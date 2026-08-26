Συνελήφθη 35χρονος που μετέφερε γκιλοτίνα σε αγροτικό έξω από το Καπιτώλιο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Καπιτώλιο Ουάσινγκτον Σύλληψη Αγροτικό

Συνελήφθη 35χρονος που μετέφερε γκιλοτίνα σε αγροτικό έξω από το Καπιτώλιο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο άνδρας φέρεται να έφτασε οδικώς από την Καλιφόρνια στη πρωτεύουσα των ΗΠΑ

Συνελήφθη 35χρονος που μετέφερε γκιλοτίνα σε αγροτικό έξω από το Καπιτώλιο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) έξω από το Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, καθώς η Αστυνομία εντόπισε μια γκιλοτίνα στο πίσω μέρος ενός αγροτικού, το οποίο είχε παρκάρει παράνομα.

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές του Καπιτωλίου, λίγο αργότερα συνελήφθη ο 35χρονος οδηγός του οχήματος για «κατοχή επικίνδυνου όπλου». O Philan-Tam-Duy Le από το Τζούλιαν της Καλιφόρνιας φέρεται να έφτασε στην περιοχή οδικώς από την Καλιφόρνια.

Συνελήφθη 35χρονος που μετέφερε γκιλοτίνα σε αγροτικό έξω από το Καπιτώλιο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Αυτή τη στιγμή οι Αρχές διερευνούν το ιστορικό του συλληφθέντα προκειμένου να μάθουν περισσότερα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ήρθε στη πρωτεύουσα των ΗΠΑ.


Συνελήφθη 35χρονος που μετέφερε γκιλοτίνα σε αγροτικό έξω από το Καπιτώλιο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συνελήφθη 35χρονος που μετέφερε γκιλοτίνα σε αγροτικό έξω από το Καπιτώλιο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
6 ΣΧΟΛΙΑ

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