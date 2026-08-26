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Υβριδικό SUV με ηλεκτρική αυτονομία 310 χλμ. από την BYD
Υβριδικό SUV με ηλεκτρική αυτονομία 310 χλμ. από την BYD
Μέσω της θυγατρικής Fangchengbao η BYD παρουσίασε ένα επιβλητικό σε διαστάσεις SUV με υβριδικό σύστημα που προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 310 χιλιόμετρα.
Η BYD συνεχίζει να διευρύνει τη γκάμα των μεγάλων SUV στην κινεζική αγορά, με τη μάρκα Fangchengbao να παρουσιάζει το Tai 9, ένα πολυτελές μοντέλο τριών σειρών που συνδυάζει επιβλητικές διαστάσεις, τετρακίνηση και plug-in υβριδική τεχνολογία.
Κάτω από το αμάξωμά του βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων, ισχύος 147 ίππων, ο οποίος λειτουργεί ως γεννήτρια για τη μεγάλη μπαταρία των 66,5 kWh. Την κίνηση αναλαμβάνουν δύο ηλεκτροκινητήρες, με τον καθένα να αποδίδει 268 ίππους, ενώ η συνολική ισχύς του συστήματος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η ηλεκτρική αυτονομία, η οποία φτάνει τα 310 χιλιόμετρα. Πρόκειται για επίδοση αξιοσημείωτη δεδομένου του μεγέθους και του βάρους του Tai 9. Παράλληλα, το νέο SUV θα υποστηρίζει την τεχνολογία ταχείας φόρτισης Flash Charging της BYD, με ισχύ έως και 1.500 kW.
Οι διαστάσεις επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για ένα πραγματικά μεγάλο SUV. Το μήκος φτάνει τα 5,27 μέτρα, το πλάτος τα 1,999 μέτρα και το ύψος τα 1,85 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο αγγίζει τα 3,13 μέτρα. Το Tai 9 δηλαδή είναι μεγαλύτερο από μοντέλα όπως η BMW X7 και η Mercedes-Benz GLS.
Σχεδιαστικά, η Fangchengbao διατηρεί τη χαρακτηριστική δυναμική εικόνα των SUV της, με έντονους θόλους τροχών, μαύρα προστατευτικά, μαρσπιέ και αυξημένη απόσταση από το έδαφος. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η ενιαία φωτεινή λωρίδα LED, ενώ πίσω υιοθετούνται φωτιστικά σώματα σε σχήμα «Τ».
Το εσωτερικό δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως, όμως το Tai 9 θα προσφέρεται με διάταξη έξι θέσεων 2+2+2. Οι πληροφορίες από πρωτότυπα δοκιμών κάνουν λόγο για ψηφιακό πίνακα οργάνων και μία μεγάλη ενιαία οθόνη για το σύστημα πολυμέσων και τον συνοδηγό, ενισχύοντας τον premium χαρακτήρα του νέου κινεζικού SUV.
Το πολυτελές BYD Tai 9 αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στο τέλος του 2026 και το 2027 πιθανότατα θα είναι διαθέσιμο στην αγορά της Κίνας.
Κάτω από το αμάξωμά του βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων, ισχύος 147 ίππων, ο οποίος λειτουργεί ως γεννήτρια για τη μεγάλη μπαταρία των 66,5 kWh. Την κίνηση αναλαμβάνουν δύο ηλεκτροκινητήρες, με τον καθένα να αποδίδει 268 ίππους, ενώ η συνολική ισχύς του συστήματος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η ηλεκτρική αυτονομία, η οποία φτάνει τα 310 χιλιόμετρα. Πρόκειται για επίδοση αξιοσημείωτη δεδομένου του μεγέθους και του βάρους του Tai 9. Παράλληλα, το νέο SUV θα υποστηρίζει την τεχνολογία ταχείας φόρτισης Flash Charging της BYD, με ισχύ έως και 1.500 kW.
Οι διαστάσεις επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για ένα πραγματικά μεγάλο SUV. Το μήκος φτάνει τα 5,27 μέτρα, το πλάτος τα 1,999 μέτρα και το ύψος τα 1,85 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο αγγίζει τα 3,13 μέτρα. Το Tai 9 δηλαδή είναι μεγαλύτερο από μοντέλα όπως η BMW X7 και η Mercedes-Benz GLS.
Σχεδιαστικά, η Fangchengbao διατηρεί τη χαρακτηριστική δυναμική εικόνα των SUV της, με έντονους θόλους τροχών, μαύρα προστατευτικά, μαρσπιέ και αυξημένη απόσταση από το έδαφος. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η ενιαία φωτεινή λωρίδα LED, ενώ πίσω υιοθετούνται φωτιστικά σώματα σε σχήμα «Τ».
Το εσωτερικό δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως, όμως το Tai 9 θα προσφέρεται με διάταξη έξι θέσεων 2+2+2. Οι πληροφορίες από πρωτότυπα δοκιμών κάνουν λόγο για ψηφιακό πίνακα οργάνων και μία μεγάλη ενιαία οθόνη για το σύστημα πολυμέσων και τον συνοδηγό, ενισχύοντας τον premium χαρακτήρα του νέου κινεζικού SUV.
Το πολυτελές BYD Tai 9 αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στο τέλος του 2026 και το 2027 πιθανότατα θα είναι διαθέσιμο στην αγορά της Κίνας.
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