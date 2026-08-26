Βρετανική εταιρεία μεταφοράς αναστέλλει τα δρομολόγια της στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση με drone σε πλοίο της

Η απόφαση αυτή ελήφθη αφότου το πλοίο ULSAN III της MSC δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε προς το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση προς τους πελάτες της, σύμφωνα με το Bloomberg News