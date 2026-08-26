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Ισπανία: Κατέληξαν μητέρα και η 18χρονη κόρη της που είχαν τραυματιστεί όταν της καταπλάκωσε τοίχος στη διάρκεια πλημμύρας
Ισπανία: Κατέληξαν μητέρα και η 18χρονη κόρη της που είχαν τραυματιστεί όταν της καταπλάκωσε τοίχος στη διάρκεια πλημμύρας
Οι δύο γυναίκες ήταν μεταξύ των τριών ανθρώπων που είχαν τραυματιστεί το Σάββατο κοντά στο παραλιακό μέτωπο στο λιμάνι Ρόντα ντε Μπερά, περίπου 75 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βαρκελώνης
Μια μητέρα και η κόρη της, που είχαν τραυματιστεί σοβαρά από την κατάρρευση ενός τοίχου στη διάρκεια ξαφνικής πλημμύρας το περασμένο Σαββατοκύριακο στη βορειοανατολική Ισπανία, υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές.
Οι δύο γυναίκες ήταν μεταξύ των τριών ανθρώπων που είχαν τραυματιστεί το Σάββατο κοντά στο παραλιακό μέτωπο στο λιμάνι Ρόντα ντε Μπερά, περίπου 75 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βαρκελώνης.
Η μητέρα και η 18χρονη κόρη της είχαν καταφύγει σ' ένα κιόσκι μιας υπαίθριας αγοράς, όταν από τη δύναμη του νερού κατέρρευσε πάνω τους ένας τοίχος που χώριζε τον δρόμο από μια κατοικία, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
Οι δημοτικές Αρχές της Ρόντα ντε Μπερά ανέφεραν μέσω του Instagram ότι οι δύο γυναίκες, οι οποίες βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση, κατέληξαν και κήρυξαν επισήμως πένθος δύο ημερών.
Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Καταλονίας Σαλβαδόρ Ίγια εξέφρασε, μέσω του X, τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια των θυμάτων, προσφέροντάς της την υποστήριξή του σ' αυτές τις «στιγμές οδύνης».
Συνολικά περίπου δέκα άνθρωποι είχαν τραυματιστεί κατά την καταιγίδα αυτή, η οποία είχε προκαλέσει την εκκένωση ενός κάμπινγκ και ενός νυκτερινού κέντρου, πλημμύρισε δρόμους και εγκλώβισε ανθρώπους μέσα στα αυτοκίνητά τους.
Οι δύο γυναίκες ήταν μεταξύ των τριών ανθρώπων που είχαν τραυματιστεί το Σάββατο κοντά στο παραλιακό μέτωπο στο λιμάνι Ρόντα ντε Μπερά, περίπου 75 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βαρκελώνης.
Η μητέρα και η 18χρονη κόρη της είχαν καταφύγει σ' ένα κιόσκι μιας υπαίθριας αγοράς, όταν από τη δύναμη του νερού κατέρρευσε πάνω τους ένας τοίχος που χώριζε τον δρόμο από μια κατοικία, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
Οι δημοτικές Αρχές της Ρόντα ντε Μπερά ανέφεραν μέσω του Instagram ότι οι δύο γυναίκες, οι οποίες βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση, κατέληξαν και κήρυξαν επισήμως πένθος δύο ημερών.
Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Καταλονίας Σαλβαδόρ Ίγια εξέφρασε, μέσω του X, τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια των θυμάτων, προσφέροντάς της την υποστήριξή του σ' αυτές τις «στιγμές οδύνης».
Συνολικά περίπου δέκα άνθρωποι είχαν τραυματιστεί κατά την καταιγίδα αυτή, η οποία είχε προκαλέσει την εκκένωση ενός κάμπινγκ και ενός νυκτερινού κέντρου, πλημμύρισε δρόμους και εγκλώβισε ανθρώπους μέσα στα αυτοκίνητά τους.
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