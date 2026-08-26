Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε τον «μάστερ των αποδράσεων», που είχε δραπετεύσει 4 φορές από τη φυλακή

Εξέτιε ποινή κάθειρξης που επρόκειτο να διαρκέσει έως το 2048 για βίαιες κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών - Ο δραπέτης είχε στην κατοχή του δύο πλαστές ταυτότητες και δύο χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, τα οποία φαίνεται να ήταν επίσης πλαστά