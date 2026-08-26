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Συνελήφθη 35χρονος που μετέφερε γκιλοτίνα σε αγροτικό έξω από το Καπιτώλιο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συνελήφθη 35χρονος που μετέφερε γκιλοτίνα σε αγροτικό έξω από το Καπιτώλιο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο άνδρας φέρεται να έφτασε οδικώς από την Καλιφόρνια στη πρωτεύουσα των ΗΠΑ
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) έξω από το Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, καθώς η Αστυνομία εντόπισε μια γκιλοτίνα στο πίσω μέρος ενός αγροτικού, το οποίο είχε παρκάρει παράνομα.
Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές του Καπιτωλίου, λίγο αργότερα συνελήφθη ο 35χρονος οδηγός του οχήματος για «κατοχή επικίνδυνου όπλου». O Philan-Tam-Duy Le από το Τζούλιαν της Καλιφόρνιας φέρεται να έφτασε στην περιοχή οδικώς από την Καλιφόρνια.
Αυτή τη στιγμή οι Αρχές διερευνούν το ιστορικό του συλληφθέντα προκειμένου να μάθουν περισσότερα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ήρθε στη πρωτεύουσα των ΗΠΑ.
Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές του Καπιτωλίου, λίγο αργότερα συνελήφθη ο 35χρονος οδηγός του οχήματος για «κατοχή επικίνδυνου όπλου». O Philan-Tam-Duy Le από το Τζούλιαν της Καλιφόρνιας φέρεται να έφτασε στην περιοχή οδικώς από την Καλιφόρνια.
Αυτή τη στιγμή οι Αρχές διερευνούν το ιστορικό του συλληφθέντα προκειμένου να μάθουν περισσότερα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ήρθε στη πρωτεύουσα των ΗΠΑ.
🔻 JUST IN: A pickup truck with a guillotine in its bed was found illegally parked near the U.S. Supreme Court building in Washington, DC, on August 25, 2026.— Bella (@stockbella) August 25, 2026
U.S. Capitol Police seized the guillotine and arrested the driver, 35-year-old Philan-Tam-Duy Le from Julian,…
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