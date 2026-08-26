Κυπριακό: Εβδομαδιαίες συναντήσεις συμφώνησαν Χριστοδουλίδης και Ερχιουρμάν

Η συζήτηση διήρκεσε περισσότερο από δυόμισι ώρες και ήταν η πιο μακρά σε χρονική διάρκεια συνάντηση που είχαν μέχρι σήμερα ο Κύπρος πρόεδρος με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη