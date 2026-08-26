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Η Σουηδία θα υπογράψει συμφωνία ύψους 4,3 δισ. ευρώ για την αγορά τεσσάρων φρεγατών από τη Γαλλία
Η Σουηδία θα υπογράψει συμφωνία ύψους 4,3 δισ. ευρώ για την αγορά τεσσάρων φρεγατών από τη Γαλλία
Η συμφωνία θα υπογραφεί στις 31 Αυγούστου στη Στοκχόλμη, παρουσία του Μακρόν
Η Σουηδία θα αγοράσει έναντι 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ τέσσερες φρεγάτες που θα κατασκευάσει ο γαλλικός όμιλος Naval Group, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.
Η Σουηδία θα υπογράψει τη συμφωνία για την αγορά των τεσσάρων φρεγατών στις 31 Αυγούστου στη Στοκχόλμη. Ο πρόεδρος Μακρόν θα παραστεί στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας.
Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να παραδοθεί το 2030.
Η Σουηδία θα υπογράψει τη συμφωνία για την αγορά των τεσσάρων φρεγατών στις 31 Αυγούστου στη Στοκχόλμη. Ο πρόεδρος Μακρόν θα παραστεί στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας.
Il va se rendre sur place pour le méga-contrat à 4,3 milliards d'euros: Emmanuel Macron sera en Suède ce lundi pour la signature de la vente des frégateshttps://t.co/hJjCbAYgGb— BFM Business (@bfmbusiness) August 26, 2026
Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να παραδοθεί το 2030.
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