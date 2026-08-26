Ένας νεκρός από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ολλανδία

Ο ιός, ο οποίος μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως με το τσίμπημα κουνουπιού, μπορεί να προκαλέσει οξεία και απειλητική ασθένεια για την ανθρώπινη ζωή περίπου σε έναν στους 150 προσβληθέντες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας