Οι ύποπτοι που σχεδίαζαν εμπρηστική επίθεση σε εργοστάσιο κατασκευής drones στη Σλοβακία είναι δύο Λετονοί κι ένας Ουκρανός

Οι εισαγγελείς της πόλης Πρέσοφ στην ανατολική Σλοβακία , δήλωσαν στο Reuters ότι ο ένας από τους Λετονούς πολίτες συνελήφθη στην Γερμανία, ενώ ο άλλος Λετονός και ο Ουκρανός συνελήφθησαν στην Σλοβακία