βράχων, λάσπης και άλλων φερτών υλικών που παρασύρθηκαν στα ποτάμια της περιοχής ενδέχεται να έχουν δημιουργήσει επικίνδυνα σημεία απόφραξης.
Οι ειδικοί εξετάζουν εάν ο ποταμός Τρισούλι έχει αποκλειστεί προσωρινά στα στενότερα τμήματά του. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, τα συσσωρευμένα υλικά θα μπορούσαν να σχηματίσουν ένα φυσικό φράγμα κατολίσθησης, πίσω από το οποίο θα συγκεντρωθούν μεγάλες ποσότητες νερού. Μια ενδεχόμενη αιφνίδια κατάρρευση αυτού του φράγματος θα μπορούσε να προκαλέσει νέο, ισχυρό πλημμυρικό κύμα στις περιοχές που βρίσκονται χαμηλότερα, προς τις εκβολές. Οι Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ κάτοικοι παραποτάμιων οικισμών καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.
नेपाल में 288 भारतीय लापता हैं - MEA— Rajni(बुंदेलखंडी) (@rajnisingh66) August 27, 2026
Rescue by Nepal Police #NEPAL#NepalFlashFloods pic.twitter.com/zzf6yZTUT2
Είχαν σταλεί σχεδόν 680.000 προειδοποιητικά μηνύματαΟι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι πριν από τις πλημμύρες είχαν σταλεί συνολικά 679.295 προειδοποιητικά μηνύματα σε κατοίκους πόλεων και χωριών κατά μήκος των ποταμών Μποτεκόσι και Τρισούλι.
Η αποστολή των μηνυμάτων άρχισε στις 09:15 το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα. Με αυτά, οι πολίτες καλούνταν να μετακινηθούν σταδιακά προς ασφαλέστερες τοποθεσίες.
Παρά την έγκαιρη ενεργοποίηση του συστήματος προειδοποίησης, η πρωτοφανής ορμή και ταχύτητα των νερών φαίνεται ότι περιόρισαν δραματικά τον χρόνο αντίδρασης των κατοίκων και των επισκεπτών.
Διεθνής κινητοποίηση για βοήθειαΧώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν αρχίσει να αποστέλλουν οικονομική βοήθεια, υγειονομικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης στο Νεπάλ.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να «κινητοποιήσει περαιτέρω ευρωπαϊκή βοήθεια».
Η Ινδία απέστειλε δέκα μετρικούς τόνους υλικού αντιμετώπισης καταστροφών, μεταξύ των οποίων προσωρινά καταλύματα, κουβέρτες, είδη ατομικής υγιεινής, ηλιακά φωτιστικά και φάρμακα.
Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου αποδέσμευσε ένα εκατομμύριο ελβετικά φράγκα ως επείγουσα χρηματοδότηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων του Ερυθρού Σταυρού του Νεπάλ.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν σύμβουλο αντιμετώπισης καταστροφών και παρέχουν οικονομική ενίσχυση ύψους 500.000 δολαρίων, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επίσης αποστείλει βασικό επείγον υγειονομικό υλικό, μεταξύ του οποίου φάρμακα και σκηνές πολλαπλών χρήσεων, καθώς οι Αρχές προετοιμάζονται για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των πληγέντων.
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