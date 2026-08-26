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Βρήκαν βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βάρους 100 κιλών σε συνοικία του Βερολίνου - Εκκενώθηκαν πάνω από 5.500 σπίτια
Βρήκαν βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βάρους 100 κιλών σε συνοικία του Βερολίνου - Εκκενώθηκαν πάνω από 5.500 σπίτια
Εντοπίστηκε στον πυθμένα του καναλιού στη συνοικία Νόικελν, κοντά στη Ζόνεναλέ, έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της περιοχής
Οι Αρχές του Βερολίνου έδωσαν σήμερα εντολή για την εκκένωση 5.600 σπιτιών σε συνοικία της γερμανικής πρωτεύουσας, λόγω της ανακάλυψης βόμβας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε πως αποκλείστηκε η περιοχή σε ακτίνα 500 μέτρων γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε η βόμβα. Εντός αυτής της ζώνης βρίσκονται μεταξύ άλλων ένας οίκος ευγηρίας, ένα καταφύγιο αστέγων κι ένας παιδικός σταθμός.
Η βόμβα βάρους 100 κιλών εντοπίστηκε το πρωί στον πυθμένα του καναλιού στη συνοικία Νόικελν, κοντά στη Ζόνεναλέ, έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της περιοχής. Η βόμβα ανασύρθηκε από τα νερά του καναλιού και τοποθετήθηκε σε πλωτή εξέδρα. Θα μεταφερθεί με γερανό στην όχθη, όπου πυροτεχνουργοί θα αναλάβουν να την εξουδετερώσουν, σύμφωνα με την αστυνομία.
Η επιχείρηση εκκένωσης έχει ξεκινήσει και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες. Έχουν προβλεφθεί χώροι προσωρινής φιλοξενίας για τους κατοίκους που εγκατέλειψαν τις εστίες τους.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε πως αποκλείστηκε η περιοχή σε ακτίνα 500 μέτρων γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε η βόμβα. Εντός αυτής της ζώνης βρίσκονται μεταξύ άλλων ένας οίκος ευγηρίας, ένα καταφύγιο αστέγων κι ένας παιδικός σταθμός.
Η βόμβα βάρους 100 κιλών εντοπίστηκε το πρωί στον πυθμένα του καναλιού στη συνοικία Νόικελν, κοντά στη Ζόνεναλέ, έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της περιοχής. Η βόμβα ανασύρθηκε από τα νερά του καναλιού και τοποθετήθηκε σε πλωτή εξέδρα. Θα μεταφερθεί με γερανό στην όχθη, όπου πυροτεχνουργοί θα αναλάβουν να την εξουδετερώσουν, σύμφωνα με την αστυνομία.
Η επιχείρηση εκκένωσης έχει ξεκινήσει και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες. Έχουν προβλεφθεί χώροι προσωρινής φιλοξενίας για τους κατοίκους που εγκατέλειψαν τις εστίες τους.
Der eingerichtete Sperrkreis beträgt rund 500m um den Fundort der Weltkriegsbombe. Unsere Kolleginnen und Kollegen evakuieren aktuell diesen Bereich. Bitte verlassen Sie umgehend den Sperrbereich.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 26, 2026
Eine Notunterkunft befindet sich in der
Sonnenallee 188, 12059 Berlin in der… pic.twitter.com/pfzSE0GMqZ
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