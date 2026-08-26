Υεμένη: Σχεδόν 59.000 άμαχοι νεκροί και τραυματίες από επιθέσεις των Χούθι από το 2015

Με βάση τα στοιχεία που δίνει Δίκτυο της Υεμένης για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες επισημαίνει πως 17.115 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 41.789 έχουν τραυματιστεί - Μεταξύ τους πάνω από 6.000 παιδιά