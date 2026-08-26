Οι ύποπτοι που σχεδίαζαν εμπρηστική επίθεση σε εργοστάσιο κατασκευής drones στη Σλοβακία είναι δύο Λετονοί κι ένας Ουκρανός
Οι ύποπτοι που σχεδίαζαν εμπρηστική επίθεση σε εργοστάσιο κατασκευής drones στη Σλοβακία είναι δύο Λετονοί κι ένας Ουκρανός
Οι εισαγγελείς της πόλης Πρέσοφ στην ανατολική Σλοβακία , δήλωσαν στο Reuters ότι ο ένας από τους Λετονούς πολίτες συνελήφθη στην Γερμανία, ενώ ο άλλος Λετονός και ο Ουκρανός συνελήφθησαν στην Σλοβακία
Δύο από τους συλληφθέντες σε σχέση με τον σχεδιασμό εμπρηστικής επίθεσης σε ένα εργοστάσιο κατασκευής drones στην ανατολική Σλοβακία είναι Λετονοί πολίτες και ο τρίτος είναι ένας Ουκρανός, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της εισαγγελίας.
Οι εισαγγελείς της πόλης Πρέσοφ στην ανατολική Σλοβακία , δήλωσαν στο Reuters ότι ο ένας από τους Λετονούς πολίτες συνελήφθη στην Γερμανία, ενώ ο άλλος Λετονός και ο Ουκρανός συνελήφθησαν στην Σλοβακία.
Η αστυνομία της Σλοβακίας είχε ανακοινώσει την Τρίτη ότι απέτρεψε την σχεδιασθείσα εμπρηστική επίθεση.
Οι εισαγγελείς της πόλης Πρέσοφ στην ανατολική Σλοβακία , δήλωσαν στο Reuters ότι ο ένας από τους Λετονούς πολίτες συνελήφθη στην Γερμανία, ενώ ο άλλος Λετονός και ο Ουκρανός συνελήφθησαν στην Σλοβακία.
⚡️Slovak police thwart arson plot targeting Ukrainian drone maker Skyeton, company confirms.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 26, 2026
"The recent attempted attack on our facility in Slovakia is further proof that Ukrainian defense manufacturers have become a real thorn in their side, and that we are on the right…
Η αστυνομία της Σλοβακίας είχε ανακοινώσει την Τρίτη ότι απέτρεψε την σχεδιασθείσα εμπρηστική επίθεση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα