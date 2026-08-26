Βρήκαν βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βάρους 100 κιλών σε συνοικία του Βερολίνου - Εκκενώθηκαν πάνω από 5.500 σπίτια
ΚΟΣΜΟΣ
Βερολίνο Βόμβα Εκκενώσεις

Βρήκαν βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βάρους 100 κιλών σε συνοικία του Βερολίνου - Εκκενώθηκαν πάνω από 5.500 σπίτια

Εντοπίστηκε στον πυθμένα του καναλιού στη συνοικία Νόικελν, κοντά στη Ζόνεναλέ, έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της περιοχής

Βρήκαν βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βάρους 100 κιλών σε συνοικία του Βερολίνου - Εκκενώθηκαν πάνω από 5.500 σπίτια
Οι Αρχές του Βερολίνου έδωσαν σήμερα εντολή για την εκκένωση 5.600 σπιτιών σε συνοικία της γερμανικής πρωτεύουσας, λόγω της ανακάλυψης βόμβας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε πως αποκλείστηκε η περιοχή σε ακτίνα 500 μέτρων γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε η βόμβα. Εντός αυτής της ζώνης βρίσκονται μεταξύ άλλων ένας οίκος ευγηρίας, ένα καταφύγιο αστέγων κι ένας παιδικός σταθμός.

Η βόμβα βάρους 100 κιλών εντοπίστηκε το πρωί στον πυθμένα του καναλιού στη συνοικία Νόικελν, κοντά στη Ζόνεναλέ, έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της περιοχής. Η βόμβα ανασύρθηκε από τα νερά του καναλιού και τοποθετήθηκε σε πλωτή εξέδρα. Θα μεταφερθεί με γερανό στην όχθη, όπου πυροτεχνουργοί θα αναλάβουν να την εξουδετερώσουν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η επιχείρηση εκκένωσης έχει ξεκινήσει και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες. Έχουν προβλεφθεί χώροι προσωρινής φιλοξενίας για τους κατοίκους που εγκατέλειψαν τις εστίες τους.

Thema Insights

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης