Συνελήφθησαν επτά Βούλγαροι στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, έρχονταν Αθήνα για το ματς της Λέφσκι με την ΑΕΚ: Κατασχέθηκαν μαχαίρια
ΕΛΛΑΔΑ
Συλλήψεις ΕΛΑΣ έλεγχοι Διόδια Ελευσίνας Μαχαίρια

Συνελήφθησαν επτά Βούλγαροι στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, έρχονταν Αθήνα για το ματς της Λέφσκι με την ΑΕΚ: Κατασχέθηκαν μαχαίρια

Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας

Συνελήφθησαν επτά Βούλγαροι στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, έρχονταν Αθήνα για το ματς της Λέφσκι με την ΑΕΚ: Κατασχέθηκαν μαχαίρια
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Σε επτά  συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων, που γίνονται για την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας σήμερα στις 22:00 στην Allwyn Arena για τα προκριματικά του Champions League.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, το πρωί, κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών συνέλαβε στον Προμαχώνα 29χρονο Βούλγαρο, οπαδό της Λέφσκι, καθώς εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι, ένα γκλοπ κι ένα απωθητικό σπρέι.

Ο συλληφθείς επέβαινε σε βανάκι μαζί με άλλους συνοπαδούς του και ο έλεγχος έγινε κατά την είσοδο τού οχήματος στο ελληνικό έδαφος. Ο ίδιος φέρεται να μη διέθετε εισιτήριο για τον αγώνα και κατά τα λεγόμενά του στους αστυνομικούς επρόκειτο να προμηθευθεί πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, σε ελέγχους στα διόδια των Αφιδνών εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας. Κατά την έρευνα στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια τύπου σουγιά.

Παράλληλα, στα διόδια της Ελευσίνας εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας και κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Οι έξι αλλοδαποί οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου σχηματίζεται σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας.

Συνελήφθησαν επτά Βούλγαροι στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, έρχονταν Αθήνα για το ματς της Λέφσκι με την ΑΕΚ: Κατασχέθηκαν μαχαίρια
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Συνελήφθησαν επτά Βούλγαροι στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, έρχονταν Αθήνα για το ματς της Λέφσκι με την ΑΕΚ: Κατασχέθηκαν μαχαίρια
7 ΣΧΟΛΙΑ

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