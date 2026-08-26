Τραμπ για Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Δεν νομίζω ότι είναι νεκρός, είναι βαριά τραυματισμένος - Κάνουν θέατρο πως πάνε και παίρνουν την ευλογία του
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ Ιράν Ισραήλ

Τραμπ για Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Δεν νομίζω ότι είναι νεκρός, είναι βαριά τραυματισμένος - Κάνουν θέατρο πως πάνε και παίρνουν την ευλογία του

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως η αντιπαράθεση με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, με νίκη των ΗΠΑ - Παράλληλα, εξήγησε γιατί δεν διαδηλώνουν οι Ιρανοί κατά του καθεστώτος - Χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ, είπε σε άλλη σημείο

Τραμπ για Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Δεν νομίζω ότι είναι νεκρός, είναι βαριά τραυματισμένος - Κάνουν θέατρο πως πάνε και παίρνουν την ευλογία του
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Νέες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Μοτζταμπά Χαμενεΐ έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ιρανός ηγέτης δεν είναι νεκρός, αλλά έχει τραυματιστεί σοβαρά, με σημαντικές βλάβες στην αριστερή πλευρά του σώματός του.

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό παρουσιαστή Γκλεν Μπεκ, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε φήμες και δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα, μεταξύ άλλων στο περιοδικό The Atlantic, σχετικά με την τύχη του Χαμενεΐ.

«Δεν νομίζω ότι είναι νεκρός, είναι βαριά τραυματισμένος», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η αριστερή πλευρά του σώματός του και ειδικότερα το χέρι και το πόδι του έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες.



Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αμφισβήτησε την εικόνα ομαλότητας που, όπως υποστήριξε, επιχειρεί να παρουσιάσει η Τεχεράνη. «Κάνουν ολόκληρη παράσταση, ότι πρέπει συνεχώς να επιστρέφουν σε εκείνον και να παίρνουν την ευλογία του», είπε χαρακτηριστικά.

«Πώς μπορείς να διαδηλώσεις μπροστά σε πολυβόλα;»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ ρωτήθηκε και για τους λόγους για τους οποίους οι Ιρανοί δεν έχουν προχωρήσει αυτή την περίοδο σε μαζική εξέγερση κατά του καθεστώτος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε την κατάσταση στη σκληρή καταστολή που ασκούν οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους πολίτες να βγουν στους δρόμους όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με άμεση και θανατηφόρα βία.

«Είναι δύσκολο να διαδηλώσεις όταν σε πυροβολούν και υπάρχουν πολυβόλα μπροστά στους διαδηλωτές», δήλωσε.

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«Θα έχουμε νίκη εδώ πολύ σύντομα»

Ο Τραμπ εμφανίστηκε, τέλος, απόλυτα βέβαιος για την έκβαση του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν υποστεί συντριπτικά πλήγματα.



«Ο στρατός τους έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά και ο δικός μας στρατός έχει κάνει εξαιρετική δουλειά», είπε. «Οδεύουμε προς τη νίκη – είχαμε νίκη στη Βενεζουέλα και θα έχουμε νίκη και εδώ πολύ σύντομα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Πιστεύω ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, επειδή το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό. Πολλά πλοία το διασχίζουν τώρα, και τους επιτρέπουμε να περάσουν. Δεν υπάρχουν πλέον νάρκες. Ίσως είδατε την ανακοίνωσή μας χθες. Έχουμε απομακρύνει όλες τις νάρκες και το στενό είναι πλέον λειτουργικό» συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε και στη σχέση του με το Ισραήλ, λέγοντας πως «χωρίς εμένα, δεν θα υπήρχε. Αν δεν πρόεδρος ο Τραμπ, δεν θα υπήρχε Ισραήλ αυτή τη στιγμή».

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