Η Σουηδία θα υπογράψει συμφωνία ύψους 4,3 δισ. ευρώ για την αγορά τεσσάρων φρεγατών από τη Γαλλία
ΚΟΣΜΟΣ
Σουηδία Εμμανουέλ Μακρόν Συμφωνία Φρεγάτες

Η Σουηδία θα υπογράψει συμφωνία ύψους 4,3 δισ. ευρώ για την αγορά τεσσάρων φρεγατών από τη Γαλλία

Η συμφωνία θα υπογραφεί στις 31 Αυγούστου στη Στοκχόλμη, παρουσία του  Μακρόν

Η Σουηδία θα υπογράψει συμφωνία ύψους 4,3 δισ. ευρώ για την αγορά τεσσάρων φρεγατών από τη Γαλλία
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Η Σουηδία θα αγοράσει έναντι 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ τέσσερες φρεγάτες που θα κατασκευάσει ο γαλλικός όμιλος Naval Group, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.

Η Σουηδία θα υπογράψει τη συμφωνία για την αγορά των τεσσάρων φρεγατών στις 31 Αυγούστου στη Στοκχόλμη. Ο πρόεδρος  Μακρόν θα παραστεί στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας.



Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να παραδοθεί το 2030.
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