Αναστάτωση σε εορταστικές εκδηλώσεις στην Ισπανία: Πυροτεχνήματα εξερράγησαν μέσα σε πλήθος, τουλάχιστον 50 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Πυροτεχνήματα Τραυματίες

Αναστάτωση σε εορταστικές εκδηλώσεις στην Ισπανία: Πυροτεχνήματα εξερράγησαν μέσα σε πλήθος, τουλάχιστον 50 τραυματίες

Τρεις άνδρες, ηλικίας 41, 53 και 54 ετών, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν φροντίδα για εγκαύματα

Αναστάτωση σε εορταστικές εκδηλώσεις στην Ισπανία: Πυροτεχνήματα εξερράγησαν μέσα σε πλήθος, τουλάχιστον 50 τραυματίες
Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται με εγκαύματα, από την έκρηξη πυροτεχνημάτων σήμερα, κατά την έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων στο Νοαΐν, στη βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσαν οι Aρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι σε αυτήν την κοινότητα της περιφέρειας Ναβάρα, κοντά στην Παμπλόνα, όταν ένα πυροτέχνημα εκτοξεύτηκε από το μπαλκόνι του δημαρχείου για να σηματοδοτήσει την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Αγίου Μιχαήλ, πολιούχου της πόλης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, σπινθήρες από το πρώτο πυροτέχνημα φαίνεται πως πυροδότησαν και άλλα, τα οποία εξερράγησαν μέσα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία.

Τρεις άνδρες, ηλικίας 41, 53 και 54 ετών, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν φροντίδα για εγκαύματα, διευκρίνισε η υγειονομική υπηρεσία της περιφερειακής κυβέρνησης.

Δείτε βίντεο:

Más de 40 heridos al explotar material pirotécnico en las fiestas de Noáin (Navarra)

Άλλοι σαράντα επτά άνθρωποι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, κυρίως για πόνους στα αυτιά και εγκαύματα.

Σε πλάνα, που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση, διακρίνονται συμμετέχοντες, ντυμένοι στα λευκά και φορώντας κόκκινα φουλάρια, όπως το προστάζει η παράδοση, να τρέχουν πανικόβλητοι μακριά από την πλατεία του δημαρχείου, την ώρα που πυροτεχνήματα εκρήγνυνται.

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