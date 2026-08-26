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Νετανιάχου για Ιράν: Καμία συμφωνία δεν είναι εφικτή με αυτούς τους άγριους
Νετανιάχου για Ιράν: Καμία συμφωνία δεν είναι εφικτή με αυτούς τους άγριους
Αμφιβάλλω αν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με αυτή η συμμορία εκεί πέρα, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι εφικτή καμία διπλωματική συμφωνία με τους Ιρανούς αξιωματούχους, τους οποίους χαρακτήρισε «άγριους», χαιρετίζοντας τη νέα εκστρατεία οικονομικής πίεσης επί της Τεχεράνης την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Νετανιάχου επεσήμανε χθες το βράδυ στη διάρκεια εκδήλωσης ότι συνομίλησαν για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διηγήθηκε ότι είπε στον Τραμπ: «Αμφιβάλλω αν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με αυτή η συμμορία εκεί πέρα, με αυτούς τους άγριους. Σας το λέω, δεν μπορεί να επιτευχθεί καμία συμφωνία».
Σφοδρός επικριτής της συμφωνίας του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, από την οποία οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν τρία χρόνια αργότερα στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, ο Νετανιάχου εκφράζει εδώ και καιρό τις αμφιβολίες του σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν μέσω της διπλωματικής οδού.
Ωστόσο έχει προσέξει να μην επικρίνει πολύ ανοικτά τον Αμερικανό πρόεδρο όταν εκείνος αναζήτησε μια διέξοδο μέσω διαπραγμάτευσης από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μετά τα αμερικαοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.
Και δεν είχε άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί την εκεχειρία στην οποία κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν τον Απρίλιο.
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα την επιβολή νέων αυστηρών κυρώσεων εις βάρος του Ιράν με στόχο να γονατίσουν την οικονομία της χώρας, η οποία υπόκειται ήδη εδώ και χρόνια σε σειρά κυρώσεων.
Χθες ο Νετανιάχου υποστήριξε δημοσίως την εκστρατεία οικονομικής πίεσης. Ο Τραμπ επέλεξε να στοχοθετήσει το Ιράν αλλά επίσης και «να αυστηροποιήσει τον αποκλεισμό όσων υποστηρίζουν αυτό το καθεστώς, αυτή την τρομερή δικτατορία», δήλωσε.
Αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Νετανιάχου επεσήμανε χθες το βράδυ στη διάρκεια εκδήλωσης ότι συνομίλησαν για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διηγήθηκε ότι είπε στον Τραμπ: «Αμφιβάλλω αν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με αυτή η συμμορία εκεί πέρα, με αυτούς τους άγριους. Σας το λέω, δεν μπορεί να επιτευχθεί καμία συμφωνία».
Σφοδρός επικριτής της συμφωνίας του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, από την οποία οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν τρία χρόνια αργότερα στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, ο Νετανιάχου εκφράζει εδώ και καιρό τις αμφιβολίες του σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν μέσω της διπλωματικής οδού.
Ωστόσο έχει προσέξει να μην επικρίνει πολύ ανοικτά τον Αμερικανό πρόεδρο όταν εκείνος αναζήτησε μια διέξοδο μέσω διαπραγμάτευσης από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μετά τα αμερικαοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.
Και δεν είχε άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί την εκεχειρία στην οποία κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν τον Απρίλιο.
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα την επιβολή νέων αυστηρών κυρώσεων εις βάρος του Ιράν με στόχο να γονατίσουν την οικονομία της χώρας, η οποία υπόκειται ήδη εδώ και χρόνια σε σειρά κυρώσεων.
Χθες ο Νετανιάχου υποστήριξε δημοσίως την εκστρατεία οικονομικής πίεσης. Ο Τραμπ επέλεξε να στοχοθετήσει το Ιράν αλλά επίσης και «να αυστηροποιήσει τον αποκλεισμό όσων υποστηρίζουν αυτό το καθεστώς, αυτή την τρομερή δικτατορία», δήλωσε.
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