Ένας νεκρός από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ολλανδία
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Ένας νεκρός από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ολλανδία

Ο ιός, ο οποίος μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως με το τσίμπημα κουνουπιού, μπορεί να προκαλέσει οξεία και απειλητική ασθένεια για την ανθρώπινη ζωή περίπου σε έναν στους 150 προσβληθέντες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Ένας νεκρός από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ολλανδία
Ένας άνθρωπος κατέληξε σε νοσοκομείο της Ολλανδίας έχοντας προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα το Ολλανδικό Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος (RIVM).

Το RIVM ανέφερε την περασμένη εβδομάδα το πρώτο κρούσμα μόλυνσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου από το 2020 και πρόσθεσε ότι ο αριθμός των μολυσμένων ατόμων στη χώρα πιθανόν να ανέρχεται πλέον σε τρεις.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν το άτομο που κατέληξε περιλαμβάνεται στους προσβληθέντες από τον ιό που ήδη έχουν αναφερθεί και το RIVM δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.

Ο ιός, ο οποίος μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως με το τσίμπημα κουνουπιού, μπορεί να προκαλέσει οξεία και απειλητική ασθένεια για την ανθρώπινη ζωή περίπου σε έναν στους 150 προσβληθέντες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Ο ΠΟΥ έχει ανακοινώσει ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες δίνουν στα κουνούπια περισσότερο χρόνο και έδαφος για να μεταδώσουν τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη και αυτό το καλοκαίρι αυξάνονται τα κρούσματα στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Το RIVM σημειώνει ότι παραμένει "πολύ απίθανο" να μολύνονται άνθρωποι με τον ιό στην Ολλανδία.

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