«Τσουνάμι από τον ουρανό» σάρωσε το Νεπάλ: Όγκοι νερού 20 εκατ. κυβικών μέτρων σκόρπισαν τον θάνατο με πάνω από 350 νεκρούς, φόβοι για νέο πλημμυρικό κύμα
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«Τσουνάμι από τον ουρανό» σάρωσε το Νεπάλ: Όγκοι νερού 20 εκατ. κυβικών μέτρων σκόρπισαν τον θάνατο με πάνω από 350 νεκρούς, φόβοι για νέο πλημμυρικό κύμα

Τουλάχιστον 350 νεκροί, πάνω από 900 οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τις ενημερώσεις των Αρχών - Εκατοντάδες τουρίστες δεν έχουν δώσει σημεία ζωής

«Τσουνάμι από τον ουρανό» σάρωσε το Νεπάλ: Όγκοι νερού 20 εκατ. κυβικών μέτρων σκόρπισαν τον θάνατο με πάνω από 350 νεκρούς, φόβοι για νέο πλημμυρικό κύμα
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Αντιμέτωπο με μια «καταστροφή πέρα από κάθε φαντασία» βρίσκεται το Νεπάλ, μετά το τεράστιο πλημμυρικό κύμα που σάρωσε την περιοχή Ρασούβα, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ.

Τα ορμητικά νερά, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις έφθασαν σε ύψος από 300 έως και 650 πόδια – περίπου 90 έως 200 μέτρα – άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 353 νεκρούς, ενώ πάνω από  900 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο Μπισάλ Ναθ Ουπρέτι, γεωλόγος και ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο Τριμπουβάν στο Κατμαντού, έκανε λόγο για «μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην ιστορία του Νεπάλ». Όπως εξήγησε, η κατάρρευση του παγετώνα προκάλεσε ένα «τσουνάμι από τον ουρανό» και απελευθέρωσε περίπου 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα επιπλέον νερού.

Οι εικόνες από την πληγείσα περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με οικισμούς και υποδομές να έχουν καλυφθεί από νερό, λάσπη και τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών.




Εκατοντάδες τουρίστες δεν έχουν δώσει σημεία ζωής

Το Συμβούλιο Τουρισμού του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 644 τουρίστες παραμένουν εκτός επικοινωνίας. Ανάμεσά τους βρίσκονται 33 Βρετανοί υπήκοοι, καθώς και σχεδόν 100 Κινέζοι, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.

Την Πέμπτη, εταιρεία τουριστικών υπηρεσιών στο Νεπάλ επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται εννέα Βρετανοί που συμμετείχαν σε προσκύνημα στα Ιμαλάια. Στην ομάδα περιλαμβάνεται ένα αγόρι 14 ετών. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες ηλικίας 14, 50, 50 και 54 ετών και πέντε γυναίκες ηλικίας 40, 46, 50, 50 και 53 ετών. Η ομάδα πραγματοποιούσε προσκύνημα στο ιερό για τους Ινδουιστές όρος Καϊλάς.

Κλείσιμο


Ο γενικός διευθυντής της τουριστικής εταιρείας, Ροσάν Μπασνέτ, δήλωσε ότι οι ταξιδιώτες βρίσκονταν ακόμη στις κινεζικές υπηρεσίες μετανάστευσης στα σύνορα όταν ξέσπασε η πλημμύρα. «Όταν σημειώθηκε η πλημμύρα, βρίσκονταν ακόμη στο κινεζικό σημείο ελέγχου στα σύνορα. Μετά την πλημμύρα χάσαμε κάθε επικοινωνία με τον ξεναγό μας», ανέφερε. «Είμαστε συντετριμμένοι. Στο ταξίδι συμμετείχαν και ορισμένα ξαδέλφια μου και δεν γνωρίζουμε ούτε πού βρίσκονται ούτε τι τους έχει συμβεί», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, περίπου 100 Ινδοί επισκέπτες και 25 Κινέζοι εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν αρχικά δηλωθεί ως αγνοούμενοι, εντοπίστηκαν από τις ομάδες διάσωσης στο Νεπάλ.



Νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι στο Θιβέτ

Η καταστροφή έπληξε και την κινεζική πλευρά των συνόρων. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας περιέγραψαν το φαινόμενο ως «καταστροφή από κατολίσθηση λάσπης».



Το Πεκίνο ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι σχεδόν 100 Κινέζοι πολίτες δεν έχουν εντοπιστεί στην πλευρά του Νεπάλ μετά τις σαρωτικές πλημμύρες στη συνοριακή περιοχή.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς δρόμοι έχουν καταστραφεί, οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί και μεγάλες εκτάσεις παραμένουν καλυμμένες από λάσπη και συντρίμμια.



