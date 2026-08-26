Οι ύποπτοι που σχεδίαζαν εμπρηστική επίθεση σε εργοστάσιο κατασκευής drones στη Σλοβακία είναι δύο Λετονοί κι ένας Ουκρανός
ΚΟΣΜΟΣ
Σλοβακία Εμπρηστική επίθεση Drones Συλλήψεις

Οι ύποπτοι που σχεδίαζαν εμπρηστική επίθεση σε εργοστάσιο κατασκευής drones στη Σλοβακία είναι δύο Λετονοί κι ένας Ουκρανός

Οι εισαγγελείς της πόλης Πρέσοφ στην ανατολική Σλοβακία , δήλωσαν στο Reuters ότι ο ένας από τους Λετονούς πολίτες συνελήφθη στην Γερμανία, ενώ ο άλλος Λετονός και ο Ουκρανός συνελήφθησαν στην Σλοβακία

Οι ύποπτοι που σχεδίαζαν εμπρηστική επίθεση σε εργοστάσιο κατασκευής drones στη Σλοβακία είναι δύο Λετονοί κι ένας Ουκρανός
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Δύο από τους συλληφθέντες σε σχέση με τον σχεδιασμό εμπρηστικής επίθεσης σε ένα εργοστάσιο κατασκευής drones στην ανατολική Σλοβακία είναι Λετονοί πολίτες και ο τρίτος είναι ένας Ουκρανός, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της εισαγγελίας.

Οι εισαγγελείς της πόλης Πρέσοφ στην ανατολική Σλοβακία , δήλωσαν στο Reuters ότι ο ένας από τους Λετονούς πολίτες συνελήφθη στην Γερμανία, ενώ ο άλλος Λετονός και ο Ουκρανός συνελήφθησαν στην Σλοβακία.



Η αστυνομία της Σλοβακίας είχε ανακοινώσει την Τρίτη ότι απέτρεψε την σχεδιασθείσα εμπρηστική επίθεση.
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