Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε τον «μάστερ των αποδράσεων», που είχε δραπετεύσει 4 φορές από τη φυλακή
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Ισπανία Αστυνομία Φυγάς

Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε τον «μάστερ των αποδράσεων», που είχε δραπετεύσει 4 φορές από τη φυλακή

Εξέτιε ποινή κάθειρξης που επρόκειτο να διαρκέσει έως το 2048 για βίαιες κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών - Ο δραπέτης είχε στην κατοχή του δύο πλαστές ταυτότητες και δύο χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, τα οποία φαίνεται να ήταν επίσης πλαστά

Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε τον «μάστερ των αποδράσεων», που είχε δραπετεύσει 4 φορές από τη φυλακή
H αστυνομία στην Ισπανία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε έναν φυγά, γνωστό με το προσωνύμιο «ο μάστερ των αποδράσεων», ο οποίος είχε καταφέρει να δραπετεύσει από τη φυλακή τέσσερις φορές.

Ο άνδρας, τον οποίο αναζητούσε η Ιταλία στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, είχε καταφέρει τον Δεκέμβριο να δραπετεύσει από μια ιταλική φυλακή υψίστης ασφαλείας κόβοντας με πριόνι τα κάγκελα ενός παράθυρου και κατεβαίνοντας στο έδαφος με τη βοήθεια δεμένων σεντονιών, είπε η αστυνομία.

Προηγουμένως, είχε δραπετεύσει από άλλες δύο ιταλικές φυλακές, στο Τέρνι και στην Πάρμα, όπως και από μία φυλακή στο Βέλγιο, όπου είχε χρησιμοποιήσει μια ανθρώπινη πυραμίδα για να καταφέρει να σκαρφαλώσει στον τοίχο της περίφραξης.



«Θα λέγαμε πως πρόκειται για το σενάριο μιας ταινίας, όμως ορισμένες φορές η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία», υπογράμμισε η αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη στην Ταραγόνα (βορειοανατολική Ισπανία). Ο δραπέτης αντιστάθηκε στη σύλληψή του και άτομα που τον συνόδευαν επιχείρησαν να επέμβουν, με έναν εξ αυτών να τραυματίζει δύο αστυνομικούς.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα αρχικά του ονόματος του άνδρα, Τ.Τ. Πρόκειται για τον Τόμα Τάουλαντ, έναν Αλβανό γνωστό στα ιταλικά ΜΜΕ με το προσωνύμιο «mago della fuga» ή «μάγος της απόδρασης».

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Ο Τάουλαντ δραπέτευσε τον Δεκέμβριο από μια φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Μιλάνο.

Εξέτιε ποινή κάθειρξης που επρόκειτο να διαρκέσει έως το 2048 για βίαιες κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών, μεταδίδουν ιταλικά ΜΜΕ.

Ο δραπέτης είχε στην κατοχή του δύο πλαστές ταυτότητες και δύο χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, τα οποία φαίνεται να ήταν επίσης πλαστά, διευκρίνισε η ισπανική αστυνομία.

Δικαστής διέταξε την προφυλάκισή του χωρίς δυνατότητα να αφεθεί ελεύθερος με την καταβολή εγγύησης, εν αναμονή της διαδικασίας απέλασής του στην Ιταλία.

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