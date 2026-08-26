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Βρετανική εταιρεία μεταφοράς αναστέλλει τα δρομολόγια της στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση με drone σε πλοίο της
Βρετανική εταιρεία μεταφοράς αναστέλλει τα δρομολόγια της στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση με drone σε πλοίο της
Η απόφαση αυτή ελήφθη αφότου το πλοίο ULSAN III της MSC δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε προς το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση προς τους πελάτες της, σύμφωνα με το Bloomberg News
Η εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC στη Βρετανία (Mediterranean Shipping Co) ανέστειλε με απόφασή της, που έθεσε σε άμεση ισχύ, τις νέες κρατήσεις προς και από το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, αφότου ένα από τα πλοία της δέχτηκε επίθεση με drone, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Bloomberg News.
Η απόφαση αυτή ελήφθη αφότου το πλοίο ULSAN III της MSC δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε προς το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση προς τους πελάτες της, σύμφωνα με το Bloomberg News.
Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την είδηση.
Η απόφαση αυτή ελήφθη αφότου το πλοίο ULSAN III της MSC δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε προς το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση προς τους πελάτες της, σύμφωνα με το Bloomberg News.
#الشرق_عاجل شركة الشحن "MSC" توقف خدماتها في الجزء الروسي من البحر الأسود بعد هجوم بطائرة مُسيرة pic.twitter.com/Q4S098eEYB— الشرق عاجل Asharq Breaking (@AsharqNewsBrk) August 26, 2026
Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την είδηση.
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