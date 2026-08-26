Υεμένη: Σχεδόν 59.000 άμαχοι νεκροί και τραυματίες από επιθέσεις των Χούθι από το 2015
Υεμένη: Σχεδόν 59.000 άμαχοι νεκροί και τραυματίες από επιθέσεις των Χούθι από το 2015
Με βάση τα στοιχεία που δίνει Δίκτυο της Υεμένης για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες επισημαίνει πως 17.115 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 41.789 έχουν τραυματιστεί - Μεταξύ τους πάνω από 6.000 παιδιά
Το Δίκτυο της Υεμένης για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες ανακοίνωσε ότι έχει καταγράψει σχεδόν 59.000 νεκρούς και τραυματίες μεταξύ των αμάχων στη χώρα από το 2015, από πυρά, βομβαρδισμούς και νάρκες που αποδίδει στους Χούθι.
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του οργανισμού, έχουν καταγραφεί συνολικά 58.904 νεκροί και τραυματίες άμαχοι από ενέργειες της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης, κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2015 έως το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
Από αυτούς, 17.115 σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 1.414 γυναίκες και 1.156 παιδιά, ενώ 41.789 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 6.710 γυναίκες και 5.024 παιδιά.
Ιδιαίτερα βαρύς είναι ο απολογισμός από τις νάρκες. Σύμφωνα με την έκθεση, 1.637 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 6.135 τραυματίστηκαν από νάρκες των Χούθι. Από τους τραυματίες, 798 υπέστησαν μόνιμες αναπηρίες, μεταξύ των οποίων 397 παιδιά.
Το Δίκτυο επισημαίνει ότι τα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος των ανθρώπινων απωλειών που έχει υποστεί ο άμαχος πληθυσμός της Υεμένης στα χρόνια του πολέμου, καθώς και τη συνεχιζόμενη απειλή από τις νάρκες, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και εμποδίζουν την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων στις περιοχές τους.
Παράλληλα, καλεί τη διεθνή κοινότητα, τον ΟΗΕ και τις χώρες που ασκούν μεγάλη επιρροή να λάβουν άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα και να μην περιορίζονται σε καταδίκες και εκφράσεις ανησυχίας. Ζητά να ασκηθεί πίεση στους Χούθι ώστε να συμμορφωθούν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να προστατεύουν τους αμάχους και να μη χρησιμοποιούν κατοικημένες περιοχές και μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις για στρατιωτικούς σκοπούς.
Το Δίκτυο υπογραμμίζει ακόμη ότι η συνεχιζόμενη ατιμωρησία ενθαρρύνει την επανάληψη των εγκλημάτων και ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη ειρήνη στην Υεμένη χωρίς δικαιοσύνη, λογοδοσία, αποκατάσταση και δικαίωση των θυμάτων.
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του οργανισμού, έχουν καταγραφεί συνολικά 58.904 νεκροί και τραυματίες άμαχοι από ενέργειες της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης, κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2015 έως το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
Από αυτούς, 17.115 σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 1.414 γυναίκες και 1.156 παιδιά, ενώ 41.789 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 6.710 γυναίκες και 5.024 παιδιά.
Ιδιαίτερα βαρύς είναι ο απολογισμός από τις νάρκες. Σύμφωνα με την έκθεση, 1.637 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 6.135 τραυματίστηκαν από νάρκες των Χούθι. Από τους τραυματίες, 798 υπέστησαν μόνιμες αναπηρίες, μεταξύ των οποίων 397 παιδιά.
Το Δίκτυο επισημαίνει ότι τα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος των ανθρώπινων απωλειών που έχει υποστεί ο άμαχος πληθυσμός της Υεμένης στα χρόνια του πολέμου, καθώς και τη συνεχιζόμενη απειλή από τις νάρκες, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και εμποδίζουν την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων στις περιοχές τους.
Παράλληλα, καλεί τη διεθνή κοινότητα, τον ΟΗΕ και τις χώρες που ασκούν μεγάλη επιρροή να λάβουν άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα και να μην περιορίζονται σε καταδίκες και εκφράσεις ανησυχίας. Ζητά να ασκηθεί πίεση στους Χούθι ώστε να συμμορφωθούν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να προστατεύουν τους αμάχους και να μη χρησιμοποιούν κατοικημένες περιοχές και μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις για στρατιωτικούς σκοπούς.
Το Δίκτυο υπογραμμίζει ακόμη ότι η συνεχιζόμενη ατιμωρησία ενθαρρύνει την επανάληψη των εγκλημάτων και ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη ειρήνη στην Υεμένη χωρίς δικαιοσύνη, λογοδοσία, αποκατάσταση και δικαίωση των θυμάτων.
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