Η κατάρρευση του παγετώνα το επικρατέστερο σενάριο

Η φονική ξαφνική πλημμύρα προκλήθηκε, σύμφωνα με εκτιμήσεις, όταν το κατώτερο τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs.



Δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν την περιοχή πριν και μετά την καταστροφή από το Planet Labs, τις οποίες ήλεγξε το Reuters, δείχνουν την καταπράσινη, πλούσια σε βλάστηση βουνοπλαγιά να είναι πλέον θαμμένη κάτω από συντρίμμια και πέτρες.

«Επιβεβαιώνεται ότι ένα σημαντικό τμήμα του παγετώνα κατέρρευσε, προκαλώντας το φαινόμενο -- πιθανότατα παρασύροντας ή συμπεριλαμβάνοντας σημαντική ποσότητα βράχων και ιζημάτων», δήλωσε ο Βίκραμ Γκούπτα, ειδικός στην τεχνική γεωλογία και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Sikkim στην Ινδία.

Ο γεωλόγος Νταν Σούγκαρ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, σημείωσε πως οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν ότι ένας μεγάλος όγκος χιονιού έλιωσε σε διάστημα 24 ωρών πριν από την καταστροφή.

«Ορισμένοι από τους παγετώνες στην κοιλάδα ήταν χθες (σ.σ.: προχθές) καλυμμένοι από χιόνι και σήμερα [σ.σ. χθες] είναι ως επί το πλείστον σκέτος πάγος. Με άλλα λόγια, και χωρίς να έχω δει ακόμη τα δεδομένα από κάποιον μετεωρολογικό σταθμό, πιθανότατα επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες», είπε.



Φόβοι για δεύτερο πλημμυρικό κύμα

Το Διεθνές Κέντρο για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών δημοσιοποίησε λεπτομερή εκτίμηση για την καταστροφή, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος να ακολουθήσει και δεύτερο πλημμυρικό επεισόδιο.

Οι τεράστιες ποσότητες βράχων, λάσπης και άλλων φερτών υλικών που παρασύρθηκαν στα ποτάμια της περιοχής ενδέχεται να έχουν δημιουργήσει επικίνδυνα σημεία απόφραξης.

Οι ειδικοί εξετάζουν εάν ο ποταμός Τρισούλι έχει αποκλειστεί προσωρινά στα στενότερα τμήματά του. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, τα συσσωρευμένα υλικά θα μπορούσαν να σχηματίσουν ένα φυσικό φράγμα κατολίσθησης, πίσω από το οποίο θα συγκεντρωθούν μεγάλες ποσότητες νερού. Μια ενδεχόμενη αιφνίδια κατάρρευση αυτού του φράγματος θα μπορούσε να προκαλέσει νέο, ισχυρό πλημμυρικό κύμα στις περιοχές που βρίσκονται χαμηλότερα, προς τις εκβολές. Οι Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ κάτοικοι παραποτάμιων οικισμών καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.



Είχαν σταλεί σχεδόν 680.000 προειδοποιητικά μηνύματα

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι πριν από τις πλημμύρες είχαν σταλεί συνολικά 679.295 προειδοποιητικά μηνύματα σε κατοίκους πόλεων και χωριών κατά μήκος των ποταμών Μποτεκόσι και Τρισούλι.

Η αποστολή των μηνυμάτων άρχισε στις 09:15 το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα. Με αυτά, οι πολίτες καλούνταν να μετακινηθούν σταδιακά προς ασφαλέστερες τοποθεσίες.

Παρά την έγκαιρη ενεργοποίηση του συστήματος προειδοποίησης, η πρωτοφανής ορμή και ταχύτητα των νερών φαίνεται ότι περιόρισαν δραματικά τον χρόνο αντίδρασης των κατοίκων και των επισκεπτών.

Διεθνής κινητοποίηση για βοήθεια

Χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν αρχίσει να αποστέλλουν οικονομική βοήθεια, υγειονομικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης στο Νεπάλ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να «κινητοποιήσει περαιτέρω ευρωπαϊκή βοήθεια».

Η Ινδία απέστειλε δέκα μετρικούς τόνους υλικού αντιμετώπισης καταστροφών, μεταξύ των οποίων προσωρινά καταλύματα, κουβέρτες, είδη ατομικής υγιεινής, ηλιακά φωτιστικά και φάρμακα.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου αποδέσμευσε ένα εκατομμύριο ελβετικά φράγκα ως επείγουσα χρηματοδότηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων του Ερυθρού Σταυρού του Νεπάλ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν σύμβουλο αντιμετώπισης καταστροφών και παρέχουν οικονομική ενίσχυση ύψους 500.000 δολαρίων, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επίσης αποστείλει βασικό επείγον υγειονομικό υλικό, μεταξύ του οποίου φάρμακα και σκηνές πολλαπλών χρήσεων, καθώς οι Αρχές προετοιμάζονται για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των πληγέντων.
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