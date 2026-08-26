Ο Πεζεσκιάν λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θα καταφέρουν «τίποτα» με την οικονομική πίεσή τους

Ο ιρανικός στρατός δήλωσε ότι όλα τα οπλικά συστήματα που υπέστησαν ζημιές στη διάρκεια του πολέμου έχουν αποκατασταθεί και ότι νέα έχουν εισαχθεί στη χώρα