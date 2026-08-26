Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
Φωτιά σε δάσος στη Δεσκάτη Γρεβενών: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν πέντε εναέρια, δείτε βίντεο
Φωτιά σε δάσος στη Δεσκάτη Γρεβενών: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν πέντε εναέρια, δείτε βίντεο
Στη μάχη με τις φλόγες 50 πυροσβέστες με 16 οχήματα, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 14:30.
Λίγο πριν τις 17:00 οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
Λίγο πριν τις 17:00 οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει και ο Δήμος Δεσκάτης, διαθέτοντας υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Τ.Κ. Παρασκευής του δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Επιχειρούν 50 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα