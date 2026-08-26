Φωτιά σε δάσος στη Δεσκάτη Γρεβενών: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν πέντε εναέρια, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά Γρεβενά

Φωτιά σε δάσος στη Δεσκάτη Γρεβενών: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν πέντε εναέρια, δείτε βίντεο

Στη μάχη με τις φλόγες 50 πυροσβέστες με 16 οχήματα, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη

Φωτιά σε δάσος στη Δεσκάτη Γρεβενών: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν πέντε εναέρια, δείτε βίντεο
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.  Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 14:30. 

Λίγο πριν τις 17:00 οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.



Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει και ο Δήμος Δεσκάτης, διαθέτοντας υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.
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