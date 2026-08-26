Τραμπ για Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Δεν νομίζω ότι είναι νεκρός, είναι βαριά τραυματισμένος - Κάνουν θέατρο πως πάνε και παίρνουν την ευλογία του

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως η αντιπαράθεση με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, με νίκη των ΗΠΑ - Παράλληλα, εξήγησε γιατί δεν διαδηλώνουν οι Ιρανοί κατά του καθεστώτος - Χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ, είπε σε άλλη σημείο