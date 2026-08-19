Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους 13χρονο παιδί, από πυραυλικά πλήγματα των Χούθι σε επαρχία της Υεμένης
ΚΟΣΜΟΣ
Υεμένη Χούθι

Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους 13χρονο παιδί, από πυραυλικά πλήγματα των Χούθι σε επαρχία της Υεμένης

Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν αγροκτήματα στη Χοντάιντα – Αναζωπυρώνονται οι συγκρούσεις στη χώρα

Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους 13χρονο παιδί, από πυραυλικά πλήγματα των Χούθι σε επαρχία της Υεμένης
Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, σκοτώθηκαν χθες Τρίτη το βράδυ σε πυραυλικά πλήγματα του σιιτικού κινήματος Ανσαραλά --γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι--, που πρόσκειται στο Ιράν, σε τομέα στη δυτική παραθαλάσσια επαρχία Χοντάιντα, δήλωσε πηγή του Γερμανικού Πρακτορείου στον στρατό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, που πρόσκειται στη Σαουδική Αραβία.

Η πηγή είπε στο dpa ότι «οι τρομοκράτες παραστρατιωτικοί Χούθι εκτόξευσαν δυο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αγροκτημάτων στην περιοχή αλ Χόκα στη νότια επαρχία Χοντάιντα, σκοτώνοντας δυο αγρότες και 13χρνο παιδί».

Ο απολογισμός των θυμάτων είναι προκαταρκτικός και οι αρχές διενεργούν ακόμη έρευνα για το συμβάν, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας Χοντάιντα ελέγχεται από την Ανσαραλά. Ωστόσο οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης διατηρούν υπό τον έλεγχό τους κάποια τμήματά της, ανάμεσά τους τη Χόκα, στον νότο.

Νωρίτερα χθες, οι δυο πλευρές αντάλλαξαν πλήγματα και επιθέσεις σε διάφορες επαρχίες, ανάμεσά τους την Τάιζ, τη Σάμπουα και τη Μαρίμπ, πέρα από τη Χοντάιντα. Καμιά από τις δυο πλευρές δεν έδωσε στη δημοσιότητα κάποιον απολογισμό.

Η ένοπλη σύρραξη στην Υεμένη μοιάζει να έχει αναζωπυρωθεί πλέον, με φόντο τον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

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