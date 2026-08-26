Τραμπ για Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Δεν νομίζω ότι είναι νεκρός, είναι βαριά τραυματισμένος - Κάνουν θέατρο πως πάνε και παίρνουν την ευλογία του
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως η αντιπαράθεση με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, με νίκη των ΗΠΑ - Παράλληλα, εξήγησε γιατί δεν διαδηλώνουν οι Ιρανοί κατά του καθεστώτος - Χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ, είπε σε άλλη σημείο
Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό παρουσιαστή Γκλεν Μπεκ, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε φήμες και δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα, μεταξύ άλλων στο περιοδικό The Atlantic, σχετικά με την τύχη του Χαμενεΐ.
«Δεν νομίζω ότι είναι νεκρός, είναι βαριά τραυματισμένος», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η αριστερή πλευρά του σώματός του και ειδικότερα το χέρι και το πόδι του έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) August 26, 2026
I don’t think Mojtaba Khamenei is dead.
He was very seriously wounded, left side of his body, the arm, the leg, the whole thing was seriously wounded.
But I don’t think he is dead.
If he is dead, they are putting on a pretty good show because they are talking… pic.twitter.com/UjvWm0vFKS
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αμφισβήτησε την εικόνα ομαλότητας που, όπως υποστήριξε, επιχειρεί να παρουσιάσει η Τεχεράνη. «Κάνουν ολόκληρη παράσταση, ότι πρέπει συνεχώς να επιστρέφουν σε εκείνον και να παίρνουν την ευλογία του», είπε χαρακτηριστικά.
«Πώς μπορείς να διαδηλώσεις μπροστά σε πολυβόλα;»Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ ρωτήθηκε και για τους λόγους για τους οποίους οι Ιρανοί δεν έχουν προχωρήσει αυτή την περίοδο σε μαζική εξέγερση κατά του καθεστώτος.
Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε την κατάσταση στη σκληρή καταστολή που ασκούν οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους πολίτες να βγουν στους δρόμους όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με άμεση και θανατηφόρα βία.
«Είναι δύσκολο να διαδηλώσεις όταν σε πυροβολούν και υπάρχουν πολυβόλα μπροστά στους διαδηλωτές», δήλωσε.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) August 26, 2026
It’s very hard to protest in Iran when you have people willing to kill you. That’s why they are not protesting.
And there is a chance because they become very much weakened... Many of their soldiers aren’t being paid. pic.twitter.com/Vic0QbThV7
«Θα έχουμε νίκη εδώ πολύ σύντομα»Ο Τραμπ εμφανίστηκε, τέλος, απόλυτα βέβαιος για την έκβαση του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν υποστεί συντριπτικά πλήγματα.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) August 26, 2026
We got rid of the mines. But the strait, it’s functioning, it’s a functioning strait.
Yes, every once in a while there will be a drone or a rocket or something shot, but it is a very functioning strait.
A lot of oil is pouring out.
10 million barrels… pic.twitter.com/YbDJysmmc4
«Ο στρατός τους έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά και ο δικός μας στρατός έχει κάνει εξαιρετική δουλειά», είπε. «Οδεύουμε προς τη νίκη – είχαμε νίκη στη Βενεζουέλα και θα έχουμε νίκη και εδώ πολύ σύντομα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Πιστεύω ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, επειδή το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό. Πολλά πλοία το διασχίζουν τώρα, και τους επιτρέπουμε να περάσουν. Δεν υπάρχουν πλέον νάρκες. Ίσως είδατε την ανακοίνωσή μας χθες. Έχουμε απομακρύνει όλες τις νάρκες και το στενό είναι πλέον λειτουργικό» συμπλήρωσε.
Trump:— Clash Report (@clashreport) August 26, 2026
If Donald Trump wasn’t president, there would be no Israel right now.
That’s a guarantee. There would not be an Israel. pic.twitter.com/tk7ecNQmnh
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