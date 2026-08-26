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Εννέα νεκροί σε ουκρανική επίθεση σε λεωφορείο στην ελεγχόμενη από την Ρωσία περιοχή του Λουγκάνσκ
Εννέα νεκροί σε ουκρανική επίθεση σε λεωφορείο στην ελεγχόμενη από την Ρωσία περιοχή του Λουγκάνσκ
O διορισθείς από την Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής δήλωσε ότι το λεωφορείο κατευθύνοντας από το Λουγκάνσκ στην Καντίιφκα τη στγιμή που δέχθηκε την επίθεση
Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ουκρανική επίθεση έπληξε ένα λεωφορείο στο ελεγχόμενο τμήμα από της Ρωσία της περιοχής Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο διορισθείς από την Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής Λεονίντ Πασέτσνικ.
Ο Παέτσνικ δήλωσε ότι το λεωφορείο κατευθύνοντας από το Λουγκάνσκ στην Καντίιφκα τη στγιμή που δέχθηκε την επίθεση, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις επιπτώσεις της επίθεσης.
Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την αναφορά από ανεξάρτητες πηγές.
Ο Παέτσνικ δήλωσε ότι το λεωφορείο κατευθύνοντας από το Λουγκάνσκ στην Καντίιφκα τη στγιμή που δέχθηκε την επίθεση, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις επιπτώσεις της επίθεσης.
Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την αναφορά από ανεξάρτητες πηγές.
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