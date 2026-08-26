Το χωριό 1.000 κατοίκων στη Βουλγαρία που κυριεύτηκε από φόβο μετά τις ιρανικές απειλές

Ανακούφιση στο μικρό χωριό Μπεζμέρ, στην ανατολική Βουλγαρία, μετά την είδηση πως αποχώρησαν τα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που είχαν σταθμεύσει στη βάση της περιοχής - Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας των προηγούμενων εβδομάδων και η μυστήρια δήλωση του υπουργού Άμυνας για «υβριδική ιρανική επιχείρηση»