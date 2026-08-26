Ισπανία: Κατέληξαν μητέρα και η 18χρονη κόρη της που είχαν τραυματιστεί όταν της καταπλάκωσε τοίχος στη διάρκεια πλημμύρας

Οι δύο γυναίκες ήταν μεταξύ των τριών ανθρώπων που είχαν τραυματιστεί το Σάββατο κοντά στο παραλιακό μέτωπο στο λιμάνι Ρόντα ντε Μπερά, περίπου 75 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βαρκελώνης