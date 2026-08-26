Υβριδικό SUV με ηλεκτρική αυτονομία 310 χλμ. από την BYD

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Η BYD συνεχίζει να διευρύνει τη γκάμα των μεγάλων SUV στην κινεζική αγορά,ένα πολυτελές μοντέλο τριών σειρών που συνδυάζει επιβλητικές διαστάσεις, τετρακίνηση και plug-in υβριδική τεχνολογία.Κάτω από το αμάξωμά του βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων, ισχύος 147 ίππων, ο οποίος λειτουργεί ως γεννήτρια για τη. Την κίνηση αναλαμβάνουν δύο ηλεκτροκινητήρες, με τον καθένα να αποδίδει 268 ίππους, ενώ η συνολική ισχύς του συστήματος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η. Πρόκειται για επίδοση αξιοσημείωτη δεδομένου του μεγέθους και του βάρους του Tai 9. Παράλληλα, το νέο SUV θα υποστηρίζει την τεχνολογία ταχείας φόρτισηςΟι διαστάσεις επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για ένα πραγματικά μεγάλο SUV., το πλάτος τα 1,999 μέτρα και το ύψος τα 1,85 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο αγγίζει τα 3,13 μέτρα. Το Tai 9 δηλαδή είναι μεγαλύτερο από μοντέλα όπως η BMW X7 και η Mercedes-Benz GLS.Σχεδιαστικά, η Fangchengbao διατηρεί τητης, με έντονους θόλους τροχών, μαύρα προστατευτικά, μαρσπιέ και αυξημένη απόσταση από το έδαφος.ενώ πίσω υιοθετούνται φωτιστικά σώματα σε σχήμα «Τ».Το εσωτερικό δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως, όμως το Tai 9 θα προσφέρεται με διάταξη έξι θέσεων 2+2+2. Οι πληροφορίες από πρωτότυπα δοκιμών κάνουν λόγο για ψηφιακό πίνακα οργάνων και μία μεγάλη ενιαία οθόνη για το σύστημα πολυμέσων και τον συνοδηγό,Το πολυτελές BYD Tai 9 αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στο τέλος του 2026 και το 2027 πιθανότατα θα είναι διαθέσιμο στην αγορά της Κίνας.