Βρετανική εταιρεία μεταφοράς αναστέλλει τα δρομολόγια της στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση με drone σε πλοίο της
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία πλοίο Επίθεση με drones Μαύρη Θάλασσα

Βρετανική εταιρεία μεταφοράς αναστέλλει τα δρομολόγια της στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση με drone σε πλοίο της

Η απόφαση αυτή ελήφθη αφότου το πλοίο ULSAN III της MSC δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε προς το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση προς τους πελάτες της, σύμφωνα με το Bloomberg News

Βρετανική εταιρεία μεταφοράς αναστέλλει τα δρομολόγια της στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση με drone σε πλοίο της
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Η εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC στη Βρετανία (Mediterranean Shipping Co) ανέστειλε με απόφασή της, που έθεσε σε άμεση ισχύ, τις νέες κρατήσεις προς και από το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, αφότου ένα από τα πλοία της δέχτηκε επίθεση με drone, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Bloomberg News.

Η απόφαση αυτή ελήφθη αφότου το πλοίο ULSAN III της MSC δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε προς το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση προς τους πελάτες της, σύμφωνα με το Bloomberg News.



Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την είδηση.
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