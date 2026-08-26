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Bloomberg: Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο
Bloomberg: Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο
Η Μόσχα θεωρεί πως οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο
Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει σήμερα το Bloomberg News επικαλούμενο τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bloomberg News, η Μόσχα θεωρεί πως οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, ενώ ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει απτόητος από τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και δίκτυα εφοδιαστικής.
Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι επίθεση ουκρανικών drones κατέστρεψε αποθήκη που ανήκει στη ρωσική διαδικτυακή εταιρεία λιανικού εμπορίου Wilberries.
Δύο άτομα τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα στην περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Γιεβγκένι Περβίσοφ μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή ΜΑΧ.
Η αποθήκη «καταστράφηκε ολοσχερώς» δήλωσε ο ίδιος. Νωρίτερα είχε πεί ότι περίπου 100.000 τετραγωνικά μέτρα καίγονται , δηλαδή μια έκταση που αντιστοιχεί σε 14 γήπεδα ποδοσφαίρου. Η Ουκρανία άρχισε να πλήττει τις αποθήκες της εταιρείας Wilberries από τα μέσα Ιουλίου, ενώ τις τελευταίες μέρες επέκτεινε τις επιθέσεις της εναντίον αποθηκών της δεύτερης μεγαλύτερης διαδικτυακής εταιρείας λιανικού εμπορίου Ozon.
Περισσότερες από 20 αποθήκες των εταιρειών Wilberries και Ozon, με επιφάνεια 1,9 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων έχουν δεχθεί επιθέσεις, πολλές από τις οποίες έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές που επακολούθησαν, σύμφωνα με αναλύσεις δορυφορικών φωτογραφιών που έκανε το Reuters.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bloomberg News, η Μόσχα θεωρεί πως οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, ενώ ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει απτόητος από τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και δίκτυα εφοδιαστικής.
Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι επίθεση ουκρανικών drones κατέστρεψε αποθήκη που ανήκει στη ρωσική διαδικτυακή εταιρεία λιανικού εμπορίου Wilberries.
Δύο άτομα τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα στην περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Γιεβγκένι Περβίσοφ μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή ΜΑΧ.
Η αποθήκη «καταστράφηκε ολοσχερώς» δήλωσε ο ίδιος. Νωρίτερα είχε πεί ότι περίπου 100.000 τετραγωνικά μέτρα καίγονται , δηλαδή μια έκταση που αντιστοιχεί σε 14 γήπεδα ποδοσφαίρου. Η Ουκρανία άρχισε να πλήττει τις αποθήκες της εταιρείας Wilberries από τα μέσα Ιουλίου, ενώ τις τελευταίες μέρες επέκτεινε τις επιθέσεις της εναντίον αποθηκών της δεύτερης μεγαλύτερης διαδικτυακής εταιρείας λιανικού εμπορίου Ozon.
Περισσότερες από 20 αποθήκες των εταιρειών Wilberries και Ozon, με επιφάνεια 1,9 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων έχουν δεχθεί επιθέσεις, πολλές από τις οποίες έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές που επακολούθησαν, σύμφωνα με αναλύσεις δορυφορικών φωτογραφιών που έκανε το Reuters.
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